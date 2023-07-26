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С ними покончено. В Британии указали на тревожную деталь в деятельности ВСУ
С ними покончено. В Британии указали на тревожную деталь в деятельности ВСУ - РИА Новости, 26.07.2023
С ними покончено. В Британии указали на тревожную деталь в деятельности ВСУ
Читатели Daily Mail заговорили о скором поражении Украины после утечки секретных документов из бундесвера. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:02
2023-07-26T15:02
2023-07-26T16:10
в мире
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
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нато
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail заговорили о скором поражении Украины после утечки секретных документов из бундесвера. Речь идет о публикации издания Bild, в которой говорится, что Вооруженные силы Германии крайне недовольны тем, как ВСУ ведут боевые действия."Украина никак не может победить в этом конфликте. С ней почти покончено. Все миллиарды, которые мы отправили Зеленскому, потрачены впустую", — написал один из комментаторов. "Послушайте военных экспертов, которые говорят, что Украина никогда не сломает российскую оборону", — поддержал другой. "У них нет шансов", — отметил третий. "США могли заранее знать, что контрнаступление провалится, но специально ничего не сказали Украине", — поделился мнением еще один пользователь. Накануне Bild опубликовало выдержки из секретного доклада бундесвера. В частности, из него следует, что немецкое военное ведомство не согласно с решением украинского командования сильно дробить воинские подразделения, поскольку из-за этого они оказываются не в состоянии работать слаженно."Правда заключается в том, что, хотя продвижение (украинских войск. — Прим. ред.) идет медленно или его вообще нет, Байден и Сунак не позволяют Зеленскому говорить о мире", — заключили читатели. Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал президент Владимир Путин, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
https://ria.ru/20230726/nuland-1886354070.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, киев, нато
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Киев, НАТО
С ними покончено. В Британии указали на тревожную деталь в деятельности ВСУ
Читатели Daily Mail заговорили о поражении Украины после утечки секретных документов о ВСУ
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
Читатели Daily Mail
заговорили о скором поражении Украины после утечки секретных документов из бундесвера.
Речь идет о публикации издания Bild, в которой говорится, что Вооруженные силы Германии крайне недовольны тем, как ВСУ ведут боевые действия.
Ухудшит ситуацию еще сильнее. В США предупредили Россию о "кошмаре"
"Украина никак не может победить в этом конфликте. С ней почти покончено. Все миллиарды, которые мы отправили Зеленскому, потрачены впустую", — написал один из комментаторов.
"Послушайте военных экспертов, которые говорят, что Украина никогда не сломает российскую оборону", — поддержал другой.
"У них нет шансов", — отметил третий.
"США могли заранее знать, что контрнаступление провалится, но специально ничего не сказали Украине", — поделился мнением еще один пользователь.
Накануне Bild опубликовало выдержки из секретного доклада бундесвера. В частности, из него следует, что немецкое военное ведомство не согласно с решением украинского командования сильно дробить воинские подразделения, поскольку из-за этого они оказываются не в состоянии работать слаженно.
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"Правда заключается в том, что, хотя продвижение (украинских войск. — Прим. ред.) идет медленно или его вообще нет, Байден и Сунак не позволяют Зеленскому говорить о мире", — заключили читатели.
Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО
и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал президент Владимир Путин
, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
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