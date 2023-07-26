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В Таиланде озвучили планы по приему российских туристов

В Таиланде озвучили планы по приему российских туристов - РИА Новости, 26.07.2023

В Таиланде озвучили планы по приему российских туристов

Таиланд ожидает в 2024 году прибытия в страну двух миллионов российских туристов, сообщает интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на московский офис... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T12:33

2023-07-26T12:33

2023-07-26T12:33

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БАНГКОК, 26 июл – РИА Новости. Таиланд ожидает в 2024 году прибытия в страну двух миллионов российских туристов, сообщает интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на московский офис Управления по туризму Таиланда (ТАТ). Новый пик обусловлен увеличением количества авиарейсов, соединяющих города РФ с таиландскими курортами, и нейтральной позицией королевства по отношению к конфликту на Украине, говорится в сообщении. Если Таиланд сохранит имидж дружественной страны среди россиян, достижение таких цифр въездного туризма из России станет возможным, особенно на фоне санкций, введенных против России другими странами, заявила газете директор московского офиса ТАТ Кханиттха Пханворават. До начала конфликта на Украине россияне часто ездили отдыхать в европейские страны во время летних отпусков, однако теперь они круглый год, в том числе и летом, ездят в Таиланд, не ограничиваясь рамками "высокого сезона" (с ноября по февраль – ред.), сказала глава московского офиса ТАТ, слова которой приводит издание. Таиланд остается ведущим туристическим направлением для россиян, относящихся к категории путешественников с более высоким бюджетом и более долгими сроками пребывания, чем гости из других стран, добавила она. Пханворават заявила изданию, что с 840 тысячами российских туристов, уже посетивших Таиланд за первое полугодие 2023 года, итоговая годовая цифра туристических заездов россиян в Таиланд "может достигнуть 1,3 миллиона человек или даже 1,48 миллиона человек, как в доковидном 2019 году". Сдерживающим фактором роста российского въездного рынка в Таиланд по-прежнему, в некоторой степени, остается недостаток прямых авиарейсов, связывающих две страны, несмотря на то, что, по данным ТАТ, общее количество полетов между Европой, включая Россию, и Таиландом уже вышло на отметку 70 процентов от доковидного количества, сообщает Bangkok Post. Из-за западных санкций российские авиакомпании испытывают ограничения, не позволяющие в полной мере обслужить потенциал российского въездного рынка Таиланда, говорится в сообщении газеты. В то же время азиатские, включая таиландские авиакомпании, больше ориентированы на более короткие по продолжительности авиарейсы. В этой ситуации ТАТ планирует больше продвигать в России полеты в Таиланд стыковочными рейсами ближневосточных авиакомпаний, сказала Bangkok Post глава московского офиса ТАТ.

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новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, куда можно лететь, отдых на море