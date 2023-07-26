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Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 26.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 26.07.2023 (обновлено: 08:35 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/spetsoperatsiya-1886288944.html
Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ на Купянском направлении
Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 26.07.2023
Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ на Купянском направлении
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по 14-й отдельной мехбригаде ВСУ на Купянском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T05:06
2023-07-26T08:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
су-34
безопасность
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по 14-й отдельной мехбригаде ВСУ на Купянском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский. "В ходе боевых действий на Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск "Запад" нанес два авиационных удара по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенных пунктов Кучеровка и Павловка", — сказал он.Кроме того, на этом же направлении российские танки и гаубицы нанесли поражение подразделениям 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе села Стельмаховка. Там противник потерял примерно взвод живой силы и бронеавтомобиль "Хаммер".В районе Песчаного артиллерия уничтожила французскую самоходную артустановку "Цезарь", в районе Кисловки — минометный расчет, а возле Крахмального — пункт боепитания, добавил собеседник агентства.По информации Минобороны, за предыдущие сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении порядка 35 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, два гаубицы Д-20 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
https://ria.ru/20230726/dobrovoltsy-1886287159.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Су-34, Безопасность
Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: российский Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по 14-й отдельной мехбригаде ВСУ на Купянском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский.
"В ходе боевых действий на Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск "Запад" нанес два авиационных удара по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенных пунктов Кучеровка и Павловка", — сказал он.
Кроме того, на этом же направлении российские танки и гаубицы нанесли поражение подразделениям 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе села Стельмаховка. Там противник потерял примерно взвод живой силы и бронеавтомобиль "Хаммер".
В районе Песчаного артиллерия уничтожила французскую самоходную артустановку "Цезарь", в районе Кисловки — минометный расчет, а возле Крахмального — пункт боепитания, добавил собеседник агентства.
По информации Минобороны, за предыдущие сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении порядка 35 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, два гаубицы Д-20 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Группа ВСУ за два дня штурма потеряла почти весь состав из 70-100 человек
04:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСу-34Безопасность
 
 
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