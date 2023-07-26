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Уничтожение танков Leopard в Запорожской области попало на видео - РИА Новости, 26.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:40 26.07.2023 (обновлено: 22:21 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/spetsoperatsiya-1886492369.html
Уничтожение танков Leopard в Запорожской области попало на видео
Уничтожение танков Leopard в Запорожской области попало на видео - РИА Новости, 26.07.2023
Уничтожение танков Leopard в Запорожской области попало на видео
Уничтожение беспилотными барражирующими боеприпасами "Ланцет" танков Leopard в Запорожской области попало на видео, кадры оказались в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T21:40
2023-07-26T22:21
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
запорожская область
вооруженные силы украины
евгений балицкий
токмак
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ЛУГАНСК, 26 июл — РИА Новости. Уничтожение беспилотными барражирующими боеприпасами "Ланцет" танков Leopard в Запорожской области попало на видео, кадры оказались в распоряжении РИА Новости.Кроме того, операторы БПЛА засняли отражение бойцами 58-й армии Южного военного округа атаки ВСУ в районе села Работино.Ранее в среду Министерство обороны сообщило, что группировка российских войск "Восток" отразила атаку украинской армии на Запорожском направлении. В результате уничтожены два танка, гаубица "Гиацинт-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Как заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий, обстановка на линии соприкосновения остается напряженной: за прошедшие сутки ВСУ 26 раз попытались обстрелять Запорожскую область в направлении Полог, Токмака и Васильевки. Тем не менее все их попытки прорвать оборону остаются безуспешными, добавил он.
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россия
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Уничтожение танков Leopard при помощи "Ланцетов"
Уничтожение танков Leopard при помощи "Ланцетов"
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в мире, россия, украина, запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, токмак
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, Токмак
Уничтожение танков Leopard в Запорожской области попало на видео

ВС России уничтожили несколько танков Leopard боеприпасами "Ланцет" в Запорожской области

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 июл — РИА Новости. Уничтожение беспилотными барражирующими боеприпасами "Ланцет" танков Leopard в Запорожской области попало на видео, кадры оказались в распоряжении РИА Новости.
Кроме того, операторы БПЛА засняли отражение бойцами 58-й армии Южного военного округа атаки ВСУ в районе села Работино.
Ранее в среду Министерство обороны сообщило, что группировка российских войск "Восток" отразила атаку украинской армии на Запорожском направлении. В результате уничтожены два танка, гаубица "Гиацинт-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Как заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий, обстановка на линии соприкосновения остается напряженной: за прошедшие сутки ВСУ 26 раз попытались обстрелять Запорожскую область в направлении Полог, Токмака и Васильевки. Тем не менее все их попытки прорвать оборону остаются безуспешными, добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЕвгений БалицкийТокмак
 
 
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