https://ria.ru/20230726/ukraina-1886328581.html
Вскрылось все. Зеленскому сообщили тревожные новости о Крыме
Вскрылось все. Зеленскому сообщили тревожные новости о Крыме - РИА Новости, 26.07.2023
Вскрылось все. Зеленскому сообщили тревожные новости о Крыме
ВСУ не хватит сил для нападения на Крым, пишет Уоррен Дэвидсон в статье для издания The Amercian Conservative. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T11:16
2023-07-26T11:16
2023-07-26T11:51
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
киев
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839439_263:523:2974:2048_1920x0_80_0_0_07ce943b38e6a4fecda6a5eccb2b7163.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. ВСУ не хватит сил для нападения на Крым, пишет Уоррен Дэвидсон в статье для издания The Amercian Conservative."У Киева нет средств для этого. Зеленский не смог собрать достаточно военной мощи, необходимой для достижения результата", — говорится в публикации. В статье отмечается, что конгресс США не должен рассматривать дополнительное финансирование для Украины, пока администрация Белого дома не представит всестороннюю стратегию по конфликту. "Сейчас Соединенные Штаты находятся в состоянии опосредованной войны с Москвой. Администрация Байдена обязана проинформировать американцев о происходящем, а конгресс должен призвать Белый дом к ответу", — считает Дэвидсон. По его мнению, люди до сих пор не понимают, что именно Вашингтон будет считать победой Киева. Автор приходит к выводу, что конгрессу и народу необходимо дать больше информации об участии США в делах Украины. Это единственный способ гарантировать, что американский народ однажды не проснется в мире, где идет бесконечная война, заключает он.
https://ria.ru/20230726/ukraina-1886303278.html
https://ria.ru/20230726/oruzhie-1886227854.html
украина
киев
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839439_494:381:2716:2048_1920x0_80_0_0_ca9f5e5c21a5bb9f2cfa09acf067bbe4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, киев, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев, Москва
Вскрылось все. Зеленскому сообщили тревожные новости о Крыме
American Conservative: у президента Украины Зеленского не хватит сил для нападения на Крым
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
ВСУ не хватит сил для нападения на Крым, пишет Уоррен Дэвидсон в статье для издания The Amercian Conservative
.
"У Киева нет средств для этого. Зеленский не смог собрать достаточно военной мощи, необходимой для достижения результата", — говорится в публикации.
Обращение Зеленского о ситуации в Черном море шокировало пользователей Сети
В статье отмечается, что конгресс США не должен рассматривать дополнительное финансирование для Украины, пока администрация Белого дома не представит всестороннюю стратегию по конфликту.
"Сейчас Соединенные Штаты находятся в состоянии опосредованной войны с Москвой. Администрация Байдена обязана проинформировать американцев о происходящем, а конгресс должен призвать Белый дом к ответу", — считает Дэвидсон.
По его мнению, люди до сих пор не понимают, что именно Вашингтон будет считать победой Киева.
Автор приходит к выводу, что конгрессу и народу необходимо дать больше информации об участии США в делах Украины. Это единственный способ гарантировать, что американский народ однажды не проснется в мире, где идет бесконечная война, заключает он.
"Эту тему замалчивают". На Западе опасаются новой проблемы из-за Украины