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Курские волонтеры доставили 3,5 тонны гумпомощи бойцам в Херсонской области - РИА Новости, 26.07.2023
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Надежные люди
 
17:15 26.07.2023 (обновлено: 19:49 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/spetsoperatsiya-1886438069.html
Курские волонтеры доставили 3,5 тонны гумпомощи бойцам в Херсонской области
Курские волонтеры доставили 3,5 тонны гумпомощи бойцам в Херсонской области - РИА Новости, 26.07.2023
Курские волонтеры доставили 3,5 тонны гумпомощи бойцам в Херсонской области
Волонтёры из добровольческого движения "Помогаем нашим" Курской области доставили 3,5 тонны гуманитарной помощи бойцам ВС РФ в Херсонской области, сообщила РИА... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T17:15
2023-07-26T19:49
надежные люди
херсонская область
общество
краснодарский край
курская область
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ВОРОНЕЖ, 26 июл - РИА Новости. Волонтёры из добровольческого движения "Помогаем нашим" Курской области доставили 3,5 тонны гуманитарной помощи бойцам ВС РФ в Херсонской области, сообщила РИА Новости соруководитель добровольческого движения "Помогаем нашим" Ольга Перькова. "Ездили в Херсонскую область, везли очень большой объём гуманитарного груза — 3,5 тонны. Содействие в доставке нам оказало правительство Курской области, выделив грузовую машину. За что огромная благодарность! А сопровождали груз мы на легковушке "Нива", которую шуточно назвали БМВ — боевая машина волонтёров", — рассказала Ольга. Волонтёры поехали через Краснодарский край и Крым, потому что по пути нужно было забрать гуманитарную помощь в ещё нескольких населённых пунктах. "Наш груз транспортировали вместе с нами на боевом десантном корабле. Мы вышли из порта в Краснодарском крае и по морю добрались до Крымского берега и по суше доставили её в Херсонскую область", — добавила Ольга. Гуманитарную помощь передавали неравнодушные жители и предприниматели из многих регионов России. Общая стоимость груза — около 5 миллионов рублей. "Мы везли антидроновые ружья и станции, моторы для лодок, генераторы, приборы ночного видения, обувь и одежду, медицинские изделия, продукты… Всё перечислить, наверное, не получится. Очень много всего, что нужно парням", — рассказала Ольга. Наиболее крупный объём собрали в Москве, Санкт-Петербурге, Курске, Краснодарском крае, Мурманске, Сургуте и Воркуте. "Мужчина из Ростова-на-Дону, например, передал тепловизионные одеяла, которые сам производит. И таких людей много. Кто не занимается производством, выделял деньги на закупку необходимой помощи", — добавила Ольга. Волонтёры были в дороге пять дней. За это время удалось пообщаться с бойцами из многих подразделений вдоль линии боевого соприкосновения. "Ребята все разные, но мне понравилось, что у всех, абсолютно у всех, очень хороший моральный настрой, боевой дух на высоте. Парни настроены побеждать", — подытожила Ольга.
https://ria.ru/20230724/gumpomosch-1885954555.html
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херсонская область , общество, краснодарский край, курская область
Надежные люди, Херсонская область , Общество, Краснодарский край, Курская область
Курские волонтеры доставили 3,5 тонны гумпомощи бойцам в Херсонской области

Курские волонтеры доставили 3,5 тонны гумпомощи бойцам СВО в Херсонской области

© Фото предоставили волонтёры из добровольческого движения "Помогаем нашим"Курские волонтёры доставили 3,5 тонны гуманитарной помощи бойцам в Херсонской области
Курские волонтёры доставили 3,5 тонны гуманитарной помощи бойцам в Херсонской области
© Фото предоставили волонтёры из добровольческого движения "Помогаем нашим"
Курские волонтёры доставили 3,5 тонны гуманитарной помощи бойцам в Херсонской области
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ВОРОНЕЖ, 26 июл - РИА Новости. Волонтёры из добровольческого движения "Помогаем нашим" Курской области доставили 3,5 тонны гуманитарной помощи бойцам ВС РФ в Херсонской области, сообщила РИА Новости соруководитель добровольческого движения "Помогаем нашим" Ольга Перькова.
"Ездили в Херсонскую область, везли очень большой объём гуманитарного груза — 3,5 тонны. Содействие в доставке нам оказало правительство Курской области, выделив грузовую машину. За что огромная благодарность! А сопровождали груз мы на легковушке "Нива", которую шуточно назвали БМВ — боевая машина волонтёров", — рассказала Ольга.
© Фото предоставили волонтёры из добровольческого движения "Помогаем нашим"Курские волонтёры доставили 3,5 тонны гуманитарной помощи бойцам в Херсонской области
Курские волонтёры доставили 3,5 тонны гуманитарной помощи бойцам в Херсонской области
Курские волонтёры доставили 3,5 тонны гуманитарной помощи бойцам в Херсонской области
© Фото предоставили волонтёры из добровольческого движения "Помогаем нашим"
1 из 3
© Фото предоставили волонтёры из добровольческого движения "Помогаем нашим"Курские волонтёры доставили 3,5 тонны гуманитарной помощи бойцам в Херсонской области
Курские волонтёры доставили 3,5 тонны гуманитарной помощи бойцам в Херсонской области
Курские волонтёры доставили 3,5 тонны гуманитарной помощи бойцам в Херсонской области
© Фото предоставили волонтёры из добровольческого движения "Помогаем нашим"
2 из 3
© Фото предоставили волонтёры из добровольческого движения "Помогаем нашим"Курские волонтёры доставили 3,5 тонны гуманитарной помощи бойцам в Херсонской области
Курские волонтёры доставили 3,5 тонны гуманитарной помощи бойцам в Херсонской области
Курские волонтёры доставили 3,5 тонны гуманитарной помощи бойцам в Херсонской области
© Фото предоставили волонтёры из добровольческого движения "Помогаем нашим"
3 из 3
Курские волонтёры доставили 3,5 тонны гуманитарной помощи бойцам в Херсонской области
© Фото предоставили волонтёры из добровольческого движения "Помогаем нашим"
1 из 3
Курские волонтёры доставили 3,5 тонны гуманитарной помощи бойцам в Херсонской области
© Фото предоставили волонтёры из добровольческого движения "Помогаем нашим"
2 из 3
Курские волонтёры доставили 3,5 тонны гуманитарной помощи бойцам в Херсонской области
© Фото предоставили волонтёры из добровольческого движения "Помогаем нашим"
3 из 3
Волонтёры поехали через Краснодарский край и Крым, потому что по пути нужно было забрать гуманитарную помощь в ещё нескольких населённых пунктах.
"Наш груз транспортировали вместе с нами на боевом десантном корабле. Мы вышли из порта в Краснодарском крае и по морю добрались до Крымского берега и по суше доставили её в Херсонскую область", — добавила Ольга.
Гуманитарную помощь передавали неравнодушные жители и предприниматели из многих регионов России. Общая стоимость груза — около 5 миллионов рублей.
"Мы везли антидроновые ружья и станции, моторы для лодок, генераторы, приборы ночного видения, обувь и одежду, медицинские изделия, продукты… Всё перечислить, наверное, не получится. Очень много всего, что нужно парням", — рассказала Ольга.
Кубанские казаки с начала СВО отправили более 2,1 тыс тонн гумпомощи в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Кубанские казаки с начала СВО отправили более 2,1 тысячи тонн гумпомощи
24 июля, 13:57
Наиболее крупный объём собрали в Москве, Санкт-Петербурге, Курске, Краснодарском крае, Мурманске, Сургуте и Воркуте.
"Мужчина из Ростова-на-Дону, например, передал тепловизионные одеяла, которые сам производит. И таких людей много. Кто не занимается производством, выделял деньги на закупку необходимой помощи", — добавила Ольга.
Волонтёры были в дороге пять дней. За это время удалось пообщаться с бойцами из многих подразделений вдоль линии боевого соприкосновения.
"Ребята все разные, но мне понравилось, что у всех, абсолютно у всех, очень хороший моральный настрой, боевой дух на высоте. Парни настроены побеждать", — подытожила Ольга.
Фельдшер из Сочи с волонтёрами отправили 25 т помощи в новые регионы России
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25 июля, 16:22
 
Надежные людиХерсонская областьОбществоКраснодарский крайКурская область
 
 
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