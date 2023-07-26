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Лавров обсудил с главой МИД Пакистана двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 26.07.2023
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12:25 26.07.2023
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Лавров обсудил с главой МИД Пакистана двустороннее сотрудничество
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 26.07.2023
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана двустороннее сотрудничество
Телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто-Зардари состоялся 26 июля по инициативе пакистанской... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T12:25
2023-07-26T12:25
сергей лавров
пакистан
россия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто-Зардари состоялся 26 июля по инициативе пакистанской стороны, они обсудили в том числе сотрудничество в контртеррористической области, сообщил МИД РФ. "Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам регионального взаимодействия и двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и контртеррористической областях", - сообщили в министерстве.
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сергей лавров, пакистан, россия
Сергей Лавров, Пакистан, Россия
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана двустороннее сотрудничество

Глава МИД Лавров обсудил с коллегой из Пакистана Бхутто-Зардари борьбу с терроризмом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто-Зардари состоялся 26 июля по инициативе пакистанской стороны, они обсудили в том числе сотрудничество в контртеррористической области, сообщил МИД РФ.
"Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам регионального взаимодействия и двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и контртеррористической областях", - сообщили в министерстве.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Лавров рассказал о переговорах с Ереваном и Баку
25 июля, 20:56
 
Сергей ЛавровПакистанРоссия
 
 
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