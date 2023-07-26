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Минобороны ответило на обвинения США российских ВКС в провокации в Сирии - РИА Новости, 26.07.2023
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22:04 26.07.2023 (обновлено: 22:06 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/siriya-1886494900.html
Минобороны ответило на обвинения США российских ВКС в провокации в Сирии
Минобороны ответило на обвинения США российских ВКС в провокации в Сирии - РИА Новости, 26.07.2023
Минобороны ответило на обвинения США российских ВКС в провокации в Сирии
Опасное сближение беспилотника MQ-9 так называемой "международной коалиции" во главе с США с парой самолетов Су-35 и Су-34 ВКС России зафиксировано в Сирии... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T22:04
2023-07-26T22:06
сша
сирия
в мире
воздушно-космические силы россии
су-35
су-34
россия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Опасное сближение беспилотника MQ-9 так называемой "международной коалиции" во главе с США с парой самолетов Су-35 и Су-34 ВКС России зафиксировано в Сирии утром в среду, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов."В 07.34 26 июля на высоте 6200 метров в районе Эль-Баб в очередной раз было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с парой самолетов Су-35 и Су-34 ВКС России. Российскими пилотами вновь зафиксировано облучение системами наведения вооружения, которое привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны и отстрелу ложных тепловых целей", - сказал Гуринов на брифинге.Кроме того, Гуринов назвал необоснованными обвинения США в отношении российских пилотов, якобы допустивших "опасное сближение" с БПЛА "коалиции" в Сирии. Он отметил, что полет беспилотника "коалиции" США носил исключительно провокационный характер, но российские летчики "продемонстрировали высокий профессионализм" и предотвратили столкновение.
https://ria.ru/20230718/siriya-1884774438.html
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сша, сирия, в мире, воздушно-космические силы россии, су-35, су-34, россия
США, Сирия, В мире, Воздушно-космические силы России, Су-35, Су-34, Россия
Минобороны ответило на обвинения США российских ВКС в провокации в Сирии

Минобороны назвало обвинения США российских пилотов в провокации в Сирии необоснованными

© Фото : пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкИстребители ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Истребители ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© Фото : пресс-служба Минобороны РФ
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Истребители ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Опасное сближение беспилотника MQ-9 так называемой "международной коалиции" во главе с США с парой самолетов Су-35 и Су-34 ВКС России зафиксировано в Сирии утром в среду, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
"В 07.34 26 июля на высоте 6200 метров в районе Эль-Баб в очередной раз было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с парой самолетов Су-35 и Су-34 ВКС России. Российскими пилотами вновь зафиксировано облучение системами наведения вооружения, которое привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны и отстрелу ложных тепловых целей", - сказал Гуринов на брифинге.
Кроме того, Гуринов назвал необоснованными обвинения США в отношении российских пилотов, якобы допустивших "опасное сближение" с БПЛА "коалиции" в Сирии. Он отметил, что полет беспилотника "коалиции" США носил исключительно провокационный характер, но российские летчики "продемонстрировали высокий профессионализм" и предотвратили столкновение.
Флаг Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
США направляют войска в Сирию, прикрываясь мнимой угрозой России, пишут СМИ
18 июля, 06:57
 
СШАСирияВ миреВоздушно-космические силы РоссииСу-35Су-34Россия
 
 
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