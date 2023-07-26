https://ria.ru/20230726/trassa-1886386558.html

Вучич и постпред ЕС открыли первый участок трассы к Косово и Албании

Вучич и постпред ЕС открыли первый участок трассы к Косово и Албании - РИА Новости, 26.07.2023

Вучич и постпред ЕС открыли первый участок трассы к Косово и Албании

Автомагистраль от юга центральной Сербии к Косово и Метохии и дальше к Албании и Адриатическому морю является важным инфраструктурным проектом для роста... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T14:27

2023-07-26T14:27

2023-07-26T14:27

в мире

сербия

косово

албания

александр вучич

европейский инвестиционный банк

евросоюз

европейский банк реконструкции и развития

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БЕЛГРАД, 26 июл – РИА Новости. Автомагистраль от юга центральной Сербии к Косово и Метохии и дальше к Албании и Адриатическому морю является важным инфраструктурным проектом для роста сербской экономики, заявил на открытии первого участка трассы президент Александр Вучич. Магистраль Ниш-Мердаре, названная "автотрассой мира" протяженностью 77 километров, будет связывать крупнейший город юга Сербии Ниш и КПП Мердаре на административной линии с Косово и Метохией. Планируется, что она станет частью международного транспортного коридора от портов на Адриатическом море в Албании с одной стороны до Болгарии - с другой. В среду первый участок в 5,5 километра торжественно открыли президент Сербии и глава постоянной делегации ЕС в Белграде Эммануэль Жофре. "В среднем госдолг в странах ЕС составляет 94%, в Сербии - 50,4%, это для нас не проблема, можем получать кредиты, но проблема в дефиците (бюджета - ред.). Когда снижаете дефицит и получаете инфляцию, снижаете расходы, рост нужно искать на другой стороне, его можем найти в больших инфраструктурных проектах, нужно работать и строить, только рост сократит разницу между сильнейшими странами ЕС и Сербией", - заявил Вучич на открытии, трансляцию вело агентство Танюг. Он поблагодарил партнеров из ЕС за выделение Сербии 40 миллионов евро в дар на строительство трассы, а также Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития за участие в финансировании. По его словам, строительство километра автомагистрали стоит от 8 до 25 миллионов евро в зависимости от условий на местности. "Горжусь тем, что эта трасса свяжет нас с сербами и албанцами в Косово и Метохии... Это нам обойдется в 635 миллионов евро в фазе "полупрофиль" и около 1,4 миллиарда евро, когда будет полностью завершено. Если бы нам Эммануэль (Жофре, постпред ЕС – ред.) подарил еще 60 миллионов евро, было бы хорошо, я бы хвалил ЕС целую неделю", - подчеркнул президент Сербии. Жофре указал, что строящаяся автотрасса свяжет юг Сербии с западнобалканской транспортной сетью, послужит движению людей, товаров и капитала от Ниша через Приштину и Тирану до порта Дуррес на Адриатике и станет "дорогой стабильности и примирения". Глава делегации Евросоюза отметил, что Брюссель планирует вложить 30 миллиардов евро в развитие региона Западных Балкан.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

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в мире, сербия, косово, албания, александр вучич, европейский инвестиционный банк, евросоюз, европейский банк реконструкции и развития