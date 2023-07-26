Курские волонтеры доставили 3,5 тонны гумпомощи бойцам в Херсонской области
Курские волонтеры доставили 3,5 тонны гумпомощи бойцам СВО в Херсонской области
© Фото предоставили волонтёры из добровольческого движения "Помогаем нашим"Курские волонтёры доставили 3,5 тонны гуманитарной помощи бойцам в Херсонской области
© Фото предоставили волонтёры из добровольческого движения "Помогаем нашим"
Курские волонтёры доставили 3,5 тонны гуманитарной помощи бойцам в Херсонской области
ВОРОНЕЖ, 26 июл - РИА Новости. Волонтёры из добровольческого движения "Помогаем нашим" Курской области доставили 3,5 тонны гуманитарной помощи бойцам ВС РФ в Херсонской области, сообщила РИА Новости соруководитель добровольческого движения "Помогаем нашим" Ольга Перькова.
"Ездили в Херсонскую область, везли очень большой объём гуманитарного груза — 3,5 тонны. Содействие в доставке нам оказало правительство Курской области, выделив грузовую машину. За что огромная благодарность! А сопровождали груз мы на легковушке "Нива", которую шуточно назвали БМВ — боевая машина волонтёров", — рассказала Ольга.
© Фото предоставили волонтёры из добровольческого движения "Помогаем нашим"Курские волонтёры доставили 3,5 тонны гуманитарной помощи бойцам в Херсонской области
Курские волонтёры доставили 3,5 тонны гуманитарной помощи бойцам в Херсонской области
© Фото предоставили волонтёры из добровольческого движения "Помогаем нашим"
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© Фото предоставили волонтёры из добровольческого движения "Помогаем нашим"Курские волонтёры доставили 3,5 тонны гуманитарной помощи бойцам в Херсонской области
Курские волонтёры доставили 3,5 тонны гуманитарной помощи бойцам в Херсонской области
© Фото предоставили волонтёры из добровольческого движения "Помогаем нашим"
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© Фото предоставили волонтёры из добровольческого движения "Помогаем нашим"Курские волонтёры доставили 3,5 тонны гуманитарной помощи бойцам в Херсонской области
Курские волонтёры доставили 3,5 тонны гуманитарной помощи бойцам в Херсонской области
© Фото предоставили волонтёры из добровольческого движения "Помогаем нашим"
3 из 3
Курские волонтёры доставили 3,5 тонны гуманитарной помощи бойцам в Херсонской области
© Фото предоставили волонтёры из добровольческого движения "Помогаем нашим"
1 из 3
Курские волонтёры доставили 3,5 тонны гуманитарной помощи бойцам в Херсонской области
© Фото предоставили волонтёры из добровольческого движения "Помогаем нашим"
2 из 3
Курские волонтёры доставили 3,5 тонны гуманитарной помощи бойцам в Херсонской области
© Фото предоставили волонтёры из добровольческого движения "Помогаем нашим"
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Волонтёры поехали через Краснодарский край и Крым, потому что по пути нужно было забрать гуманитарную помощь в ещё нескольких населённых пунктах.
"Наш груз транспортировали вместе с нами на боевом десантном корабле. Мы вышли из порта в Краснодарском крае и по морю добрались до Крымского берега и по суше доставили её в Херсонскую область", — добавила Ольга.
Гуманитарную помощь передавали неравнодушные жители и предприниматели из многих регионов России. Общая стоимость груза — около 5 миллионов рублей.
"Мы везли антидроновые ружья и станции, моторы для лодок, генераторы, приборы ночного видения, обувь и одежду, медицинские изделия, продукты… Всё перечислить, наверное, не получится. Очень много всего, что нужно парням", — рассказала Ольга.
"Мужчина из Ростова-на-Дону, например, передал тепловизионные одеяла, которые сам производит. И таких людей много. Кто не занимается производством, выделял деньги на закупку необходимой помощи", — добавила Ольга.
Волонтёры были в дороге пять дней. За это время удалось пообщаться с бойцами из многих подразделений вдоль линии боевого соприкосновения.
"Ребята все разные, но мне понравилось, что у всех, абсолютно у всех, очень хороший моральный настрой, боевой дух на высоте. Парни настроены побеждать", — подытожила Ольга.