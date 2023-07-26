https://ria.ru/20230726/speysi-1886443651.html

Присяжные в Лондоне признали Спейси невиновным в домогательствах

Присяжные в Лондоне признали Спейси невиновным в домогательствах - РИА Новости, 26.07.2023

Присяжные в Лондоне признали Спейси невиновным в домогательствах

Суд присяжных в Лондоне вынес решение об оправдании голливудского актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин,... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T17:31

2023-07-26T17:31

2023-07-26T18:25

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Суд присяжных в Лондоне вынес решение об оправдании голливудского актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин, сообщает в среду телеканал Sky News. "Кевин Спейси был признан невиновным в совершении преступлений сексуального характера в отношении четырёх мужчин в Великобритании в период с 2001 по 2013 год", - передает канал. Королевский суд Саутуорка в Лондоне уже на протяжении трех недель заслушивал стороны обвинения и защиты. За последние четыре года Спейси обвинили в сексуальных домогательствах 15 человек, но никто не смог доказать его вины, и судебные дела были закрыты. "Я чрезвычайно благодарен присяжным за то, что они нашли время, чтобы тщательно изучить все доказательства и все факты, прежде чем они вынести решение, и я очень польщен сегодняшним результатом", - приводит телеканал слова актера во время общения с журналистами после завершения суда. Кроме того, адвокат Спейси Кристофер Мельчер рассказал журналистам о том, что следующим шагом актера будет восстановление честного имени и актерской карьеры.В мае 2022 года власти Великобритании официально предъявили 63-летнему актеру обвинения в четырех эпизодах сексуального насилия после изучения доказательств, собранных полицией Лондона в ходе расследования. Спейси занимал пост художественного руководителя одного из старейших лондонских театров "Олд Вик" с 2004 по 2015 год, что хронологически совпадало с инкриминируемыми актеру случаями сексуального насилия.

https://ria.ru/20220805/spacey-1807430534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, новости культуры, лондон, великобритания, кевин спейси