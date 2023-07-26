https://ria.ru/20230726/tsar-1886299501.html
Александр Бикантов: партнерство России с ЦАР в ВТС активно развивается
Александр Бикантов: партнерство России с ЦАР в ВТС активно развивается - РИА Новости, 26.07.2023
Александр Бикантов: партнерство России с ЦАР в ВТС активно развивается
Власти Центральноафриканской республики заинтересованы в увеличении числа российских военных инструкторов, которых сейчас в стране почти две тысячи, заявил в... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T10:00
2023-07-26T10:00
2023-07-26T10:00
россия
цар
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Власти Центральноафриканской республики заинтересованы в увеличении числа российских военных инструкторов, которых сейчас в стране почти две тысячи, заявил в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна– Родригес посол РФ в Банги Александр Бикантов. В преддверии второго саммита "Россия– Африка" он рассказал также о том, какие самолеты Россия поставляет ЦАР, как там восприняли решение России прекратить зерновую сделку и намерены ли в Банги вступить в БРИКС в ближайшее время.– Президент ЦАР, как ожидается, прибудет на открывающийся на этой неделе второй саммит Россия–Африка. С кем планируются его встречи? Можно ли ожидать в рамках его пребывания в России подписания каких-либо контрактов?– Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера прибывает в Россию, мы ожидаем его в среду. Разумеется, планируется, двусторонняя встреча на высшем уровне, участие в других мероприятиях, в которых предполагается участие глав государств. Что касается подписания контрактов, это вещь, конечно, коммерческая, подписывается не на уровне президентов.– В Банги заявляли о нехватке нефти и готовности России поставлять эту нефть. Когда можно ожидать, подписания каких-то конкретных документов в этой сфере? Что готова поставлять Россия в ЦАР, идет ли речь о каких-то контрактах в области ВТС? И что ЦАР может предложить в ответ?– Начну с конца. Сотрудничество в области ВТС активно и последовательно развивается, непрерывно и по нарастающей. Недавно Россия осуществила большую поставку соответствующих вооружений, в частности, авиасредств.– Мы можем сказать, каких?– Да, конечно. Истребитель L-39, что, фактически, знаменует собой создание отдельного рода войск армейской авиации в составе вооруженных сил Центральноафриканской республики. Что касается поставок топлива, то вопрос будет решаться на двусторонней встрече по линии министров энергетики двух государств.– Встреча министров энергетики состоится в рамках предстоящего саммита в Санкт – Петербурге?– Такие встречи обычно проходят в рамках экономического гуманитарного форума, в этот раз он пройдет в рамках саммита. В нем примут участие министры, государственные организации и компании, в том числе, в сфере ТЭК, а также частный и крупный бизнес, заинтересованный в развитии сотрудничества, контактов.– И там можно ожидать подписание контрактов?– Конечно, возможно.– Ранее в интервью РИА Новости вы рассказали о высокой оценке местных властей работы российских военных инструкторов. Сколько сейчас инструкторов из нашей страны работает в ЦАР? Не повлияли ли события 24 июня этого года на позицию Банги в отношении российских инструкторов? Заинтересован ли Банги в их увеличении?– Банги заинтересован в их увеличении. События 24 июня, никак не повлияли на позицию властей страны. В ЦАР очень заинтересованы в долгосрочном присутствии российских представителей, поскольку именно благодаря России происходит строительство вооруженных сил, подготовка кадров для армии и сектора безопасности, который включает еще полицию и жандармерию. Количество инструкторов осталось неизменным – 1 890 человек. Недавно была плановая ротация, большая группа инструкторов отправилась домой, некоторые западные медиа злорадно писали, что Россия, в свете июньских событий, сворачивает свое присутствие в ЦАР, но это не так. Сейчас уже прибыла новая группа, она очень востребована, в данный момент в ЦАР проходит референдум по новой конституции. ООНовские структуры отказались помогать правительству ЦАР обеспечивать безопасность этого мероприятия. И все это целиком легло на плечи армии, полиции, и российских, как они называют, союзников. У нас там статус – российские союзники, это официальная формулировка, которая еще легла во все документы ООН.– Как в ЦАР восприняли решение РФ о прекращении зерновой сделки? Согласны ли в Банги на безвозмездную отправку зерна и удобрений Россией, обращались ли к Москве по этому вопросу?– Что касается в целом зерновой темы, она отражает долгосрочный интерес Банги в рамках партнерства с Россией, они и до аннулирования зерновой сделки высказывали заинтересованность в сотрудничестве в более широком плане в области агросектора. То есть, речь идет о российских инвестициях, основанные на нашем ноу-хау, экспертизе, финансах и технологиях. Банги с пониманием относятся ко всем действиям России на украинском и около украинском направлениях. Никогда не бывает ни вопросов, ни сомнений, в ЦАР придерживаются схожих позиций с Россией по основным проблемам международной повестки дня.– Хотела бы уточнить по обращению ЦАР по вопросу зерна и удобрений к России.– Нет, к нам таких обращений не было, запросов со стороны каких-либо компаний не было.– Посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза заявил, что Республика выражает заинтересованность в размещении на своей территории российской военной базы. На какой стадии находятся переговоры или этот вопрос пока находится в стадии проработки?– Это вопрос в ведомстве министерства обороны. Что касается позиции дипломатического ведомства ЦАР, то, после заявления посла ЦАР в Москве, министр иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон выступила с комментарием, где сказала, что не стоит забегать вперед, это вопрос диалога.– Объединение БРИКС стало привлекательным для многих государств, заинтересован ли Банги в присоединении к БРИКС?– Банги всячески настроен на сотрудничестве с БРИКС. Недавно страну дважды посетила делегация Международного альянса стратегических инициатив БРИКС во главе с Ларисой Зеленцовой. Делегация оба раза была принята президентом ЦАР Фостен Арканж Туадерой. Встречи прошли в представительном плане, обсуждались вопросы, связанные с тем, как структуры или организации, которые имеют прямое или косвенное отношение к тематике БРИКС, могут развивать сотрудничество. Стороны договорились о взаимном открытии своих представительств: их у нас, и, соответственно, в Банги. Так что, это начало пути, но, естественно, речь не идет о вступлении, организационном, в объединение БРИКС. Вместе с тем, большой интерес есть и у Банги, и у всех других, я уверен, африканских государств.– Франция после своего ухода из страны фактически чинит препятствия России на местах. Видят ли это в ЦАР? Как подобную линию повеления реагируют наши партнеры?– Здесь немножко упрощенный подход. Я не могу сказать, что Франция ушла из ЦАР. Франция там присутствует, да, ушел французский военный контингент, последняя небольшая французская военно-логистическая миссия, но политическое, дипломатическое присутствие есть. Оно остается в области образования, гуманитарные связи поддерживаются, масса проектов реализуется. Как вы понимаете, из истории невозможно сразу удалить страницу, сказать, что с сегодняшнего дня Франции не существует для жителей ЦАР. Разумеется, если какая-то страна, которая когда-то была на особых позициях в Центральной Африке, ослабевает, постепенно сужает поле своего присутствия в различных областях, то, разумеется, это может вызывать реакцию со знаком "минус". Мы можем говорить о ревности, мы можем говорить о разочаровании, мы можем говорить о желании наверстать, но, в целом, мы видим тенденцию, что некоторые зарубежные государства не очень довольны тем, что Россия укрепляет свои позиции в ЦАР, в Центральной Африке, и в Африке в целом. Это факт бесспорный. Мне кажется, это связано, во-первых, с колониальным аспектом, а во-вторых, не надо забывать, что Россия и большинство африканских стран придерживаются или совпадающих, или близких позиций по основным вопросам мировой повестки дня.Понятно, что позиция Франции, поле ее присутствия, сужается во многих областях, в частности, мы сейчас с вами упомянули военную область. Эта ниша заполняется. Заполняется Россией. Не потому, что Россия стремится монопольно ее занять, нет. Как все началось? Когда повстанцы штурмовали столицу, президент ЦАР выступил с обращением ко многим государствам о поддержке, а откликнулись только две страны – Россия и Руанда. Руанда прислала воинский контингент, а Россия прислала инструкторов для срочной подготовки армии ЦАР по ряду направлений. Это, прежде всего, оперативно-тактическая работа, умение работать с базами данных разведки, вопрос вывоза раненных, планирование и так далее. Оттуда все началось.– В каком состоянии находится расследование гибели российских журналистов в 2018 году, когда можно ожидать обнародования его результатов?– Через нас пока не проходили никакие сведения, которые бы свидетельствовали о том, что есть прорыв или даже подвижки в расследовании. Более того, сейчас началось другое расследование. Вы знаете, связано с терактом в отношении российского гражданина (Дмитрия Сытого – ред.). По обеим линиям работа ведется. Насчет событий, связанных с гибелью российских журналистов, пока никаких серьезных изменений, новостей нет. Мы в контакте с властями страны, недавно были у генерального прокурора ЦАР, передали ему запрос Следственного комитета РФ, провели обстоятельную беседу. Нас заверили, что работа ведется, никто не собирается "класть на полку" эту тему.
https://ria.ru/20230726/tsar-1886294332.html
https://ria.ru/20230726/tsar-1886290650.html
https://ria.ru/20230726/vstrecha-1886287687.html
https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885339208.html
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россия, цар, александр бикантов, интервью, интервью - авторы, в мире, брикс, оон, банги, леон додону-пунагаза
Россия, ЦАР, Александр Бикантов, Интервью, Интервью - Авторы, В мире, БРИКС, ООН, Банги, Леон Додону-Пунагаза
Власти Центральноафриканской республики заинтересованы в увеличении числа российских военных инструкторов, которых сейчас в стране почти две тысячи, заявил в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна– Родригес посол РФ в Банги Александр Бикантов. В преддверии второго саммита "Россия– Африка" он рассказал также о том, какие самолеты Россия поставляет ЦАР, как там восприняли решение России прекратить зерновую сделку и намерены ли в Банги вступить в БРИКС в ближайшее время.
– Президент ЦАР, как ожидается, прибудет на открывающийся на этой неделе второй саммит Россия–Африка. С кем планируются его встречи? Можно ли ожидать в рамках его пребывания в России подписания каких-либо контрактов?
– Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера прибывает в Россию, мы ожидаем его в среду. Разумеется, планируется, двусторонняя встреча на высшем уровне, участие в других мероприятиях, в которых предполагается участие глав государств. Что касается подписания контрактов, это вещь, конечно, коммерческая, подписывается не на уровне президентов.
ЦАР не обращалась к России насчет безвозмездной отправки зерна и удобрений
– В Банги заявляли о нехватке нефти и готовности России поставлять эту нефть. Когда можно ожидать, подписания каких-то конкретных документов в этой сфере? Что готова поставлять Россия в ЦАР, идет ли речь о каких-то контрактах в области ВТС? И что ЦАР может предложить в ответ?
– Начну с конца. Сотрудничество в области ВТС активно и последовательно развивается, непрерывно и по нарастающей. Недавно Россия осуществила большую поставку соответствующих вооружений, в частности, авиасредств.
– Мы можем сказать, каких?
– Да, конечно. Истребитель L-39, что, фактически, знаменует собой создание отдельного рода войск армейской авиации в составе вооруженных сил Центральноафриканской республики. Что касается поставок топлива, то вопрос будет решаться на двусторонней встрече по линии министров энергетики двух государств.
– Встреча министров энергетики состоится в рамках предстоящего саммита в Санкт – Петербурге?
– Такие встречи обычно проходят в рамках экономического гуманитарного форума, в этот раз он пройдет в рамках саммита. В нем примут участие министры, государственные организации и компании, в том числе, в сфере ТЭК, а также частный и крупный бизнес, заинтересованный в развитии сотрудничества, контактов.
– И там можно ожидать подписание контрактов?
Посол в Банги положительно оценил развитие ВТС России и ЦАР
– Ранее в интервью РИА Новости вы рассказали о высокой оценке местных властей работы российских военных инструкторов. Сколько сейчас инструкторов из нашей страны работает в ЦАР? Не повлияли ли события 24 июня этого года на позицию Банги в отношении российских инструкторов? Заинтересован ли Банги в их увеличении?
– Банги заинтересован в их увеличении. События 24 июня, никак не повлияли на позицию властей страны. В ЦАР очень заинтересованы в долгосрочном присутствии российских представителей, поскольку именно благодаря России происходит строительство вооруженных сил, подготовка кадров для армии и сектора безопасности, который включает еще полицию и жандармерию. Количество инструкторов осталось неизменным – 1 890 человек. Недавно была плановая ротация, большая группа инструкторов отправилась домой, некоторые западные медиа злорадно писали, что Россия, в свете июньских событий, сворачивает свое присутствие в ЦАР, но это не так. Сейчас уже прибыла новая группа, она очень востребована, в данный момент в ЦАР проходит референдум по новой конституции. ООНовские структуры отказались помогать правительству ЦАР обеспечивать безопасность этого мероприятия. И все это целиком легло на плечи армии, полиции, и российских, как они называют, союзников. У нас там статус – российские союзники, это официальная формулировка, которая еще легла во все документы ООН.
– Как в ЦАР восприняли решение РФ о прекращении зерновой сделки? Согласны ли в Банги на безвозмездную отправку зерна и удобрений Россией, обращались ли к Москве по этому вопросу?
– Что касается в целом зерновой темы, она отражает долгосрочный интерес Банги в рамках партнерства с Россией, они и до аннулирования зерновой сделки высказывали заинтересованность в сотрудничестве в более широком плане в области агросектора. То есть, речь идет о российских инвестициях, основанные на нашем ноу-хау, экспертизе, финансах и технологиях. Банги с пониманием относятся ко всем действиям России на украинском и около украинском направлениях. Никогда не бывает ни вопросов, ни сомнений, в ЦАР придерживаются схожих позиций с Россией по основным проблемам международной повестки дня.
На саммите "Россия-Африка" планируют встречу на высшем уровне с ЦАР
– Хотела бы уточнить по обращению ЦАР по вопросу зерна и удобрений к России.
– Нет, к нам таких обращений не было, запросов со стороны каких-либо компаний не было.
– Посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза заявил, что Республика выражает заинтересованность в размещении на своей территории российской военной базы. На какой стадии находятся переговоры или этот вопрос пока находится в стадии проработки?
– Это вопрос в ведомстве министерства обороны. Что касается позиции дипломатического ведомства ЦАР, то, после заявления посла ЦАР в Москве, министр иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон выступила с комментарием, где сказала, что не стоит забегать вперед, это вопрос диалога.
– Объединение БРИКС стало привлекательным для многих государств, заинтересован ли Банги в присоединении к БРИКС?
– Банги всячески настроен на сотрудничестве с БРИКС. Недавно страну дважды посетила делегация Международного альянса стратегических инициатив БРИКС во главе с Ларисой Зеленцовой. Делегация оба раза была принята президентом ЦАР Фостен Арканж Туадерой. Встречи прошли в представительном плане, обсуждались вопросы, связанные с тем, как структуры или организации, которые имеют прямое или косвенное отношение к тематике БРИКС, могут развивать сотрудничество. Стороны договорились о взаимном открытии своих представительств: их у нас, и, соответственно, в Банги. Так что, это начало пути, но, естественно, речь не идет о вступлении, организационном, в объединение БРИКС. Вместе с тем, большой интерес есть и у Банги, и у всех других, я уверен, африканских государств.
Канада ввела санкции против главы "Русского дома" в ЦАР Сытого
– Франция после своего ухода из страны фактически чинит препятствия России на местах. Видят ли это в ЦАР? Как подобную линию повеления реагируют наши партнеры?
– Здесь немножко упрощенный подход. Я не могу сказать, что Франция ушла из ЦАР. Франция там присутствует, да, ушел французский военный контингент, последняя небольшая французская военно-логистическая миссия, но политическое, дипломатическое присутствие есть. Оно остается в области образования, гуманитарные связи поддерживаются, масса проектов реализуется. Как вы понимаете, из истории невозможно сразу удалить страницу, сказать, что с сегодняшнего дня Франции не существует для жителей ЦАР. Разумеется, если какая-то страна, которая когда-то была на особых позициях в Центральной Африке, ослабевает, постепенно сужает поле своего присутствия в различных областях, то, разумеется, это может вызывать реакцию со знаком "минус". Мы можем говорить о ревности, мы можем говорить о разочаровании, мы можем говорить о желании наверстать, но, в целом, мы видим тенденцию, что некоторые зарубежные государства не очень довольны тем, что Россия укрепляет свои позиции в ЦАР, в Центральной Африке, и в Африке в целом. Это факт бесспорный. Мне кажется, это связано, во-первых, с колониальным аспектом, а во-вторых, не надо забывать, что Россия и большинство африканских стран придерживаются или совпадающих, или близких позиций по основным вопросам мировой повестки дня.
Понятно, что позиция Франции, поле ее присутствия, сужается во многих областях, в частности, мы сейчас с вами упомянули военную область. Эта ниша заполняется. Заполняется Россией. Не потому, что Россия стремится монопольно ее занять, нет. Как все началось? Когда повстанцы штурмовали столицу, президент ЦАР выступил с обращением ко многим государствам о поддержке, а откликнулись только две страны – Россия и Руанда. Руанда прислала воинский контингент, а Россия прислала инструкторов для срочной подготовки армии ЦАР по ряду направлений. Это, прежде всего, оперативно-тактическая работа, умение работать с базами данных разведки, вопрос вывоза раненных, планирование и так далее. Оттуда все началось.
– В каком состоянии находится расследование гибели российских журналистов в 2018 году, когда можно ожидать обнародования его результатов?
– Через нас пока не проходили никакие сведения, которые бы свидетельствовали о том, что есть прорыв или даже подвижки в расследовании. Более того, сейчас началось другое расследование. Вы знаете, связано с терактом в отношении российского гражданина (Дмитрия Сытого – ред.). По обеим линиям работа ведется. Насчет событий, связанных с гибелью российских журналистов, пока никаких серьезных изменений, новостей нет. Мы в контакте с властями страны, недавно были у генерального прокурора ЦАР, передали ему запрос Следственного комитета РФ, провели обстоятельную беседу. Нас заверили, что работа ведется, никто не собирается "класть на полку" эту тему.
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