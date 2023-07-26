https://ria.ru/20230726/ukraina-1886380190.html

"Мощные системы". ВСУ назвали российское оружие, изменившее ход конфликта

"Мощные системы". ВСУ назвали российское оружие, изменившее ход конфликта - РИА Новости, 26.07.2023

"Мощные системы". ВСУ назвали российское оружие, изменившее ход конфликта

Российская армия превосходит ВСУ в использовании технологий радиоэлектронной борьбы для подавления дронов, пишет Newsweek со ссылкой на украинских военных. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T14:10

2023-07-26T14:10

2023-07-26T14:37

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

россия

киев

украина

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886305181_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9e63a3c9b28e1297fc2c6c9b7c9143ad.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российская армия превосходит ВСУ в использовании технологий радиоэлектронной борьбы для подавления дронов, пишет Newsweek со ссылкой на украинских военных."Москва намного опережает Киев в использовании средств радиоэлектронного подавления беспилотников", — приводит издание слова спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.Как отмечается в статье, быстрые темпы создания и модернизации сделали БПЛА определяющим фактором в конфликте на Украине.По мнению эксперта по беспилотным летательным аппаратам из Великобритании Стива Райта, технологии развиваются со скоростью молнии, как и системы противодействия им.

https://ria.ru/20230726/bundesver-1886264455.html

россия

киев

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, россия, киев, украина, великобритания