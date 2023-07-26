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В Запорожье рассказали, почему британские СМИ назвали "Leopard" российским - РИА Новости, 26.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:35 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/tank-1886445051.html
В Запорожье рассказали, почему британские СМИ назвали "Leopard" российским
В Запорожье рассказали, почему британские СМИ назвали "Leopard" российским - РИА Новости, 26.07.2023
В Запорожье рассказали, почему британские СМИ назвали "Leopard" российским
Британские СМИ выдали горящий танк "Leopard" за российский из-за безразличия к ситуации на Украине, сказал РИА Новости представитель силового ведомства России... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T17:35
2023-07-26T17:35
специальная военная операция на украине
украина
россия
запорожская область
сергей лавров
дмитрий песков
нато
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Британские СМИ выдали горящий танк "Leopard" за российский из-за безразличия к ситуации на Украине, сказал РИА Новости представитель силового ведомства России на территории Запорожской области. Ранее британская газета The Sun опубликовала видеo, на котором российский комплекс "Ланцет" поражает танк ВСУ "Leopard" на запорожском направлении. СМИ преподнесли, что это поражение "русского танка" украинской ракетой. "Мы в очередной раз оценили подход западной прессы к освещению ситуации на Украине. Можно ошибиться в модификации боевой машины. Но не знать, как выглядят танки стран НАТО, можно только в той ситуации, когда фейки стали не событием, а процессом. Заведомо фейковая информация и безразличие к реальной ситуации на Украине как у СМИ, так и у аудитории - вот как можно назвать этот факт. Любая информация, выходящая от украинских СМИ или Европейских, всегда вызывала и сейчас вызывает огромные сомнения", - сказал РИА Новости представитель силового ведомства РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230726/zelenskiy-1886433888.html
украина
россия
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украина, россия, запорожская область, сергей лавров, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Запорожская область, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Запорожье рассказали, почему британские СМИ назвали "Leopard" российским

Представитель: британские СМИ назвали "Leopard" российским из-за безразличия к Украине

© Фото : Canadian Armed ForcesПодготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину
Подготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© Фото : Canadian Armed Forces
Подготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Британские СМИ выдали горящий танк "Leopard" за российский из-за безразличия к ситуации на Украине, сказал РИА Новости представитель силового ведомства России на территории Запорожской области.
Ранее британская газета The Sun опубликовала видеo, на котором российский комплекс "Ланцет" поражает танк ВСУ "Leopard" на запорожском направлении. СМИ преподнесли, что это поражение "русского танка" украинской ракетой.
"Мы в очередной раз оценили подход западной прессы к освещению ситуации на Украине. Можно ошибиться в модификации боевой машины. Но не знать, как выглядят танки стран НАТО, можно только в той ситуации, когда фейки стали не событием, а процессом. Заведомо фейковая информация и безразличие к реальной ситуации на Украине как у СМИ, так и у аудитории - вот как можно назвать этот факт. Любая информация, выходящая от украинских СМИ или Европейских, всегда вызывала и сейчас вызывает огромные сомнения", - сказал РИА Новости представитель силового ведомства РФ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Работа 200-й мотострелковой бригады Южной группы войск под Соледаром - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
"Российские танки в Киеве". В США вынесли предупреждение Зеленскому
Вчера, 17:04
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЗапорожская областьСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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