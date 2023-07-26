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Российские танки ударили по механизированной бригаде ВСУ под Купянском - РИА Новости, 26.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 26.07.2023 (обновлено: 05:11 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/spetsoperatsiya-1886288614.html
Российские танки ударили по механизированной бригаде ВСУ под Купянском
Российские танки ударили по механизированной бригаде ВСУ под Купянском - РИА Новости, 26.07.2023
Российские танки ударили по механизированной бригаде ВСУ под Купянском
Танки и гаубицы группировки войск "Запад" ВС РФ уничтожили в полосе обороны 1-й танковой армии на купянском направлении до взвода живой силы ВСУ и... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T05:03
2023-07-26T05:11
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
т-72б3
т-80
безопасность
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Танки и гаубицы группировки войск "Запад" ВС РФ уничтожили в полосе обороны 1-й танковой армии на купянском направлении до взвода живой силы ВСУ и бронеавтомобили "Хаммер", сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский. "В полосе обороны 1-й танковой армии огнем из танков Т-72Б3, Т-80, гаубиц Д-30 и буксируемых пушек "Гиацинт-Б" нанесен удар по позициям подразделений 32-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Стельмаховка. Общие потери противника составили до взвода живой силы, бронированный автомобиль "Хаммер", - сообщил Зыбинский. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки в районе Песчаного уничтожила французскую самоходную артустановку "Цезарь" ВСУ, в районе Кисловки - минометный расчет, а возле Крахмального - пункт боепитания.
https://ria.ru/20230726/dobrovoltsy-1886287159.html
РИА Новости
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, т-72б3, т-80, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Т-72Б3, Т-80, Безопасность
Российские танки ударили по механизированной бригаде ВСУ под Купянском

Минобороны: первая танковая армия уничтожила до взвода ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-80 военнослужащих ВС РФ
Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Танки и гаубицы группировки войск "Запад" ВС РФ уничтожили в полосе обороны 1-й танковой армии на купянском направлении до взвода живой силы ВСУ и бронеавтомобили "Хаммер", сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский.
"В полосе обороны 1-й танковой армии огнем из танков Т-72Б3, Т-80, гаубиц Д-30 и буксируемых пушек "Гиацинт-Б" нанесен удар по позициям подразделений 32-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Стельмаховка. Общие потери противника составили до взвода живой силы, бронированный автомобиль "Хаммер", - сообщил Зыбинский.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки в районе Песчаного уничтожила французскую самоходную артустановку "Цезарь" ВСУ, в районе Кисловки - минометный расчет, а возле Крахмального - пункт боепитания.
Военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Группа ВСУ за два дня штурма потеряла почти весь состав из 70-100 человек
04:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФТ-72Б3Т-80Безопасность
 
 
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