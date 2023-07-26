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Посол в Банги положительно оценил развитие ВТС России и ЦАР - РИА Новости, 26.07.2023
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05:55 26.07.2023 (обновлено: 06:50 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/tsar-1886290650.html
Посол в Банги положительно оценил развитие ВТС России и ЦАР
Посол в Банги положительно оценил развитие ВТС России и ЦАР - РИА Новости, 26.07.2023
Посол в Банги положительно оценил развитие ВТС России и ЦАР
Военно-техническое сотрудничество России и ЦАР активно и последовательно развивается, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T05:55
2023-07-26T06:50
россия
банги
цар
александр бикантов
aero l-39 albatros
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество России и ЦАР активно и последовательно развивается, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов."Сотрудничество в области ВТС активно и последовательно развивается, непрерывно и по нарастающей. Недавно Россия осуществила большую поставку соответствующих вооружений, в частности авиасредств", — указал он.Он уточнил, что речь идет об "истребителе L-39, что, фактически, знаменует собой создание отдельного рода войск армейской авиации в составе вооруженных сил Центральноафриканской республики".
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россия, банги, цар, александр бикантов, aero l-39 albatros, в мире
Россия, Банги, ЦАР, Александр Бикантов, Aero L-39 Albatros, В мире
Посол в Банги положительно оценил развитие ВТС России и ЦАР

Посол России в Банги: ВТС России и ЦАР активно и последовательно развивается

© РИА Новости/Аврора | Перейти в медиабанкУчебно-боевой самолет L-39
Учебно-боевой самолет L-39
© РИА Новости/Аврора
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Учебно-боевой самолет L-39. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество России и ЦАР активно и последовательно развивается, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов.
"Сотрудничество в области ВТС активно и последовательно развивается, непрерывно и по нарастающей. Недавно Россия осуществила большую поставку соответствующих вооружений, в частности авиасредств", — указал он.
Он уточнил, что речь идет об "истребителе L-39, что, фактически, знаменует собой создание отдельного рода войск армейской авиации в составе вооруженных сил Центральноафриканской республики".
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РоссияБангиЦАРАлександр БикантовAero L-39 AlbatrosВ мире
 
 
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