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Присяжные в Лондоне признали Спейси невиновным в домогательствах - РИА Новости, 26.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:31 26.07.2023 (обновлено: 18:25 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/speysi-1886443651.html
Присяжные в Лондоне признали Спейси невиновным в домогательствах
Присяжные в Лондоне признали Спейси невиновным в домогательствах - РИА Новости, 26.07.2023
Присяжные в Лондоне признали Спейси невиновным в домогательствах
Суд присяжных в Лондоне вынес решение об оправдании голливудского актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин,... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T17:31
2023-07-26T18:25
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Суд присяжных в Лондоне вынес решение об оправдании голливудского актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин, сообщает в среду телеканал Sky News. "Кевин Спейси был признан невиновным в совершении преступлений сексуального характера в отношении четырёх мужчин в Великобритании в период с 2001 по 2013 год", - передает канал. Королевский суд Саутуорка в Лондоне уже на протяжении трех недель заслушивал стороны обвинения и защиты. За последние четыре года Спейси обвинили в сексуальных домогательствах 15 человек, но никто не смог доказать его вины, и судебные дела были закрыты. "Я чрезвычайно благодарен присяжным за то, что они нашли время, чтобы тщательно изучить все доказательства и все факты, прежде чем они вынести решение, и я очень польщен сегодняшним результатом", - приводит телеканал слова актера во время общения с журналистами после завершения суда. Кроме того, адвокат Спейси Кристофер Мельчер рассказал журналистам о том, что следующим шагом актера будет восстановление честного имени и актерской карьеры.В мае 2022 года власти Великобритании официально предъявили 63-летнему актеру обвинения в четырех эпизодах сексуального насилия после изучения доказательств, собранных полицией Лондона в ходе расследования. Спейси занимал пост художественного руководителя одного из старейших лондонских театров "Олд Вик" с 2004 по 2015 год, что хронологически совпадало с инкриминируемыми актеру случаями сексуального насилия.
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Культура, В мире, Новости культуры, Лондон, Великобритания, Кевин Спейси
Присяжные в Лондоне признали Спейси невиновным в домогательствах

Sky News: суд присяжных оправдал Спейси по делу о домогательствах к четырем мужчинам

© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello Актер Кевин Спейси
 Актер Кевин Спейси - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
Актер Кевин Спейси. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Суд присяжных в Лондоне вынес решение об оправдании голливудского актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин, сообщает в среду телеканал Sky News.
"Кевин Спейси был признан невиновным в совершении преступлений сексуального характера в отношении четырёх мужчин в Великобритании в период с 2001 по 2013 год", - передает канал. Королевский суд Саутуорка в Лондоне уже на протяжении трех недель заслушивал стороны обвинения и защиты.
За последние четыре года Спейси обвинили в сексуальных домогательствах 15 человек, но никто не смог доказать его вины, и судебные дела были закрыты.
"Я чрезвычайно благодарен присяжным за то, что они нашли время, чтобы тщательно изучить все доказательства и все факты, прежде чем они вынести решение, и я очень польщен сегодняшним результатом", - приводит телеканал слова актера во время общения с журналистами после завершения суда. Кроме того, адвокат Спейси Кристофер Мельчер рассказал журналистам о том, что следующим шагом актера будет восстановление честного имени и актерской карьеры.
В мае 2022 года власти Великобритании официально предъявили 63-летнему актеру обвинения в четырех эпизодах сексуального насилия после изучения доказательств, собранных полицией Лондона в ходе расследования. Спейси занимал пост художественного руководителя одного из старейших лондонских театров "Олд Вик" с 2004 по 2015 год, что хронологически совпадало с инкриминируемыми актеру случаями сексуального насилия.
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