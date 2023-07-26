https://ria.ru/20230726/spetsoperatsiya-1886469416.html
Российские бойцы поразили взвод ВСУ на Невельском направлении
Российские бойцы поразили взвод ВСУ на Невельском направлении - РИА Новости, 26.07.2023
Российские бойцы поразили взвод ВСУ на Невельском направлении
Бойцы российской 110-й отдельной мотострелковой бригады поразили взвод украинских военных, которые расположились вдоль лесополосы на невельском направлении... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T19:22
2023-07-26T19:22
2023-07-26T20:08
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886469295_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5204b2ff7cda0eec0846a8dd5f798a62.jpg
ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Бойцы российской 110-й отдельной мотострелковой бригады поразили взвод украинских военных, которые расположились вдоль лесополосы на невельском направлении (ДНР), соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости. В подразделении отметили, что разведчик, оператор дрона при попытке контрнаступления ВСУ обнаружил расположение и передвижение до 20 военных ВСУ. Соответствующие координаты были оперативно переданы артиллерийским расчетам. Прицельным огнем был нанесен точный удар по блиндажам противника.
https://ria.ru/20230714/syurpriz-1884216906.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886469295_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ff380ca7234e95f995dcafc97f7a5b6a.jpg
Уничтожение танка Т-64 и бронеавтомобиля ВСУ
Уничтожение танка Т-64 и бронеавтомобиля ВСУ
2023-07-26T19:22
true
PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Российские бойцы поразили взвод ВСУ на Невельском направлении
Российские бойцы мотострелковой бригады поразили взвод ВСУ на Невельском направлении