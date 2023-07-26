https://ria.ru/20230726/timofeeva-1886360986.html

Глава профильного комитета ГД рассказала об отношении к религии на фронте

Глава профильного комитета ГД рассказала об отношении к религии на фронте - РИА Новости, 26.07.2023

Глава профильного комитета ГД рассказала об отношении к религии на фронте

Проблемы репрессий киевского режима в отношении канонической Украинской Православной Церкви и сожжений Корана, подводя итоги весенней сессии, подняла... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T13:20

2023-07-26T13:20

2023-07-26T13:20

ольга тимофеева (депутат гд)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886360083_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_61f12426b1439116346284e0c15faa6c.jpg

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Проблемы репрессий киевского режима в отношении канонической Украинской Православной Церкви и сожжений Корана, подводя итоги весенней сессии, подняла председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня"."Религиозный фронт сегодня становится чуть ли не наравне с фронтом военным. Одна за другой — варварские выходки", – напомнила депутат. Подчеркнув тему межнационального и межрелигиозного согласия, Ольга Тимофеева отметила: "Молитвы на фронте сегодня звучат на разных языках. Какой бы священник ни приехал, поверьте, к нему выстраиваются все ребята. На фронте очень нужны те люди, которые помогают бойцам".Рассматривая ситуацию в сфере образования, Тимофеева сказала: "Образовательный фронт сегодня, на мой взгляд, важен как никогда. Мы сегодня воюем за детей, за то, что у них в головах, и за то, что в ближайшие несколько лет мы можем туда вложить".Также эксперт отметила значимость действий гражданского общества: "Вы нас как депутатов не оставляйте неприкосновенными. Поверьте, это очень важно, когда мы все вместе, когда мы одна команда. Моя задача – чтобы людей слышала власть", — заключила Ольга Тимофеева.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ольга тимофеева (депутат гд), общество