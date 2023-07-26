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Госдеп ответил на вопрос о контактах США с "Талибаном"* - РИА Новости, 26.07.2023
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20:32 26.07.2023 (обновлено: 20:38 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/taliban-1886483616.html
Госдеп ответил на вопрос о контактах США с "Талибаном"*
Госдеп ответил на вопрос о контактах США с "Талибаном"* - РИА Новости, 26.07.2023
Госдеп ответил на вопрос о контактах США с "Талибаном"*
США намерены поддерживать контакты с движением "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), когда это будет отвечать их интересам, РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T20:32
2023-07-26T20:38
в мире
государственный департамент сша
сша
талибан
вашингтон (штат)
афганистан
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. США намерены поддерживать контакты с движением "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), когда это будет отвечать их интересам, однако это ни в коем случае не означает признания Вашингтоном правительства талибов в Афганистане, заявил в среду заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель."Эти события не означают никаких изменений в нашей политике. Мы давали четко понять, что будем контактировать с талибами, когда это уместно и отвечает нашим интересам. Это не предполагает какого-либо признания "Талибана"* или нормализации (отношений) с ним", - сказал Патель.Ранее ведомство сообщило, что делегация США в конце июля намерена встретиться с эмиссарами радикального движения во время своего визита в столицу Катара.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230621/afganistan-1879626642.html
сша
вашингтон (штат)
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в мире, государственный департамент сша, сша, талибан, вашингтон (штат), афганистан, оон
В мире, Государственный департамент США, США, Талибан, Вашингтон (штат), Афганистан, ООН
Госдеп ответил на вопрос о контактах США с "Талибаном"*

Госдеп заявил, что США при необходимости будут поддерживать контакты с "Талибаном"

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США
Здание Государственного департамента США - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. США намерены поддерживать контакты с движением "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), когда это будет отвечать их интересам, однако это ни в коем случае не означает признания Вашингтоном правительства талибов в Афганистане, заявил в среду заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
"Эти события не означают никаких изменений в нашей политике. Мы давали четко понять, что будем контактировать с талибами, когда это уместно и отвечает нашим интересам. Это не предполагает какого-либо признания "Талибана"* или нормализации (отношений) с ним", - сказал Патель.
Ранее ведомство сообщило, что делегация США в конце июля намерена встретиться с эмиссарами радикального движения во время своего визита в столицу Катара.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреГосударственный департамент СШАСШАТалибанВашингтон (штат)АфганистанООН
 
 
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