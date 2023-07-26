https://ria.ru/20230726/spetsoperatsiya-1886492369.html
Уничтожение танков Leopard в Запорожской области попало на видео
Уничтожение танков Leopard в Запорожской области попало на видео - РИА Новости, 26.07.2023
Уничтожение танков Leopard в Запорожской области попало на видео
Уничтожение беспилотными барражирующими боеприпасами "Ланцет" танков Leopard в Запорожской области попало на видео, кадры оказались в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T21:40
2023-07-26T21:40
2023-07-26T22:21
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ЛУГАНСК, 26 июл — РИА Новости. Уничтожение беспилотными барражирующими боеприпасами "Ланцет" танков Leopard в Запорожской области попало на видео, кадры оказались в распоряжении РИА Новости.Кроме того, операторы БПЛА засняли отражение бойцами 58-й армии Южного военного округа атаки ВСУ в районе села Работино.Ранее в среду Министерство обороны сообщило, что группировка российских войск "Восток" отразила атаку украинской армии на Запорожском направлении. В результате уничтожены два танка, гаубица "Гиацинт-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Как заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий, обстановка на линии соприкосновения остается напряженной: за прошедшие сутки ВСУ 26 раз попытались обстрелять Запорожскую область в направлении Полог, Токмака и Васильевки. Тем не менее все их попытки прорвать оборону остаются безуспешными, добавил он.
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Уничтожение танков Leopard при помощи "Ланцетов"
Уничтожение танков Leopard при помощи "Ланцетов"
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Уничтожение танков Leopard в Запорожской области попало на видео
ВС России уничтожили несколько танков Leopard боеприпасами "Ланцет" в Запорожской области