https://ria.ru/20230726/ubiystvo-1886456216.html

В Москве мужчина убил коллегу и выбросил его тело с 11-го этажа

В Москве мужчина убил коллегу и выбросил его тело с 11-го этажа - РИА Новости, 26.07.2023

В Москве мужчина убил коллегу и выбросил его тело с 11-го этажа

Перовский суд Москвы в среду арестовал мужчину, который, по данным следствия, умертвил и выбросил коллегу с 11-го этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T18:18

2023-07-26T18:18

2023-07-26T18:18

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Перовский суд Москвы в среду арестовал мужчину, который, по данным следствия, умертвил и выбросил коллегу с 11-го этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении И. С. Маклецова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - сказали в пресс-службе. Срок ареста установлен до 25 сентября. Тело мужчины с 11 ножевыми ранениями обнаружили возле жилого дома на востоке Москвы. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что жертву зарезали, а затем, предположительно, выбросили из окна. В прокуратуре Москвы отмечали, что, по предварительным данным, погибший распивал спиртные напитки в квартире на 11-м этаже со своим знакомым, который впоследствии был обнаружен там же пьяным. Что именно стало причиной убийства, пока неясно.

https://ria.ru/20230722/rebenok-1885642710.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва