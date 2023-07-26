https://ria.ru/20230726/trassa-1886344129.html

Власти Приамурья предложили развивать придорожный сервис на трассе "Амур"

Власти Приамурья предложили развивать придорожный сервис на трассе "Амур" - РИА Новости, 26.07.2023

Власти Приамурья предложили развивать придорожный сервис на трассе "Амур"

Губернатор Приамурья Василий Орлов осмотрел объекты придорожного сервиса на трассе Чита-Хабаровск в Магдагачинском округе и предложил помогать развивать... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T12:13

2023-07-26T12:13

2023-07-26T12:13

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июл – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов осмотрел объекты придорожного сервиса на трассе Чита-Хабаровск в Магдагачинском округе и предложил помогать развивать подобную инфраструктуру, сообщает региональное правительство. Комплекс в районе поселка Гонжа состоит из кафе, мотеля, магазина и зоны отдыха. По словам хозяйки бизнеса, точка общепита открыта еще 12 лет назад, и сейчас ее общая площадь 160 квадратных метров. Помимо кафе открыли мотель на 116 квадратных метров и мини-прачечную. Комплекс популярен у туристов, его за сутки посещают до 20 человек. Рядом расположена зона отдыха у воды с домиками и беседками. Два года назад открыли магазин смешанных товаров. Как отметил губернатор, подобные комплексы будут пользоваться повышенным спросом, поскольку на трассе Чита-Хабаровск трафик растёт. "Важно развивать такую инфраструктуру. С руководством предприятия обсудили дополнительные виды поддержки. У нас в рамках регионального законодательства осуществляется помощь для такого бизнеса, в частности, мы выдаем субсидии на приобретение оборудования, выдаем льготные кредиты на развитие. На этом предприятии есть планы по строительству еще одного спального корпуса гостиницы, которое будет точно востребовано. Ряд вопросов пообсуждали по рекламе. Считаю, это востребованное направление, и в целом мы заинтересованы в развитии подобных предприятий", - сказал Орлов. Ранее комплексу оказали помощь в подключении к электроснабжению кафе. После обращения к губернатору стоимость работ по установке электросетей уменьшилась с 15 до 1,5 миллиона рублей. Как отмечают в правительстве Приамурья, поддержке развития придорожного бизнеса - созданию торговли, точек общественного питания, гостиниц возле федеральных автотрасс власти региона уделяют много внимания. Разрабатываются правила, призванные привлечь инвесторов. Упрощаются бюрократические процедуры по переводу земель у дорог федерального значения в виды разрешенного использования.

https://ria.ru/20230719/pomosch-1884975316.html

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василий орлов (губернатор)