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Умер сценарист Стью Сильвер - РИА Новости, 26.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:34 26.07.2023
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Умер сценарист Стью Сильвер
Умер сценарист Стью Сильвер - РИА Новости, 26.07.2023
Умер сценарист Стью Сильвер
Сценарист и актер комедии "Сбрось маму с поезда" Стью Сильвер умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил Variety. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T11:34
2023-07-26T11:34
культура
кино
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Сценарист и актер комедии "Сбрось маму с поезда" Стью Сильвер умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил Variety.Автор ушел из жизни 18 июля в своем доме в Нью-Йорке. Причиной смерти послужили осложнения, вызванные раком простаты. Самой известной работой Стью Сильвера стала кинокартина "Сбрось маму с поезда" о двух мужчинах, один из которых пытается избавиться от назойливой жены, а другой – от деспотичной матери. Сценарист исполнил в фильме одну из эпизодических ролей. Комедия была дважды номинирована на "Золотой глобус" и единожды на "Оскар". Сильвер также работал над несколькими сериалами в качестве продюсера. Он получил премию CableACE Awards за многосерийный фильм "Братья" и награду "Выбор народа" за ситком "Вебстер".
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кино, нью-йорк (город), знаменитости
Культура, кино, Нью-Йорк (город), Знаменитости
Умер сценарист Стью Сильвер

Умер сценарист и актер комедии "Сбрось маму с поезда" Стью Сильвер

© Фото : Crawford Funeral HomeСтью Сильвер
Стью Сильвер - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© Фото : Crawford Funeral Home
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Сценарист и актер комедии "Сбрось маму с поезда" Стью Сильвер умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил Variety.
Автор ушел из жизни 18 июля в своем доме в Нью-Йорке. Причиной смерти послужили осложнения, вызванные раком простаты.
Самой известной работой Стью Сильвера стала кинокартина "Сбрось маму с поезда" о двух мужчинах, один из которых пытается избавиться от назойливой жены, а другой – от деспотичной матери. Сценарист исполнил в фильме одну из эпизодических ролей. Комедия была дважды номинирована на "Золотой глобус" и единожды на "Оскар".
Сильвер также работал над несколькими сериалами в качестве продюсера. Он получил премию CableACE Awards за многосерийный фильм "Братья" и награду "Выбор народа" за ситком "Вебстер".
 
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