https://ria.ru/20230726/ukraina-1886455055.html

"Происходит прямо сейчас". В США заявили о новом этапе конфликта на Украине

"Происходит прямо сейчас". В США заявили о новом этапе конфликта на Украине - РИА Новости, 26.07.2023

"Происходит прямо сейчас". В США заявили о новом этапе конфликта на Украине

Украинский конфликт переходит в новую фазу благодаря успехам российских войск на фронте, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T18:09

2023-07-26T18:09

2023-07-26T18:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

скотт риттер

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1886015258_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_e768f00f89c0ce118709c15e3b74f403.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украинский конфликт переходит в новую фазу благодаря успехам российских войск на фронте, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty."Этап деэскалации на Украине возможен только после того, как Россия нанесет стратегическое поражение ВСУ. Это уже происходит прямо сейчас", — отметил он.По словам военного, другие пути урегулирования кризиса невозможны из-за отказа киевского режима вести переговоры. При этом ВСУ несут серьезные потери среди личного состава, а их попытка провести контрнаступление с треском провалилась, добавил Риттер.

https://ria.ru/20230726/zelenskiy-1886433888.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, скотт риттер, вооруженные силы украины