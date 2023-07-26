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Российские военные уничтожили украинскую технику в ДНР - РИА Новости, 26.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:03 26.07.2023 (обновлено: 19:24 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/tank-1886465782.html
Российские военные уничтожили украинскую технику в ДНР
Российские военные уничтожили украинскую технику в ДНР - РИА Новости, 26.07.2023
Российские военные уничтожили украинскую технику в ДНР
Бойцы российской 110-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили танк и бронеавтомобиль украинских военных, которые предприняли попытку атаковать на... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T19:03
2023-07-26T19:24
специальная военная операция на украине
россия
сша
вооруженные силы украины
т-64
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Бойцы российской 110-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили танк и бронеавтомобиль украинских военных, которые предприняли попытку атаковать на невельском направлении (ДНР), соответствующее видео с беспилотника есть в распоряжении РИА Новости. Как отметили бойцы подразделения, оператор беспилотника обнаружил наступающие вдоль лесополосы танк Т-64 и американский бронеавтомобиль HMMWV. После передачи координат расчеты ствольной артиллерии проделали ювелирную работу, уничтожив обе машины точными попаданиями. По сообщениям Минобороны России, за прошедшие сутки на донецком направлении успешно отражены восемь атак ВСУ, потери противника составили свыше 280 военных, три танка, пять боевых бронемашин, восемь пикапов, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы "Мста-Б", три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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Уничтожение танка Т-64 и бронеавтомобиля ВСУ
Уничтожение танка Т-64 и бронеавтомобиля ВСУ
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россия, сша, вооруженные силы украины, т-64
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Т-64
Российские военные уничтожили украинскую технику в ДНР

Российские мотострелки уничтожили украинский танк Т-64 и бронеавтомобиль HMMWV в ДНР

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Бойцы российской 110-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили танк и бронеавтомобиль украинских военных, которые предприняли попытку атаковать на невельском направлении (ДНР), соответствующее видео с беспилотника есть в распоряжении РИА Новости.
Как отметили бойцы подразделения, оператор беспилотника обнаружил наступающие вдоль лесополосы танк Т-64 и американский бронеавтомобиль HMMWV. После передачи координат расчеты ствольной артиллерии проделали ювелирную работу, уничтожив обе машины точными попаданиями.
По сообщениям Минобороны России, за прошедшие сутки на донецком направлении успешно отражены восемь атак ВСУ, потери противника составили свыше 280 военных, три танка, пять боевых бронемашин, восемь пикапов, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы "Мста-Б", три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВооруженные силы УкраиныТ-64
 
 
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