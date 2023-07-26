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В Москве мужчина убил коллегу и выбросил его тело с 11-го этажа
В Москве мужчина убил коллегу и выбросил его тело с 11-го этажа - РИА Новости, 26.07.2023
В Москве мужчина убил коллегу и выбросил его тело с 11-го этажа
Перовский суд Москвы в среду арестовал мужчину, который, по данным следствия, умертвил и выбросил коллегу с 11-го этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T18:18
2023-07-26T18:18
2023-07-26T18:18
происшествия
москва
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Перовский суд Москвы в среду арестовал мужчину, который, по данным следствия, умертвил и выбросил коллегу с 11-го этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении И. С. Маклецова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - сказали в пресс-службе. Срок ареста установлен до 25 сентября. Тело мужчины с 11 ножевыми ранениями обнаружили возле жилого дома на востоке Москвы. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что жертву зарезали, а затем, предположительно, выбросили из окна. В прокуратуре Москвы отмечали, что, по предварительным данным, погибший распивал спиртные напитки в квартире на 11-м этаже со своим знакомым, который впоследствии был обнаружен там же пьяным. Что именно стало причиной убийства, пока неясно.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
В Москве мужчина убил коллегу и выбросил его тело с 11-го этажа
Суд в Москве арестовал мужчину, который зарезал коллегу и выбросил его тело с 11-го этажа
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Перовский суд Москвы в среду арестовал мужчину, который, по данным следствия, умертвил и выбросил коллегу с 11-го этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении И. С. Маклецова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - сказали в пресс-службе. Срок ареста установлен до 25 сентября.
Тело мужчины с 11 ножевыми ранениями обнаружили возле жилого дома на востоке Москвы. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что жертву зарезали, а затем, предположительно, выбросили из окна. В прокуратуре Москвы отмечали, что, по предварительным данным, погибший распивал спиртные напитки в квартире на 11-м этаже со своим знакомым, который впоследствии был обнаружен там же пьяным. Что именно стало причиной убийства, пока неясно.
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