https://ria.ru/20230726/ukraina-1886319811.html
Посол России заявил, что власти ЦАР с пониманием относятся к СВО
Посол России заявил, что власти ЦАР с пониманием относятся к СВО - РИА Новости, 26.07.2023
Посол России заявил, что власти ЦАР с пониманием относятся к СВО
ЦАР с пониманием относится ко всем действиям России на украинском направлении, сообщил РИА Новости посол России в республике Александр Бикантов. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T10:44
2023-07-26T10:44
2023-07-26T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
цар
александр бикантов
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744544778_0:314:3080:2047_1920x0_80_0_0_6f579b64b1e0079c09d7cd941012223a.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ЦАР с пониманием относится ко всем действиям России на украинском направлении, сообщил РИА Новости посол России в республике Александр Бикантов. "Банги с пониманием относятся ко всем действиям России на украинском и околоукраинском направлениях", - рассказал он. "Никогда не бывает ни вопросов, ни сомнений, в ЦАР придерживаются схожих позиций с Россией по основным проблемам международной повестки дня", - указал российский посол.
https://ria.ru/20220311/tsar-1777683572.html
россия
цар
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744544778_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_45b718fb0f22ff9cca38f6042827624d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, цар, александр бикантов, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, ЦАР, Александр Бикантов, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Посол России заявил, что власти ЦАР с пониманием относятся к СВО
Посол Бикантов заявил, что ЦАР с пониманием относится ко всем действиям России по Украине