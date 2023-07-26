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Российские войска уничтожили американскую технику ВСУ в Запорожской области
Российские войска уничтожили американскую технику ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 27.07.2023
Российские войска уничтожили американскую технику ВСУ в Запорожской области
Бойцы 58-ой армии ЮВО уничтожили несколько американских БМП "Bradley" и другую бронетехнику противника во время отражения атаки противника в районе населенного... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-26T23:52
2023-07-26T23:52
2023-07-27T08:22
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ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Бойцы 58-ой армии ЮВО уничтожили несколько американских БМП "Bradley" и другую бронетехнику противника во время отражения атаки противника в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, кадры объективного контроля, снятые при помощи беспилотника, есть в распоряжении РИА Новости. Ранее в среду в Минобороны сообщили, что на запорожском направлении в течение прошедших суток российские войска отразили атаку противника в направлении Работино, уничтожив ряд вооружений и бронетехники противника. Кадры объективного контроля, на которых беспилотными барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожаются американские БМП "Bradley" и другая бронетехнику противника, попали в распоряжение РИА Новости. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Кадры уничтожения американских БМП Bradley во время попытки контрнаступления Киева
Кадры уничтожения американских БМП Bradley во время попытки контрнаступления Киева
2023-07-26T23:52
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, США, В мире
Российские войска уничтожили американскую технику ВСУ в Запорожской области
Российские войска уничтожили американские БМП Bradley ВСУ в Запорожской области