https://ria.ru/20230726/sotrudnichestvo-1886346056.html

Лавров обсудил с главой МИД Пакистана двустороннее сотрудничество

Лавров обсудил с главой МИД Пакистана двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 26.07.2023

Лавров обсудил с главой МИД Пакистана двустороннее сотрудничество

Телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто-Зардари состоялся 26 июля по инициативе пакистанской... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T12:25

2023-07-26T12:25

2023-07-26T12:25

сергей лавров

пакистан

россия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто-Зардари состоялся 26 июля по инициативе пакистанской стороны, они обсудили в том числе сотрудничество в контртеррористической области, сообщил МИД РФ. "Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам регионального взаимодействия и двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и контртеррористической областях", - сообщили в министерстве.

https://ria.ru/20230725/peregovory-1886264208.html

пакистан

россия

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сергей лавров, пакистан, россия