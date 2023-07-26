Рейтинг@Mail.ru
В ЦАР продолжают расследовать убийство российских журналистов в 2018 году - РИА Новости, 26.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/ubiystvo-1886309830.html
В ЦАР продолжают расследовать убийство российских журналистов в 2018 году
В ЦАР продолжают расследовать убийство российских журналистов в 2018 году - РИА Новости, 26.07.2023
В ЦАР продолжают расследовать убийство российских журналистов в 2018 году
Посол России в ЦАР Александр Бикантов сообщил РИА Новости, что генеральному прокурору ЦАР передали запрос СК РФ по делу о гибели российских журналистов в стране РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T09:58
2023-07-26T09:58
в мире
цар
александр бикантов
россия
орхан джемаль
александр расторгуев
убийство российских журналистов в цар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152590/14/1525901457_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_6350f96b4a64e8c6dba5a0454ef730d6.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Посол России в ЦАР Александр Бикантов сообщил РИА Новости, что генеральному прокурору ЦАР передали запрос СК РФ по делу о гибели российских журналистов в стране в 2018 году, пока серьезных изменений в расследовании нет, но власти ЦАР заверили, что работа ведется. В июле 2018 года в Центральноафриканской Республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского* (признан иностранным агентом). СК РФ расследует уголовное дело по статье "Убийство". Ранее Бикантов сообщал в интервью РИА Новости, что, по предварительной версии, три российских журналиста были убиты боевиками из незаконного вооруженного формирования 3R. Бикантов, отвечая на вопрос о состоянии расследования, указал, что "через нас пока не проходили никакие сведения, которые бы свидетельствовали о том, что есть прорыв или даже подвижки в расследовании". "Насчет событий, связанных с гибелью российских журналистов, пока никаких серьезных изменений, новостей нет. Мы - в контакте с властями страны, недавно были у генерального прокурора ЦАР, передали ему запрос Следственного комитета РФ, провели обстоятельную беседу", - рассказал посол. По его словам, их "заверили, что работа ведется, никто не собирается "класть на полку" эту тему". * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20220120/zhurnalisty-1768660013.html
https://ria.ru/20220207/ubiystvo-1771385080.html
цар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152590/14/1525901457_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6db340bb8456c922421e78a3bb5bf1b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цар, александр бикантов, россия, орхан джемаль, александр расторгуев, убийство российских журналистов в цар
В мире, ЦАР, Александр Бикантов, Россия, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Убийство российских журналистов в ЦАР
В ЦАР продолжают расследовать убийство российских журналистов в 2018 году

Посол Бикантов: серьезных новостей по расследованию убийства журналистов в ЦАР нет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов возле Дома журналистов в Москве
Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов возле Дома журналистов в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов возле Дома журналистов в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Посол России в ЦАР Александр Бикантов сообщил РИА Новости, что генеральному прокурору ЦАР передали запрос СК РФ по делу о гибели российских журналистов в стране в 2018 году, пока серьезных изменений в расследовании нет, но власти ЦАР заверили, что работа ведется.
В июле 2018 года в Центральноафриканской Республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского* (признан иностранным агентом). СК РФ расследует уголовное дело по статье "Убийство". Ранее Бикантов сообщал в интервью РИА Новости, что, по предварительной версии, три российских журналиста были убиты боевиками из незаконного вооруженного формирования 3R.
Российский посол в ЦАР Александр Бикантов - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
Новый посол в ЦАР назвал версию убийства российских журналистов в 2018 году
20 января 2022, 05:10
Бикантов, отвечая на вопрос о состоянии расследования, указал, что "через нас пока не проходили никакие сведения, которые бы свидетельствовали о том, что есть прорыв или даже подвижки в расследовании".
"Насчет событий, связанных с гибелью российских журналистов, пока никаких серьезных изменений, новостей нет. Мы - в контакте с властями страны, недавно были у генерального прокурора ЦАР, передали ему запрос Следственного комитета РФ, провели обстоятельную беседу", - рассказал посол. По его словам, их "заверили, что работа ведется, никто не собирается "класть на полку" эту тему".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов возле Дома журналистов в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
Посол ЦАР прокомментировал расследование убийства российских журналистов
7 февраля 2022, 05:26
 
В миреЦАРАлександр БикантовРоссияОрхан ДжемальАлександр РасторгуевУбийство российских журналистов в ЦАР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала