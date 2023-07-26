https://ria.ru/20230726/spetsoperatsiya-1886288944.html

Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ на Купянском направлении

Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 26.07.2023

Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ на Купянском направлении

Истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по 14-й отдельной мехбригаде ВСУ на Купянском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T05:06

2023-07-26T05:06

2023-07-26T08:35

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

су-34

безопасность

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по 14-й отдельной мехбригаде ВСУ на Купянском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский. "В ходе боевых действий на Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск "Запад" нанес два авиационных удара по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенных пунктов Кучеровка и Павловка", — сказал он.Кроме того, на этом же направлении российские танки и гаубицы нанесли поражение подразделениям 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе села Стельмаховка. Там противник потерял примерно взвод живой силы и бронеавтомобиль "Хаммер".В районе Песчаного артиллерия уничтожила французскую самоходную артустановку "Цезарь", в районе Кисловки — минометный расчет, а возле Крахмального — пункт боепитания, добавил собеседник агентства.По информации Минобороны, за предыдущие сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении порядка 35 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, два гаубицы Д-20 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

https://ria.ru/20230726/dobrovoltsy-1886287159.html

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, су-34, безопасность