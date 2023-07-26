https://ria.ru/20230726/strelkov-1886407975.html
Суд рассмотрит жалобы на арест Стрелкова 29 августа
Суд рассмотрит жалобы на арест Стрелкова 29 августа - РИА Новости, 26.07.2023
Суд рассмотрит жалобы на арест Стрелкова 29 августа
Мосгорсуд 29 августа рассмотрит жалобы защиты на арест бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по обвинению в публичных призывах к экстремизму,... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:39
2023-07-26T15:39
2023-07-26T15:39
происшествия
александр молохов
московский городской суд
игорь стрелков
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мосгорсуд 29 августа рассмотрит жалобы защиты на арест бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по обвинению в публичных призывах к экстремизму, сообщил РИА Новости в среду его адвокат Александр Молохов. "Рассмотрение апелляционных жалоб назначено на 29 августа", - сказал собеседник агентства. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете и грозит до пяти лет лишения свободы. Он был задержан в минувшую пятницу, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист, на его Telegram-канал подписано 838 тысяч человек.
https://ria.ru/20230721/strelkov-1885568206.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр молохов, московский городской суд, игорь стрелков
Происшествия, Александр Молохов, Московский городской суд, Игорь Стрелков
Суд рассмотрит жалобы на арест Стрелкова 29 августа
Адвокат Молохов: Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест Стрелкова за экстремизм 29 августа
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мосгорсуд 29 августа рассмотрит жалобы защиты на арест бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по обвинению в публичных призывах к экстремизму, сообщил РИА Новости в среду его адвокат Александр Молохов.
"Рассмотрение апелляционных жалоб назначено на 29 августа", - сказал собеседник агентства.
Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете и грозит до пяти лет лишения свободы. Он был задержан в минувшую пятницу, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября.
Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ
, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист, на его Telegram-канал подписано 838 тысяч человек.
Суд отказал Стрелкову закрыть заседание по избранию меры пресечения