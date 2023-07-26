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Суд рассмотрит жалобы на арест Стрелкова 29 августа - РИА Новости, 26.07.2023
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15:39 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/strelkov-1886407975.html
Суд рассмотрит жалобы на арест Стрелкова 29 августа
Суд рассмотрит жалобы на арест Стрелкова 29 августа - РИА Новости, 26.07.2023
Суд рассмотрит жалобы на арест Стрелкова 29 августа
Мосгорсуд 29 августа рассмотрит жалобы защиты на арест бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по обвинению в публичных призывах к экстремизму,... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:39
2023-07-26T15:39
происшествия
александр молохов
московский городской суд
игорь стрелков
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мосгорсуд 29 августа рассмотрит жалобы защиты на арест бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по обвинению в публичных призывах к экстремизму, сообщил РИА Новости в среду его адвокат Александр Молохов. "Рассмотрение апелляционных жалоб назначено на 29 августа", - сказал собеседник агентства. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете и грозит до пяти лет лишения свободы. Он был задержан в минувшую пятницу, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист, на его Telegram-канал подписано 838 тысяч человек.
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происшествия, александр молохов, московский городской суд, игорь стрелков
Происшествия, Александр Молохов, Московский городской суд, Игорь Стрелков
Суд рассмотрит жалобы на арест Стрелкова 29 августа

Адвокат Молохов: Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест Стрелкова за экстремизм 29 августа

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкИгорь Стрелков в Мещанском суде города Москвы
Игорь Стрелков в Мещанском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Игорь Стрелков в Мещанском суде города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мосгорсуд 29 августа рассмотрит жалобы защиты на арест бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по обвинению в публичных призывах к экстремизму, сообщил РИА Новости в среду его адвокат Александр Молохов.
"Рассмотрение апелляционных жалоб назначено на 29 августа", - сказал собеседник агентства.
Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете и грозит до пяти лет лишения свободы. Он был задержан в минувшую пятницу, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября.
Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист, на его Telegram-канал подписано 838 тысяч человек.
Игорь Стрелков в Мещанском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
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ПроисшествияАлександр МолоховМосковский городской судИгорь Стрелков
 
 
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