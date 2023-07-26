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Российские бойцы поразили взвод ВСУ на Невельском направлении - РИА Новости, 26.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:22 26.07.2023 (обновлено: 20:08 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/spetsoperatsiya-1886469416.html
Российские бойцы поразили взвод ВСУ на Невельском направлении
Российские бойцы поразили взвод ВСУ на Невельском направлении - РИА Новости, 26.07.2023
Российские бойцы поразили взвод ВСУ на Невельском направлении
Бойцы российской 110-й отдельной мотострелковой бригады поразили взвод украинских военных, которые расположились вдоль лесополосы на невельском направлении... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T19:22
2023-07-26T20:08
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Бойцы российской 110-й отдельной мотострелковой бригады поразили взвод украинских военных, которые расположились вдоль лесополосы на невельском направлении (ДНР), соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости. В подразделении отметили, что разведчик, оператор дрона при попытке контрнаступления ВСУ обнаружил расположение и передвижение до 20 военных ВСУ. Соответствующие координаты были оперативно переданы артиллерийским расчетам. Прицельным огнем был нанесен точный удар по блиндажам противника.
https://ria.ru/20230714/syurpriz-1884216906.html
РИА Новости
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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Уничтожение танка Т-64 и бронеавтомобиля ВСУ
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Российские бойцы поразили взвод ВСУ на Невельском направлении

Российские бойцы мотострелковой бригады поразили взвод ВСУ на Невельском направлении

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Бойцы российской 110-й отдельной мотострелковой бригады поразили взвод украинских военных, которые расположились вдоль лесополосы на невельском направлении (ДНР), соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.
В подразделении отметили, что разведчик, оператор дрона при попытке контрнаступления ВСУ обнаружил расположение и передвижение до 20 военных ВСУ.
Соответствующие координаты были оперативно переданы артиллерийским расчетам. Прицельным огнем был нанесен точный удар по блиндажам противника.
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