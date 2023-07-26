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"Мощные системы". ВСУ назвали российское оружие, изменившее ход конфликта - РИА Новости, 26.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 26.07.2023 (обновлено: 14:37 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/ukraina-1886380190.html
"Мощные системы". ВСУ назвали российское оружие, изменившее ход конфликта
"Мощные системы". ВСУ назвали российское оружие, изменившее ход конфликта - РИА Новости, 26.07.2023
"Мощные системы". ВСУ назвали российское оружие, изменившее ход конфликта
Российская армия превосходит ВСУ в использовании технологий радиоэлектронной борьбы для подавления дронов, пишет Newsweek со ссылкой на украинских военных. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T14:10
2023-07-26T14:37
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
россия
киев
украина
великобритания
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российская армия превосходит ВСУ в использовании технологий радиоэлектронной борьбы для подавления дронов, пишет Newsweek со ссылкой на украинских военных.&quot;Москва намного опережает Киев в использовании средств радиоэлектронного подавления беспилотников&quot;, — приводит издание слова спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.Как отмечается в статье, быстрые темпы создания и модернизации сделали БПЛА определяющим фактором в конфликте на Украине.По мнению эксперта по беспилотным летательным аппаратам из Великобритании Стива Райта, технологии развиваются со скоростью молнии, как и системы противодействия им.
https://ria.ru/20230726/bundesver-1886264455.html
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в мире, вооруженные силы украины, россия, киев, украина, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, Украина, Великобритания
"Мощные системы". ВСУ назвали российское оружие, изменившее ход конфликта

Newsweek: Россия значительно опережает Украину в радиоэлектронной борьбе с беспилотниками

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российская армия превосходит ВСУ в использовании технологий радиоэлектронной борьбы для подавления дронов, пишет Newsweek со ссылкой на украинских военных.
«

"Москва намного опережает Киев в использовании средств радиоэлектронного подавления беспилотников", — приводит издание слова спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

Как отмечается в статье, быстрые темпы создания и модернизации сделали БПЛА определяющим фактором в конфликте на Украине.
По мнению эксперта по беспилотным летательным аппаратам из Великобритании Стива Райта, технологии развиваются со скоростью молнии, как и системы противодействия им.
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