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Лавров обсудил с главой МИД Пакистана двустороннее сотрудничество
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 26.07.2023
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана двустороннее сотрудничество
Телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто-Зардари состоялся 26 июля по инициативе пакистанской... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T12:25
2023-07-26T12:25
2023-07-26T12:25
сергей лавров
пакистан
россия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто-Зардари состоялся 26 июля по инициативе пакистанской стороны, они обсудили в том числе сотрудничество в контртеррористической области, сообщил МИД РФ. "Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам регионального взаимодействия и двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и контртеррористической областях", - сообщили в министерстве.
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сергей лавров, пакистан, россия
Сергей Лавров, Пакистан, Россия
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана двустороннее сотрудничество
Глава МИД Лавров обсудил с коллегой из Пакистана Бхутто-Зардари борьбу с терроризмом