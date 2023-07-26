https://ria.ru/20230726/ubiystvo-1886309830.html

В ЦАР продолжают расследовать убийство российских журналистов в 2018 году

В ЦАР продолжают расследовать убийство российских журналистов в 2018 году - РИА Новости, 26.07.2023

В ЦАР продолжают расследовать убийство российских журналистов в 2018 году

Посол России в ЦАР Александр Бикантов сообщил РИА Новости, что генеральному прокурору ЦАР передали запрос СК РФ по делу о гибели российских журналистов в стране РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T09:58

2023-07-26T09:58

2023-07-26T09:58

в мире

цар

александр бикантов

россия

орхан джемаль

александр расторгуев

убийство российских журналистов в цар

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Посол России в ЦАР Александр Бикантов сообщил РИА Новости, что генеральному прокурору ЦАР передали запрос СК РФ по делу о гибели российских журналистов в стране в 2018 году, пока серьезных изменений в расследовании нет, но власти ЦАР заверили, что работа ведется. В июле 2018 года в Центральноафриканской Республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского* (признан иностранным агентом). СК РФ расследует уголовное дело по статье "Убийство". Ранее Бикантов сообщал в интервью РИА Новости, что, по предварительной версии, три российских журналиста были убиты боевиками из незаконного вооруженного формирования 3R. Бикантов, отвечая на вопрос о состоянии расследования, указал, что "через нас пока не проходили никакие сведения, которые бы свидетельствовали о том, что есть прорыв или даже подвижки в расследовании". "Насчет событий, связанных с гибелью российских журналистов, пока никаких серьезных изменений, новостей нет. Мы - в контакте с властями страны, недавно были у генерального прокурора ЦАР, передали ему запрос Следственного комитета РФ, провели обстоятельную беседу", - рассказал посол. По его словам, их "заверили, что работа ведется, никто не собирается "класть на полку" эту тему". * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20220120/zhurnalisty-1768660013.html

https://ria.ru/20220207/ubiystvo-1771385080.html

цар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, цар, александр бикантов, россия, орхан джемаль, александр расторгуев, убийство российских журналистов в цар