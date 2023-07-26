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Вскрылось все. Зеленскому сообщили тревожные новости о Крыме - РИА Новости, 26.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:16 26.07.2023 (обновлено: 11:51 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/ukraina-1886328581.html
Вскрылось все. Зеленскому сообщили тревожные новости о Крыме
Вскрылось все. Зеленскому сообщили тревожные новости о Крыме - РИА Новости, 26.07.2023
Вскрылось все. Зеленскому сообщили тревожные новости о Крыме
ВСУ не хватит сил для нападения на Крым, пишет Уоррен Дэвидсон в статье для издания The Amercian Conservative. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T11:16
2023-07-26T11:51
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
киев
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. ВСУ не хватит сил для нападения на Крым, пишет Уоррен Дэвидсон в статье для издания The Amercian Conservative."У Киева нет средств для этого. Зеленский не смог собрать достаточно военной мощи, необходимой для достижения результата", — говорится в публикации. В статье отмечается, что конгресс США не должен рассматривать дополнительное финансирование для Украины, пока администрация Белого дома не представит всестороннюю стратегию по конфликту. "Сейчас Соединенные Штаты находятся в состоянии опосредованной войны с Москвой. Администрация Байдена обязана проинформировать американцев о происходящем, а конгресс должен призвать Белый дом к ответу", — считает Дэвидсон. По его мнению, люди до сих пор не понимают, что именно Вашингтон будет считать победой Киева. Автор приходит к выводу, что конгрессу и народу необходимо дать больше информации об участии США в делах Украины. Это единственный способ гарантировать, что американский народ однажды не проснется в мире, где идет бесконечная война, заключает он.
https://ria.ru/20230726/ukraina-1886303278.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, киев, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев, Москва
Вскрылось все. Зеленскому сообщили тревожные новости о Крыме

American Conservative: у президента Украины Зеленского не хватит сил для нападения на Крым

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. ВСУ не хватит сил для нападения на Крым, пишет Уоррен Дэвидсон в статье для издания The Amercian Conservative.
"У Киева нет средств для этого. Зеленский не смог собрать достаточно военной мощи, необходимой для достижения результата", — говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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В статье отмечается, что конгресс США не должен рассматривать дополнительное финансирование для Украины, пока администрация Белого дома не представит всестороннюю стратегию по конфликту.
"Сейчас Соединенные Штаты находятся в состоянии опосредованной войны с Москвой. Администрация Байдена обязана проинформировать американцев о происходящем, а конгресс должен призвать Белый дом к ответу", — считает Дэвидсон.
По его мнению, люди до сих пор не понимают, что именно Вашингтон будет считать победой Киева.
Автор приходит к выводу, что конгрессу и народу необходимо дать больше информации об участии США в делах Украины. Это единственный способ гарантировать, что американский народ однажды не проснется в мире, где идет бесконечная война, заключает он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаКиевМосква
 
 
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