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Российские танки ударили по механизированной бригаде ВСУ под Купянском
Российские танки ударили по механизированной бригаде ВСУ под Купянском - РИА Новости, 26.07.2023
Российские танки ударили по механизированной бригаде ВСУ под Купянском
Танки и гаубицы группировки войск "Запад" ВС РФ уничтожили в полосе обороны 1-й танковой армии на купянском направлении до взвода живой силы ВСУ и... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T05:03
2023-07-26T05:03
2023-07-26T05:11
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Танки и гаубицы группировки войск "Запад" ВС РФ уничтожили в полосе обороны 1-й танковой армии на купянском направлении до взвода живой силы ВСУ и бронеавтомобили "Хаммер", сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский. "В полосе обороны 1-й танковой армии огнем из танков Т-72Б3, Т-80, гаубиц Д-30 и буксируемых пушек "Гиацинт-Б" нанесен удар по позициям подразделений 32-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Стельмаховка. Общие потери противника составили до взвода живой силы, бронированный автомобиль "Хаммер", - сообщил Зыбинский. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки в районе Песчаного уничтожила французскую самоходную артустановку "Цезарь" ВСУ, в районе Кисловки - минометный расчет, а возле Крахмального - пункт боепитания.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, т-72б3, т-80, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Т-72Б3, Т-80, Безопасность
Российские танки ударили по механизированной бригаде ВСУ под Купянском
Минобороны: первая танковая армия уничтожила до взвода ВСУ на Купянском направлении
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Танки и гаубицы группировки войск "Запад" ВС РФ уничтожили в полосе обороны 1-й танковой армии на купянском направлении до взвода живой силы ВСУ и бронеавтомобили "Хаммер", сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский.
"В полосе обороны 1-й танковой армии огнем из танков Т-72Б3, Т-80, гаубиц Д-30 и буксируемых пушек "Гиацинт-Б" нанесен удар по позициям подразделений 32-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Стельмаховка. Общие потери противника составили до взвода живой силы, бронированный автомобиль "Хаммер", - сообщил Зыбинский.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки в районе Песчаного уничтожила французскую самоходную артустановку "Цезарь" ВСУ, в районе Кисловки - минометный расчет, а возле Крахмального - пункт боепитания.
Группа ВСУ за два дня штурма потеряла почти весь состав из 70-100 человек