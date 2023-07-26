https://ria.ru/20230726/ukraina-1886319811.html

Посол России заявил, что власти ЦАР с пониманием относятся к СВО

Посол России заявил, что власти ЦАР с пониманием относятся к СВО - РИА Новости, 26.07.2023

Посол России заявил, что власти ЦАР с пониманием относятся к СВО

ЦАР с пониманием относится ко всем действиям России на украинском направлении, сообщил РИА Новости посол России в республике Александр Бикантов. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T10:44

2023-07-26T10:44

2023-07-26T10:44

специальная военная операция на украине

в мире

россия

цар

александр бикантов

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744544778_0:314:3080:2047_1920x0_80_0_0_6f579b64b1e0079c09d7cd941012223a.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ЦАР с пониманием относится ко всем действиям России на украинском направлении, сообщил РИА Новости посол России в республике Александр Бикантов. "Банги с пониманием относятся ко всем действиям России на украинском и околоукраинском направлениях", - рассказал он. "Никогда не бывает ни вопросов, ни сомнений, в ЦАР придерживаются схожих позиций с Россией по основным проблемам международной повестки дня", - указал российский посол.

https://ria.ru/20220311/tsar-1777683572.html

россия

цар

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, цар, александр бикантов, украина, ситуация в днр и лнр