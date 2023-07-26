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Постпред Эритреи жестко осудила удерживание российских удобрений в Европе - РИА Новости, 26.07.2023
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11:35 26.07.2023 (обновлено: 14:25 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/udobreniya-1886333445.html
Постпред Эритреи жестко осудила удерживание российских удобрений в Европе
Постпред Эритреи жестко осудила удерживание российских удобрений в Европе - РИА Новости, 26.07.2023
Постпред Эритреи жестко осудила удерживание российских удобрений в Европе
Для блокирования удобрений России в европейских портах нет причин – это их захват и игра жизнями людей, заявила в интервью РИА Новости постпред Эритреи при ООН... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T11:35
2023-07-26T14:25
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владимир путин
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ООН, 26 июл – РИА Новости, Алан Булкаты. Для блокирования удобрений России в европейских портах нет причин – это их захват и игра жизнями людей, заявила в интервью РИА Новости постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам.Ранее президент РФ Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" заявил, что препятствия чинятся даже безвозмездной передаче Россией минеральных удобрений нуждающимся, беднейшим странам. По его словам, из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи в Кению."Этот вопрос политизирован. Причины удерживать эти удобрения (в Европе – ред.) нет. Это захват. Это игра жизнями людей", - сказала Тесфамариам.По ее словам, с одной стороны, западные страны говорят, что беспокоятся об Африке и хотят, чтобы африканский континент был накормлен. Как указала постпред, в руках западных государств возможность высвободить российские удобрения, чтобы африканцы могли себя прокормить. "С другой стороны - вы не делаете этого", - заявила она, обращаясь к западным странам.Как указала постпред, "поступки говорят громче слов".По ее словам, для таких крупных африканских стран, как Эфиопия, Нигерия, Мали, Судан важно иметь удобрения.Читайте полный текст интервью Софии Тесфамариам &gt;&gt;
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в мире, россия, эритрея, малави, владимир путин, оон
В мире, Россия, Эритрея, Малави, Владимир Путин, ООН
Постпред Эритреи жестко осудила удерживание российских удобрений в Европе

Постпред Эритреи: Европа блокирует российские удобрения у себя, это игра жизнями людей

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
Сотрудник на территории завода ООО Алмаз Удобрения по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ООН, 26 июл – РИА Новости, Алан Булкаты. Для блокирования удобрений России в европейских портах нет причин – это их захват и игра жизнями людей, заявила в интервью РИА Новости постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам.
Ранее президент РФ Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" заявил, что препятствия чинятся даже безвозмездной передаче Россией минеральных удобрений нуждающимся, беднейшим странам. По его словам, из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи в Кению.
«
"Этот вопрос политизирован. Причины удерживать эти удобрения (в Европе – ред.) нет. Это захват. Это игра жизнями людей", - сказала Тесфамариам.
По ее словам, с одной стороны, западные страны говорят, что беспокоятся об Африке и хотят, чтобы африканский континент был накормлен. Как указала постпред, в руках западных государств возможность высвободить российские удобрения, чтобы африканцы могли себя прокормить. "С другой стороны - вы не делаете этого", - заявила она, обращаясь к западным странам.
Как указала постпред, "поступки говорят громче слов".
По ее словам, для таких крупных африканских стран, как Эфиопия, Нигерия, Мали, Судан важно иметь удобрения.
Читайте полный текст интервью Софии Тесфамариам >>
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