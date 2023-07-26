Рейтинг@Mail.ru
Западные СМИ выдали успех российских войск за украинский и опозорились - РИА Новости, 26.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:03 26.07.2023 (обновлено: 15:24 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/tank-1886395943.html
Западные СМИ выдали успех российских войск за украинский и опозорились
Западные СМИ выдали успех российских войск за украинский и опозорились - РИА Новости, 26.07.2023
Западные СМИ выдали успех российских войск за украинский и опозорились
Читатели The Sun высмеяли издание, опубликовавшее видео с уничтожением "российского танка". РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:03
2023-07-26T15:24
в мире
россия
киев
нато
специальная военная операция на украине
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877407612_102:0:1136:581_1920x0_80_0_0_393d1fadcde91a9fecf820382621ecea.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Читатели The Sun высмеяли издание, опубликовавшее видео с уничтожением "российского танка".На самом деле на кадрах запечатлена пылающая немецкая боевая машина Leopard, уничтоженная беспилотником "Ланцет"."Вы серьезно показываете танк Leopard и выдаете его за российский, считая людей идиотами?" — возмутился читатель."Поразительно, как быстро Россия наладила производство Leopard 2A6!" — сыронизировал другой комментатор."Украинский танк-камикадзе уничтожил российский беспилотник", — пошутил юзер."И тут мне пришло в голову: а сколько подбитых "русских" танков на самом деле не русские?" — спросил еще один пользователь.&quot;Чтобы вы знали: русский танк — это немецкий Leopard. Украинский беспилотник — это российский &quot;Ланцет&quot;. Поражение — это победа&quot;, — резюмировал участник дискуссии.Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.Как констатировал 21 июля Владимир Путин, результатов у украинских войск нет. Киеву, по его словам, не помогают ни колоссальные ресурсы с Запада, ни поставки оружия, ни направление тысяч наемников и советников.
https://ria.ru/20230726/poteri-1886280947.html
https://ria.ru/20230726/vsu-1886350491.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877407612_303:62:988:576_1920x0_80_0_0_63ed756c898f9979863426da8878d8c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, нато, владимир путин
В мире, Россия, Киев, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
Западные СМИ выдали успех российских войск за украинский и опозорились

Читатели The Sun уличили издание в попытке выдать уничтоженный Leopard за российский танк

Уничтоженный танк
Уничтоженный танк
Уничтоженный танк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Читатели The Sun высмеяли издание, опубликовавшее видео с уничтожением "российского танка".
На самом деле на кадрах запечатлена пылающая немецкая боевая машина Leopard, уничтоженная беспилотником "Ланцет".
"Вы серьезно показываете танк Leopard и выдаете его за российский, считая людей идиотами?" — возмутился читатель.
"Поразительно, как быстро Россия наладила производство Leopard 2A6!" — сыронизировал другой комментатор.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Вернулась половина. Австрийский офицер рассказал, что застало врасплох ВСУ
Вчера, 00:45
"Украинский танк-камикадзе уничтожил российский беспилотник", — пошутил юзер.
"И тут мне пришло в голову: а сколько подбитых "русских" танков на самом деле не русские?" — спросил еще один пользователь.
«

"Чтобы вы знали: русский танк — это немецкий Leopard. Украинский беспилотник — это российский "Ланцет". Поражение — это победа", — резюмировал участник дискуссии.

Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.
Как констатировал 21 июля Владимир Путин, результатов у украинских войск нет. Киеву, по его словам, не помогают ни колоссальные ресурсы с Запада, ни поставки оружия, ни направление тысяч наемников и советников.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
В США двумя словами охарактеризовали контрнаступление ВСУ
Вчера, 12:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевНАТОВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала