https://ria.ru/20230726/spetsoperatsiya-1886438069.html

Курские волонтеры доставили 3,5 тонны гумпомощи бойцам в Херсонской области

Курские волонтеры доставили 3,5 тонны гумпомощи бойцам в Херсонской области - РИА Новости, 26.07.2023

Курские волонтеры доставили 3,5 тонны гумпомощи бойцам в Херсонской области

Волонтёры из добровольческого движения "Помогаем нашим" Курской области доставили 3,5 тонны гуманитарной помощи бойцам ВС РФ в Херсонской области, сообщила РИА... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T17:15

2023-07-26T17:15

2023-07-26T19:49

надежные люди

херсонская область

общество

краснодарский край

курская область

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ВОРОНЕЖ, 26 июл - РИА Новости. Волонтёры из добровольческого движения "Помогаем нашим" Курской области доставили 3,5 тонны гуманитарной помощи бойцам ВС РФ в Херсонской области, сообщила РИА Новости соруководитель добровольческого движения "Помогаем нашим" Ольга Перькова. "Ездили в Херсонскую область, везли очень большой объём гуманитарного груза — 3,5 тонны. Содействие в доставке нам оказало правительство Курской области, выделив грузовую машину. За что огромная благодарность! А сопровождали груз мы на легковушке "Нива", которую шуточно назвали БМВ — боевая машина волонтёров", — рассказала Ольга. Волонтёры поехали через Краснодарский край и Крым, потому что по пути нужно было забрать гуманитарную помощь в ещё нескольких населённых пунктах. "Наш груз транспортировали вместе с нами на боевом десантном корабле. Мы вышли из порта в Краснодарском крае и по морю добрались до Крымского берега и по суше доставили её в Херсонскую область", — добавила Ольга. Гуманитарную помощь передавали неравнодушные жители и предприниматели из многих регионов России. Общая стоимость груза — около 5 миллионов рублей. "Мы везли антидроновые ружья и станции, моторы для лодок, генераторы, приборы ночного видения, обувь и одежду, медицинские изделия, продукты… Всё перечислить, наверное, не получится. Очень много всего, что нужно парням", — рассказала Ольга. Наиболее крупный объём собрали в Москве, Санкт-Петербурге, Курске, Краснодарском крае, Мурманске, Сургуте и Воркуте. "Мужчина из Ростова-на-Дону, например, передал тепловизионные одеяла, которые сам производит. И таких людей много. Кто не занимается производством, выделял деньги на закупку необходимой помощи", — добавила Ольга. Волонтёры были в дороге пять дней. За это время удалось пообщаться с бойцами из многих подразделений вдоль линии боевого соприкосновения. "Ребята все разные, но мне понравилось, что у всех, абсолютно у всех, очень хороший моральный настрой, боевой дух на высоте. Парни настроены побеждать", — подытожила Ольга.

https://ria.ru/20230724/gumpomosch-1885954555.html

https://ria.ru/20230725/pomosch-1886206796.html

херсонская область

краснодарский край

курская область

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херсонская область , общество, краснодарский край, курская область