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"Происходит прямо сейчас". В США заявили о новом этапе конфликта на Украине - РИА Новости, 26.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:09 26.07.2023 (обновлено: 18:42 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/ukraina-1886455055.html
"Происходит прямо сейчас". В США заявили о новом этапе конфликта на Украине
"Происходит прямо сейчас". В США заявили о новом этапе конфликта на Украине - РИА Новости, 26.07.2023
"Происходит прямо сейчас". В США заявили о новом этапе конфликта на Украине
Украинский конфликт переходит в новую фазу благодаря успехам российских войск на фронте, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T18:09
2023-07-26T18:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украинский конфликт переходит в новую фазу благодаря успехам российских войск на фронте, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty."Этап деэскалации на Украине возможен только после того, как Россия нанесет стратегическое поражение ВСУ. Это уже происходит прямо сейчас", — отметил он.По словам военного, другие пути урегулирования кризиса невозможны из-за отказа киевского режима вести переговоры. При этом ВСУ несут серьезные потери среди личного состава, а их попытка провести контрнаступление с треском провалилась, добавил Риттер.
https://ria.ru/20230726/zelenskiy-1886433888.html
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в мире, украина, россия, скотт риттер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
"Происходит прямо сейчас". В США заявили о новом этапе конфликта на Украине

Экс-разведчик ВС США Риттер: успехи ВС России приведут к деэскалации конфликта на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие огнеметного взвода уходят на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Военнослужащие огнеметного взвода уходят на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие огнеметного взвода уходят на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украинский конфликт переходит в новую фазу благодаря успехам российских войск на фронте, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
"Этап деэскалации на Украине возможен только после того, как Россия нанесет стратегическое поражение ВСУ. Это уже происходит прямо сейчас", — отметил он.
По словам военного, другие пути урегулирования кризиса невозможны из-за отказа киевского режима вести переговоры. При этом ВСУ несут серьезные потери среди личного состава, а их попытка провести контрнаступление с треском провалилась, добавил Риттер.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСкотт РиттерВооруженные силы Украины
 
 
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