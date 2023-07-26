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Мишустин призвал обратить серьезное внимание на качество туруслуг в России - РИА Новости, 26.07.2023
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Туризм
 
09:57 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/turuslugi-1886309565.html
Мишустин призвал обратить серьезное внимание на качество туруслуг в России
Мишустин призвал обратить серьезное внимание на качество туруслуг в России - РИА Новости, 26.07.2023
Мишустин призвал обратить серьезное внимание на качество туруслуг в России
Федеральные и региональные власти должны обратить самое серьезное внимание на качество туристических услуг в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T09:57
2023-07-26T09:57
туризм
россия
михаил мишустин
республика алтай
новости - туризм
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - РИА Новости. Федеральные и региональные власти должны обратить самое серьезное внимание на качество туристических услуг в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Во вторник в Республике Алтай произошло ДТП: опрокинулся грузовик ГАЗ-66 "Кунг". В кузове ехали 15 неорганизованных туристов, ехавших из села Каракол в Каракольские озёра. По последним данным, 1 человек погиб, 11 получили травмы. "Федеральные и региональные власти должны обратить самое серьезное внимание на то, как оказываются туристические услуги в субъектах. Вместе с бизнесом искать решения, чтобы минимизировать повторение подобных случаев. Разбираться в каждой конкретной ситуации", - сказал Мишустин на совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства в России. "Это касается не только Республики (Алтай), но и всех российских регионов. Безопасность и здоровье людей – должны быть в приоритете", - добавил Мишустин. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту опрокидывания грузовика с туристами по дороге на Каракольские озера в Республике Алтай. -0-
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россия, михаил мишустин, республика алтай, новости - туризм
Туризм, Россия, Михаил Мишустин, Республика Алтай, Новости - Туризм
Мишустин призвал обратить серьезное внимание на качество туруслуг в России

Мишустин заявил о необходимости обратить серьезное внимание на качество туруслуг в России

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают на пляже в Сочи
Люди отдыхают на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Люди отдыхают на пляже в Сочи. Архивное фото
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - РИА Новости. Федеральные и региональные власти должны обратить самое серьезное внимание на качество туристических услуг в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Во вторник в Республике Алтай произошло ДТП: опрокинулся грузовик ГАЗ-66 "Кунг". В кузове ехали 15 неорганизованных туристов, ехавших из села Каракол в Каракольские озёра. По последним данным, 1 человек погиб, 11 получили травмы.
"Федеральные и региональные власти должны обратить самое серьезное внимание на то, как оказываются туристические услуги в субъектах. Вместе с бизнесом искать решения, чтобы минимизировать повторение подобных случаев. Разбираться в каждой конкретной ситуации", - сказал Мишустин на совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства в России.
«
"Это касается не только Республики (Алтай), но и всех российских регионов. Безопасность и здоровье людей – должны быть в приоритете", - добавил Мишустин.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту опрокидывания грузовика с туристами по дороге на Каракольские озера в Республике Алтай. -0-
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