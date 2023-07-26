В ЦАР продолжают расследовать убийство российских журналистов в 2018 году
Посол Бикантов: серьезных новостей по расследованию убийства журналистов в ЦАР нет
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов возле Дома журналистов в Москве
Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов возле Дома журналистов в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Посол России в ЦАР Александр Бикантов сообщил РИА Новости, что генеральному прокурору ЦАР передали запрос СК РФ по делу о гибели российских журналистов в стране в 2018 году, пока серьезных изменений в расследовании нет, но власти ЦАР заверили, что работа ведется.
В июле 2018 года в Центральноафриканской Республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского* (признан иностранным агентом). СК РФ расследует уголовное дело по статье "Убийство". Ранее Бикантов сообщал в интервью РИА Новости, что, по предварительной версии, три российских журналиста были убиты боевиками из незаконного вооруженного формирования 3R.
Бикантов, отвечая на вопрос о состоянии расследования, указал, что "через нас пока не проходили никакие сведения, которые бы свидетельствовали о том, что есть прорыв или даже подвижки в расследовании".
"Насчет событий, связанных с гибелью российских журналистов, пока никаких серьезных изменений, новостей нет. Мы - в контакте с властями страны, недавно были у генерального прокурора ЦАР, передали ему запрос Следственного комитета РФ, провели обстоятельную беседу", - рассказал посол. По его словам, их "заверили, что работа ведется, никто не собирается "класть на полку" эту тему".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента