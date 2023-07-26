Рейтинг@Mail.ru
Власти Приамурья предложили развивать придорожный сервис на трассе "Амур" - РИА Новости, 26.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
 
12:13 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/trassa-1886344129.html
Власти Приамурья предложили развивать придорожный сервис на трассе "Амур"
Власти Приамурья предложили развивать придорожный сервис на трассе "Амур" - РИА Новости, 26.07.2023
Власти Приамурья предложили развивать придорожный сервис на трассе "Амур"
Губернатор Приамурья Василий Орлов осмотрел объекты придорожного сервиса на трассе Чита-Хабаровск в Магдагачинском округе и предложил помогать развивать... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T12:13
2023-07-26T12:13
амурская область
василий орлов (губернатор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153053/37/1530533790_0:224:3244:2048_1920x0_80_0_0_c998f8a298a138b4cf04179f9faeebd0.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июл – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов осмотрел объекты придорожного сервиса на трассе Чита-Хабаровск в Магдагачинском округе и предложил помогать развивать подобную инфраструктуру, сообщает региональное правительство. Комплекс в районе поселка Гонжа состоит из кафе, мотеля, магазина и зоны отдыха. По словам хозяйки бизнеса, точка общепита открыта еще 12 лет назад, и сейчас ее общая площадь 160 квадратных метров. Помимо кафе открыли мотель на 116 квадратных метров и мини-прачечную. Комплекс популярен у туристов, его за сутки посещают до 20 человек. Рядом расположена зона отдыха у воды с домиками и беседками. Два года назад открыли магазин смешанных товаров. Как отметил губернатор, подобные комплексы будут пользоваться повышенным спросом, поскольку на трассе Чита-Хабаровск трафик растёт. "Важно развивать такую инфраструктуру. С руководством предприятия обсудили дополнительные виды поддержки. У нас в рамках регионального законодательства осуществляется помощь для такого бизнеса, в частности, мы выдаем субсидии на приобретение оборудования, выдаем льготные кредиты на развитие. На этом предприятии есть планы по строительству еще одного спального корпуса гостиницы, которое будет точно востребовано. Ряд вопросов пообсуждали по рекламе. Считаю, это востребованное направление, и в целом мы заинтересованы в развитии подобных предприятий", - сказал Орлов. Ранее комплексу оказали помощь в подключении к электроснабжению кафе. После обращения к губернатору стоимость работ по установке электросетей уменьшилась с 15 до 1,5 миллиона рублей. Как отмечают в правительстве Приамурья, поддержке развития придорожного бизнеса - созданию торговли, точек общественного питания, гостиниц возле федеральных автотрасс власти региона уделяют много внимания. Разрабатываются правила, призванные привлечь инвесторов. Упрощаются бюрократические процедуры по переводу земель у дорог федерального значения в виды разрешенного использования.
https://ria.ru/20230719/pomosch-1884975316.html
https://ria.ru/20230718/programma-1884773927.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153053/37/1530533790_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfe45f2b8a9d1733a7d3ee8f9d7b637b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий орлов (губернатор)
Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
Власти Приамурья предложили развивать придорожный сервис на трассе "Амур"

Власти Приамурья готовы помочь в развитии придорожного сервиса на трассе "Амур"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита-Хабаровск
Мост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита-Хабаровск - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Мост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита-Хабаровск. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июл – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов осмотрел объекты придорожного сервиса на трассе Чита-Хабаровск в Магдагачинском округе и предложил помогать развивать подобную инфраструктуру, сообщает региональное правительство.
Комплекс в районе поселка Гонжа состоит из кафе, мотеля, магазина и зоны отдыха. По словам хозяйки бизнеса, точка общепита открыта еще 12 лет назад, и сейчас ее общая площадь 160 квадратных метров. Помимо кафе открыли мотель на 116 квадратных метров и мини-прачечную. Комплекс популярен у туристов, его за сутки посещают до 20 человек. Рядом расположена зона отдыха у воды с домиками и беседками. Два года назад открыли магазин смешанных товаров. Как отметил губернатор, подобные комплексы будут пользоваться повышенным спросом, поскольку на трассе Чита-Хабаровск трафик растёт.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Губернатор Приамурья пообещал амурским бойцам спецоперации помочь их родным
19 июля, 05:24
"Важно развивать такую инфраструктуру. С руководством предприятия обсудили дополнительные виды поддержки. У нас в рамках регионального законодательства осуществляется помощь для такого бизнеса, в частности, мы выдаем субсидии на приобретение оборудования, выдаем льготные кредиты на развитие. На этом предприятии есть планы по строительству еще одного спального корпуса гостиницы, которое будет точно востребовано. Ряд вопросов пообсуждали по рекламе. Считаю, это востребованное направление, и в целом мы заинтересованы в развитии подобных предприятий", - сказал Орлов.
Ранее комплексу оказали помощь в подключении к электроснабжению кафе. После обращения к губернатору стоимость работ по установке электросетей уменьшилась с 15 до 1,5 миллиона рублей.
Как отмечают в правительстве Приамурья, поддержке развития придорожного бизнеса - созданию торговли, точек общественного питания, гостиниц возле федеральных автотрасс власти региона уделяют много внимания. Разрабатываются правила, призванные привлечь инвесторов. Упрощаются бюрократические процедуры по переводу земель у дорог федерального значения в виды разрешенного использования.
Поле в Приамурье - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Удержать специалистов в селах Приамурья помогает федеральная программа
18 июля, 06:35
 
Амурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала