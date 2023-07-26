https://ria.ru/20230726/skver-1886495795.html

В поселке Гигант Ростовской области появится обустроенный сквер

В поселке Гигант Ростовской области появится обустроенный сквер - РИА Новости, 26.07.2023

В поселке Гигант Ростовской области появится обустроенный сквер

Сквер с классом для школьных занятий на свежем воздухе появится в поселке Гигант Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T22:15

2023-07-26T22:15

2023-07-26T22:15

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ростовская область

сальск

сальский район

городское хозяйство москвы

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл - РИА Новости. Сквер с классом для школьных занятий на свежем воздухе появится в поселке Гигант Ростовской области, сообщает правительство региона. Благоустройство общественных пространств в Сальском районе области ведется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Так, в конце прошлого года в поселке Гигант уже завершили благоустройство парка, где появились детские игровые площадки, площадки для скейтборда, столы для игры в настольный теннис, велодорожки, "сухой" фонтан и сцена. В рамках реконструкции подрядчик заменил стенды на аллее, где выставлены фотографии знаменитых людей, прославивших посёлок и вложивших свой труд в создание и развитие зерносовхоза "Гигант". В поселке благоустраивается еще одна общественная территория, расположенная по соседству с первой. Здесь работы планируют завершить к ноябрю текущего года. Сквер расположен рядом со школой – и в планах администрации поселения сделать территорию удобной и интересной как для взрослых селян, так и для подрастающего поколения. Кроме новых лавочек с навесом от солнца, урн и фонарей, здесь разместят зону для школьных занятий на свежем воздухе, шахматную зону и питьевой фонтанчик. "Объект будет очень зеленым. Тут высадят порядка 130 деревьев и почти 500 кустарников. Важно, что более 65% от общей площади, а это порядка 4,8 тысячи квадратных метров, будет занимать газон", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора региона Игоря Сорокина, посетившего объект. По словам председателя комитета Заксобрания области по образованию, науке, культуре и информационной политике Светланы Мананкиной, благодаря комплексному подходу в последние годы поселок Гигант сильно преобразился. "Хорошо помню, как выглядел центр поселка три года назад. Сейчас все совсем иначе. Благоустроили не только парк, но и стадион рядом с ним. Благодаря губернаторскому проекту "Сделаем вместе" установили новые трибуны, отремонтировали беговую дорожку, засеяли газон. Напротив парка привели в порядок мемориал героям Великой Отечественной войны, рядом появились газоны с цветами и кустарниками, камеры видеонаблюдения и новые фонари", - отметила она. В Сальске в настоящее время в городском парке культуры и отдыха также ведутся работы по укладке плитки и устройству бортовых камней, монтажу сцены, установке детской площадки и скалодрома. Кроме того, здесь полностью реконструировали аттракционы. Первого сентября в Сальске по улице Ушакова откроет свои двери детский ясли-сад, рассчитанный на 80 мест.

https://ria.ru/20230726/nagrady-1886436514.html

ростовская область

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ростовская область, сальск, сальский район, городское хозяйство москвы