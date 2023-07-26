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Посол в Банги положительно оценил развитие ВТС России и ЦАР

Посол в Банги положительно оценил развитие ВТС России и ЦАР - РИА Новости, 26.07.2023

Посол в Банги положительно оценил развитие ВТС России и ЦАР

Военно-техническое сотрудничество России и ЦАР активно и последовательно развивается, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T05:55

2023-07-26T05:55

2023-07-26T06:50

россия

банги

цар

александр бикантов

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в мире

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество России и ЦАР активно и последовательно развивается, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов."Сотрудничество в области ВТС активно и последовательно развивается, непрерывно и по нарастающей. Недавно Россия осуществила большую поставку соответствующих вооружений, в частности авиасредств", — указал он.Он уточнил, что речь идет об "истребителе L-39, что, фактически, знаменует собой создание отдельного рода войск армейской авиации в составе вооруженных сил Центральноафриканской республики".

https://ria.ru/20230726/vstrecha-1886287687.html

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россия, банги, цар, александр бикантов, aero l-39 albatros, в мире