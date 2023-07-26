https://ria.ru/20230726/ukraina-1886328581.html

Вскрылось все. Зеленскому сообщили тревожные новости о Крыме

Вскрылось все. Зеленскому сообщили тревожные новости о Крыме - РИА Новости, 26.07.2023

Вскрылось все. Зеленскому сообщили тревожные новости о Крыме

ВСУ не хватит сил для нападения на Крым, пишет Уоррен Дэвидсон в статье для издания The Amercian Conservative. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T11:16

2023-07-26T11:16

2023-07-26T11:51

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

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киев

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. ВСУ не хватит сил для нападения на Крым, пишет Уоррен Дэвидсон в статье для издания The Amercian Conservative."У Киева нет средств для этого. Зеленский не смог собрать достаточно военной мощи, необходимой для достижения результата", — говорится в публикации. В статье отмечается, что конгресс США не должен рассматривать дополнительное финансирование для Украины, пока администрация Белого дома не представит всестороннюю стратегию по конфликту. "Сейчас Соединенные Штаты находятся в состоянии опосредованной войны с Москвой. Администрация Байдена обязана проинформировать американцев о происходящем, а конгресс должен призвать Белый дом к ответу", — считает Дэвидсон. По его мнению, люди до сих пор не понимают, что именно Вашингтон будет считать победой Киева. Автор приходит к выводу, что конгрессу и народу необходимо дать больше информации об участии США в делах Украины. Это единственный способ гарантировать, что американский народ однажды не проснется в мире, где идет бесконечная война, заключает он.

https://ria.ru/20230726/ukraina-1886303278.html

https://ria.ru/20230726/oruzhie-1886227854.html

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в мире, вооруженные силы украины, украина, киев, москва