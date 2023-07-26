Рейтинг@Mail.ru
Посол России заявил, что власти ЦАР с пониманием относятся к СВО - РИА Новости, 26.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:44 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/ukraina-1886319811.html
Посол России заявил, что власти ЦАР с пониманием относятся к СВО
Посол России заявил, что власти ЦАР с пониманием относятся к СВО - РИА Новости, 26.07.2023
Посол России заявил, что власти ЦАР с пониманием относятся к СВО
ЦАР с пониманием относится ко всем действиям России на украинском направлении, сообщил РИА Новости посол России в республике Александр Бикантов. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T10:44
2023-07-26T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
цар
александр бикантов
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744544778_0:314:3080:2047_1920x0_80_0_0_6f579b64b1e0079c09d7cd941012223a.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ЦАР с пониманием относится ко всем действиям России на украинском направлении, сообщил РИА Новости посол России в республике Александр Бикантов. "Банги с пониманием относятся ко всем действиям России на украинском и околоукраинском направлениях", - рассказал он. "Никогда не бывает ни вопросов, ни сомнений, в ЦАР придерживаются схожих позиций с Россией по основным проблемам международной повестки дня", - указал российский посол.
https://ria.ru/20220311/tsar-1777683572.html
россия
цар
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744544778_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_45b718fb0f22ff9cca38f6042827624d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, цар, александр бикантов, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, ЦАР, Александр Бикантов, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Посол России заявил, что власти ЦАР с пониманием относятся к СВО

Посол Бикантов заявил, что ЦАР с пониманием относится ко всем действиям России по Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПосол в ЦАР Александр Бикантов
Посол в ЦАР Александр Бикантов - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Посол в ЦАР Александр Бикантов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ЦАР с пониманием относится ко всем действиям России на украинском направлении, сообщил РИА Новости посол России в республике Александр Бикантов.
"Банги с пониманием относятся ко всем действиям России на украинском и околоукраинском направлениях", - рассказал он. "Никогда не бывает ни вопросов, ни сомнений, в ЦАР придерживаются схожих позиций с Россией по основным проблемам международной повестки дня", - указал российский посол.
Военнослужащие центральноафриканской армии - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Добровольцы из ЦАР заявили о готовности участвовать в операции на Украине
11 марта 2022, 15:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЦАРАлександр БикантовУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала