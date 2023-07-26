https://ria.ru/20230726/udobreniya-1886333445.html

Постпред Эритреи жестко осудила удерживание российских удобрений в Европе

Постпред Эритреи жестко осудила удерживание российских удобрений в Европе - РИА Новости, 26.07.2023

Постпред Эритреи жестко осудила удерживание российских удобрений в Европе

Для блокирования удобрений России в европейских портах нет причин – это их захват и игра жизнями людей, заявила в интервью РИА Новости постпред Эритреи при ООН... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T11:35

2023-07-26T11:35

2023-07-26T14:25

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ООН, 26 июл – РИА Новости, Алан Булкаты. Для блокирования удобрений России в европейских портах нет причин – это их захват и игра жизнями людей, заявила в интервью РИА Новости постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам.Ранее президент РФ Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" заявил, что препятствия чинятся даже безвозмездной передаче Россией минеральных удобрений нуждающимся, беднейшим странам. По его словам, из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи в Кению."Этот вопрос политизирован. Причины удерживать эти удобрения (в Европе – ред.) нет. Это захват. Это игра жизнями людей", - сказала Тесфамариам.По ее словам, с одной стороны, западные страны говорят, что беспокоятся об Африке и хотят, чтобы африканский континент был накормлен. Как указала постпред, в руках западных государств возможность высвободить российские удобрения, чтобы африканцы могли себя прокормить. "С другой стороны - вы не делаете этого", - заявила она, обращаясь к западным странам.Как указала постпред, "поступки говорят громче слов".По ее словам, для таких крупных африканских стран, как Эфиопия, Нигерия, Мали, Судан важно иметь удобрения.Читайте полный текст интервью Софии Тесфамариам >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, эритрея, малави, владимир путин, оон