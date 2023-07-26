https://ria.ru/20230726/tsar-1886294332.html

ЦАР не обращалась к России насчет безвозмездной отправки зерна и удобрений

ЦАР не обращалась к России насчет безвозмездной отправки зерна и удобрений - РИА Новости, 26.07.2023

ЦАР не обращалась к России насчет безвозмездной отправки зерна и удобрений

ЦАР не обращалась к России по вопросу безвозмездной отправки зерна и удобрений, сообщил РИА Новости посол РФ в этой стране Александр Бикантов. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T07:38

2023-07-26T07:38

2023-07-26T07:38

россия

банги

цар

александр бикантов

в мире

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ЦАР не обращалась к России по вопросу безвозмездной отправки зерна и удобрений, сообщил РИА Новости посол РФ в этой стране Александр Бикантов. "Что касается в целом зерновой темы, она отражает долгосрочный интерес Банги в рамках партнерства с Россией, они и до аннулирования зерновой сделки высказывали заинтересованность в сотрудничестве в более широком плане в области агросектора", - указал посол. Он пояснил, что "речь идет о российских инвестициях, основанные на нашем ноу-хау, экспертизе, финансах и технологиях". Отвечая на вопрос о том, согласны ли в Банги на безвозмездную отправку зерна и удобрений Россией, обращались ли к Москве, посол сообщил, что "нет, к нам таких обращений не было, запросов со стороны каких-либо компаний не было". Зерновая сделка была приостановлена 18 июля этого года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230726/instruktora-1886292768.html

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россия, банги, цар, александр бикантов, в мире