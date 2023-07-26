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"Мощные системы". ВСУ назвали российское оружие, изменившее ход конфликта
"Мощные системы". ВСУ назвали российское оружие, изменившее ход конфликта - РИА Новости, 26.07.2023
"Мощные системы". ВСУ назвали российское оружие, изменившее ход конфликта
Российская армия превосходит ВСУ в использовании технологий радиоэлектронной борьбы для подавления дронов, пишет Newsweek со ссылкой на украинских военных. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T14:10
2023-07-26T14:10
2023-07-26T14:37
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российская армия превосходит ВСУ в использовании технологий радиоэлектронной борьбы для подавления дронов, пишет Newsweek со ссылкой на украинских военных."Москва намного опережает Киев в использовании средств радиоэлектронного подавления беспилотников", — приводит издание слова спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.Как отмечается в статье, быстрые темпы создания и модернизации сделали БПЛА определяющим фактором в конфликте на Украине.По мнению эксперта по беспилотным летательным аппаратам из Великобритании Стива Райта, технологии развиваются со скоростью молнии, как и системы противодействия им.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, Украина, Великобритания
"Мощные системы". ВСУ назвали российское оружие, изменившее ход конфликта
Newsweek: Россия значительно опережает Украину в радиоэлектронной борьбе с беспилотниками