https://ria.ru/20230726/spetsoperatsiya-1886458876.html

Валерий Кипелов встретился с участниками спецоперации

Валерий Кипелов встретился с участниками спецоперации - РИА Новости, 26.07.2023

Валерий Кипелов встретился с участниками спецоперации

Певец Валерий Кипелов и музыканты рок-группы "Кипелов", а также певица Анастасия Спиридонова встретились с участниками спецоперации на Украине, сообщили в среду РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T18:28

2023-07-26T18:28

2023-07-26T18:28

культура

россия

центральный военный клинический госпиталь имени вишневского

ситуация в днр и лнр

новости культуры

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Певец Валерий Кипелов и музыканты рок-группы "Кипелов", а также певица Анастасия Спиридонова встретились с участниками спецоперации на Украине, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ. "Заслуженный артист Российской Федерации Валерий Кипелов, музыканты рок-группы "Кипелов" и эстрадная певица Анастасия Спиридонова присоединились к акции "Лучшим воинам Мира" и посетили участников специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой Народных Республик, проходящих лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского в Подмосковье", - сказали в ведомстве. Кипелов передал слова благодарности военнослужащим, выполняющим боевые задачи. "Бойцы - это и есть наша Россия, вот они и есть тот народ, который никогда никто не сломит, никогда не победит. Благодаря им наша Россия держалась и будет держаться. Огромное спасибо ребятам за их мужество!" - сказал он журналистам. В ходе выступления, которое прошло в клубе госпиталя, музыканты исполнили известные песни, такие как "Возьми мое сердце", "Я свободен", "Непокоренный". По окончании концерта Кипелов и участники группы пообщались с военными и медицинским персоналом, раздали автографы. Социально-культурная акция "Лучшим воинам Мира" организована главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военных навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.

https://ria.ru/20230705/vystuplenie-1882277929.html

https://ria.ru/20230524/kipelov-1873863517.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, центральный военный клинический госпиталь имени вишневского, ситуация в днр и лнр, новости культуры