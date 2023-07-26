https://ria.ru/20230726/tank-1886445051.html

В Запорожье рассказали, почему британские СМИ назвали "Leopard" российским

В Запорожье рассказали, почему британские СМИ назвали "Leopard" российским - РИА Новости, 26.07.2023

В Запорожье рассказали, почему британские СМИ назвали "Leopard" российским

Британские СМИ выдали горящий танк "Leopard" за российский из-за безразличия к ситуации на Украине, сказал РИА Новости представитель силового ведомства России... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T17:35

2023-07-26T17:35

2023-07-26T17:35

специальная военная операция на украине

украина

россия

запорожская область

сергей лавров

дмитрий песков

нато

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Британские СМИ выдали горящий танк "Leopard" за российский из-за безразличия к ситуации на Украине, сказал РИА Новости представитель силового ведомства России на территории Запорожской области. Ранее британская газета The Sun опубликовала видеo, на котором российский комплекс "Ланцет" поражает танк ВСУ "Leopard" на запорожском направлении. СМИ преподнесли, что это поражение "русского танка" украинской ракетой. "Мы в очередной раз оценили подход западной прессы к освещению ситуации на Украине. Можно ошибиться в модификации боевой машины. Но не знать, как выглядят танки стран НАТО, можно только в той ситуации, когда фейки стали не событием, а процессом. Заведомо фейковая информация и безразличие к реальной ситуации на Украине как у СМИ, так и у аудитории - вот как можно назвать этот факт. Любая информация, выходящая от украинских СМИ или Европейских, всегда вызывала и сейчас вызывает огромные сомнения", - сказал РИА Новости представитель силового ведомства РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230726/zelenskiy-1886433888.html

украина

россия

запорожская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, россия, запорожская область, сергей лавров, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины