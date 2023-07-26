https://ria.ru/20230726/ukraina-1886395795.html

С ними покончено. В Британии указали на тревожную деталь в деятельности ВСУ

С ними покончено. В Британии указали на тревожную деталь в деятельности ВСУ - РИА Новости, 26.07.2023

С ними покончено. В Британии указали на тревожную деталь в деятельности ВСУ

Читатели Daily Mail заговорили о скором поражении Украины после утечки секретных документов из бундесвера. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T15:02

2023-07-26T15:02

2023-07-26T16:10

в мире

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

киев

нато

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail заговорили о скором поражении Украины после утечки секретных документов из бундесвера. Речь идет о публикации издания Bild, в которой говорится, что Вооруженные силы Германии крайне недовольны тем, как ВСУ ведут боевые действия."Украина никак не может победить в этом конфликте. С ней почти покончено. Все миллиарды, которые мы отправили Зеленскому, потрачены впустую", — написал один из комментаторов. "Послушайте военных экспертов, которые говорят, что Украина никогда не сломает российскую оборону", — поддержал другой. "У них нет шансов", — отметил третий. "США могли заранее знать, что контрнаступление провалится, но специально ничего не сказали Украине", — поделился мнением еще один пользователь. Накануне Bild опубликовало выдержки из секретного доклада бундесвера. В частности, из него следует, что немецкое военное ведомство не согласно с решением украинского командования сильно дробить воинские подразделения, поскольку из-за этого они оказываются не в состоянии работать слаженно."Правда заключается в том, что, хотя продвижение (украинских войск. — Прим. ред.) идет медленно или его вообще нет, Байден и Сунак не позволяют Зеленскому говорить о мире", — заключили читатели. Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал президент Владимир Путин, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.

https://ria.ru/20230726/nuland-1886354070.html

https://ria.ru/20230726/ukraina-1886328581.html

https://ria.ru/20230726/ukraina-1886380190.html

украина

киев

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в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, киев, нато