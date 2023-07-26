https://ria.ru/20230726/strelkov-1886407975.html

Суд рассмотрит жалобы на арест Стрелкова 29 августа

Суд рассмотрит жалобы на арест Стрелкова 29 августа - РИА Новости, 26.07.2023

Суд рассмотрит жалобы на арест Стрелкова 29 августа

Мосгорсуд 29 августа рассмотрит жалобы защиты на арест бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по обвинению в публичных призывах к экстремизму,... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T15:39

2023-07-26T15:39

2023-07-26T15:39

происшествия

александр молохов

московский городской суд

игорь стрелков

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мосгорсуд 29 августа рассмотрит жалобы защиты на арест бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по обвинению в публичных призывах к экстремизму, сообщил РИА Новости в среду его адвокат Александр Молохов. "Рассмотрение апелляционных жалоб назначено на 29 августа", - сказал собеседник агентства. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете и грозит до пяти лет лишения свободы. Он был задержан в минувшую пятницу, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист, на его Telegram-канал подписано 838 тысяч человек.

https://ria.ru/20230721/strelkov-1885568206.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, александр молохов, московский городской суд, игорь стрелков