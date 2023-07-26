https://ria.ru/20230726/tsar-1886317446.html

Посол России в ЦАР допустил подписание контрактов на саммите в Петербурге

Посол России в ЦАР допустил подписание контрактов на саммите в Петербурге - РИА Новости, 26.07.2023

Посол России в ЦАР допустил подписание контрактов на саммите в Петербурге

Посол России в ЦАР Александр Бикантов не исключил возможности подписания ряда контрактов в ходе второго саммита "Россия -Африка" в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T10:32

2023-07-26T10:32

2023-07-26T10:32

цар

александр бикантов

форум "россия — африка"

россия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Посол России в ЦАР Александр Бикантов не исключил возможности подписания ряда контрактов в ходе второго саммита "Россия -Африка" в Санкт-Петербурге. Отвечая на вопрос о заявлениях Банги о нехватке нефти и готовности России ее поставлять, а также о возможности подписания документов в этой сфере, он указал: "что касается поставок топлива, то вопрос будет решаться на двусторонней встрече по линии министров энергетики двух государств". Бикантов подтвердил, что подобные встречи "проходят в рамках экономического гуманитарного форума, в этот раз он пройдет в рамках саммита". "В нем примут участие министры, государственные организации и компании, в том числе в сфере ТЭК, а также частный и крупный бизнес, заинтересованный в развитии сотрудничества, контактов", - добавил он. Отвечая на вопрос, можно ли там ожидать подписания каких-либо контрактов, посол заявил: "Конечно, возможно". Он не пояснил, какие именно документы могут быть подписаны. Читайте полный текст интервью Александра Бикантова >>

https://ria.ru/20230626/instruktory-1880505494.html

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