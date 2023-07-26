В Запорожье рассказали, почему британские СМИ назвали "Leopard" российским
Представитель: британские СМИ назвали "Leopard" российским из-за безразличия к Украине
© Фото : Canadian Armed ForcesПодготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину
© Фото : Canadian Armed Forces
Подготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Британские СМИ выдали горящий танк "Leopard" за российский из-за безразличия к ситуации на Украине, сказал РИА Новости представитель силового ведомства России на территории Запорожской области.
Ранее британская газета The Sun опубликовала видеo, на котором российский комплекс "Ланцет" поражает танк ВСУ "Leopard" на запорожском направлении. СМИ преподнесли, что это поражение "русского танка" украинской ракетой.
"Мы в очередной раз оценили подход западной прессы к освещению ситуации на Украине. Можно ошибиться в модификации боевой машины. Но не знать, как выглядят танки стран НАТО, можно только в той ситуации, когда фейки стали не событием, а процессом. Заведомо фейковая информация и безразличие к реальной ситуации на Украине как у СМИ, так и у аудитории - вот как можно назвать этот факт. Любая информация, выходящая от украинских СМИ или Европейских, всегда вызывала и сейчас вызывает огромные сомнения", - сказал РИА Новости представитель силового ведомства РФ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.