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Посол России в ЦАР допустил подписание контрактов на саммите в Петербурге - РИА Новости, 26.07.2023
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10:32 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/tsar-1886317446.html
Посол России в ЦАР допустил подписание контрактов на саммите в Петербурге
Посол России в ЦАР допустил подписание контрактов на саммите в Петербурге - РИА Новости, 26.07.2023
Посол России в ЦАР допустил подписание контрактов на саммите в Петербурге
Посол России в ЦАР Александр Бикантов не исключил возможности подписания ряда контрактов в ходе второго саммита "Россия -Африка" в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T10:32
2023-07-26T10:32
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александр бикантов
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Посол России в ЦАР Александр Бикантов не исключил возможности подписания ряда контрактов в ходе второго саммита "Россия -Африка" в Санкт-Петербурге. Отвечая на вопрос о заявлениях Банги о нехватке нефти и готовности России ее поставлять, а также о возможности подписания документов в этой сфере, он указал: "что касается поставок топлива, то вопрос будет решаться на двусторонней встрече по линии министров энергетики двух государств". Бикантов подтвердил, что подобные встречи "проходят в рамках экономического гуманитарного форума, в этот раз он пройдет в рамках саммита". "В нем примут участие министры, государственные организации и компании, в том числе в сфере ТЭК, а также частный и крупный бизнес, заинтересованный в развитии сотрудничества, контактов", - добавил он. Отвечая на вопрос, можно ли там ожидать подписания каких-либо контрактов, посол заявил: "Конечно, возможно". Он не пояснил, какие именно документы могут быть подписаны. Читайте полный текст интервью Александра Бикантова &gt;&gt;
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цар, александр бикантов, форум "россия — африка", россия
ЦАР, Александр Бикантов, Форум "Россия — Африка", Россия
Посол России в ЦАР допустил подписание контрактов на саммите в Петербурге

Посол России в ЦАР Бикантов допустил подписание контрактов на саммите в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкАлександр Бикантов
Александр Бикантов - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Александр Бикантов . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Посол России в ЦАР Александр Бикантов не исключил возможности подписания ряда контрактов в ходе второго саммита "Россия -Африка" в Санкт-Петербурге.
Отвечая на вопрос о заявлениях Банги о нехватке нефти и готовности России ее поставлять, а также о возможности подписания документов в этой сфере, он указал: "что касается поставок топлива, то вопрос будет решаться на двусторонней встрече по линии министров энергетики двух государств". Бикантов подтвердил, что подобные встречи "проходят в рамках экономического гуманитарного форума, в этот раз он пройдет в рамках саммита".
"В нем примут участие министры, государственные организации и компании, в том числе в сфере ТЭК, а также частный и крупный бизнес, заинтересованный в развитии сотрудничества, контактов", - добавил он. Отвечая на вопрос, можно ли там ожидать подписания каких-либо контрактов, посол заявил: "Конечно, возможно". Он не пояснил, какие именно документы могут быть подписаны.
Читайте полный текст интервью Александра Бикантова >>
Российский инструктор - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Лавров рассказал о работе российских инструкторов в ЦАР
26 июня, 15:49
 
ЦАРАлександр БикантовФорум "Россия — Африка"Россия
 
 
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