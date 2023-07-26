https://ria.ru/20230726/tank-1886395943.html

Западные СМИ выдали успех российских войск за украинский и опозорились

Западные СМИ выдали успех российских войск за украинский и опозорились - РИА Новости, 26.07.2023

Западные СМИ выдали успех российских войск за украинский и опозорились

Читатели The Sun высмеяли издание, опубликовавшее видео с уничтожением "российского танка". РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T15:03

2023-07-26T15:03

2023-07-26T15:24

в мире

россия

киев

нато

специальная военная операция на украине

владимир путин

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Читатели The Sun высмеяли издание, опубликовавшее видео с уничтожением "российского танка".На самом деле на кадрах запечатлена пылающая немецкая боевая машина Leopard, уничтоженная беспилотником "Ланцет"."Вы серьезно показываете танк Leopard и выдаете его за российский, считая людей идиотами?" — возмутился читатель."Поразительно, как быстро Россия наладила производство Leopard 2A6!" — сыронизировал другой комментатор."Украинский танк-камикадзе уничтожил российский беспилотник", — пошутил юзер."И тут мне пришло в голову: а сколько подбитых "русских" танков на самом деле не русские?" — спросил еще один пользователь."Чтобы вы знали: русский танк — это немецкий Leopard. Украинский беспилотник — это российский "Ланцет". Поражение — это победа", — резюмировал участник дискуссии.Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.Как констатировал 21 июля Владимир Путин, результатов у украинских войск нет. Киеву, по его словам, не помогают ни колоссальные ресурсы с Запада, ни поставки оружия, ни направление тысяч наемников и советников.

https://ria.ru/20230726/poteri-1886280947.html

https://ria.ru/20230726/vsu-1886350491.html

россия

киев

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в мире, россия, киев, нато, владимир путин