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"Происходит прямо сейчас". В США заявили о новом этапе конфликта на Украине
"Происходит прямо сейчас". В США заявили о новом этапе конфликта на Украине - РИА Новости, 26.07.2023
"Происходит прямо сейчас". В США заявили о новом этапе конфликта на Украине
Украинский конфликт переходит в новую фазу благодаря успехам российских войск на фронте, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T18:09
2023-07-26T18:09
2023-07-26T18:42
специальная военная операция на украине
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скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украинский конфликт переходит в новую фазу благодаря успехам российских войск на фронте, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty."Этап деэскалации на Украине возможен только после того, как Россия нанесет стратегическое поражение ВСУ. Это уже происходит прямо сейчас", — отметил он.По словам военного, другие пути урегулирования кризиса невозможны из-за отказа киевского режима вести переговоры. При этом ВСУ несут серьезные потери среди личного состава, а их попытка провести контрнаступление с треском провалилась, добавил Риттер.
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в мире, украина, россия, скотт риттер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
"Происходит прямо сейчас". В США заявили о новом этапе конфликта на Украине
Экс-разведчик ВС США Риттер: успехи ВС России приведут к деэскалации конфликта на Украине