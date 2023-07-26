https://ria.ru/20230726/spetsoperatsiya-1886288614.html

Российские танки ударили по механизированной бригаде ВСУ под Купянском

Российские танки ударили по механизированной бригаде ВСУ под Купянском - РИА Новости, 26.07.2023

Российские танки ударили по механизированной бригаде ВСУ под Купянском

Танки и гаубицы группировки войск "Запад" ВС РФ уничтожили в полосе обороны 1-й танковой армии на купянском направлении до взвода живой силы ВСУ и... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T05:03

2023-07-26T05:03

2023-07-26T05:11

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Танки и гаубицы группировки войск "Запад" ВС РФ уничтожили в полосе обороны 1-й танковой армии на купянском направлении до взвода живой силы ВСУ и бронеавтомобили "Хаммер", сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский. "В полосе обороны 1-й танковой армии огнем из танков Т-72Б3, Т-80, гаубиц Д-30 и буксируемых пушек "Гиацинт-Б" нанесен удар по позициям подразделений 32-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Стельмаховка. Общие потери противника составили до взвода живой силы, бронированный автомобиль "Хаммер", - сообщил Зыбинский. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки в районе Песчаного уничтожила французскую самоходную артустановку "Цезарь" ВСУ, в районе Кисловки - минометный расчет, а возле Крахмального - пункт боепитания.

https://ria.ru/20230726/dobrovoltsy-1886287159.html

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, т-72б3, т-80, безопасность