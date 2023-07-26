https://ria.ru/20230726/spetsoperatsiya-1886469416.html

Российские бойцы поразили взвод ВСУ на Невельском направлении

Российские бойцы поразили взвод ВСУ на Невельском направлении - РИА Новости, 26.07.2023

Российские бойцы поразили взвод ВСУ на Невельском направлении

Бойцы российской 110-й отдельной мотострелковой бригады поразили взвод украинских военных, которые расположились вдоль лесополосы на невельском направлении... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T19:22

2023-07-26T19:22

2023-07-26T20:08

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Бойцы российской 110-й отдельной мотострелковой бригады поразили взвод украинских военных, которые расположились вдоль лесополосы на невельском направлении (ДНР), соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости. В подразделении отметили, что разведчик, оператор дрона при попытке контрнаступления ВСУ обнаружил расположение и передвижение до 20 военных ВСУ. Соответствующие координаты были оперативно переданы артиллерийским расчетам. Прицельным огнем был нанесен точный удар по блиндажам противника.

https://ria.ru/20230714/syurpriz-1884216906.html

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Уничтожение танка Т-64 и бронеавтомобиля ВСУ Уничтожение танка Т-64 и бронеавтомобиля ВСУ 2023-07-26T19:22 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, вооруженные силы украины