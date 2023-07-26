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Умер сценарист Стью Сильвер

Умер сценарист Стью Сильвер - РИА Новости, 26.07.2023

Умер сценарист Стью Сильвер

Сценарист и актер комедии "Сбрось маму с поезда" Стью Сильвер умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил Variety. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T11:34

2023-07-26T11:34

2023-07-26T11:34

культура

кино

нью-йорк (город)

знаменитости

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Сценарист и актер комедии "Сбрось маму с поезда" Стью Сильвер умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил Variety.Автор ушел из жизни 18 июля в своем доме в Нью-Йорке. Причиной смерти послужили осложнения, вызванные раком простаты. Самой известной работой Стью Сильвера стала кинокартина "Сбрось маму с поезда" о двух мужчинах, один из которых пытается избавиться от назойливой жены, а другой – от деспотичной матери. Сценарист исполнил в фильме одну из эпизодических ролей. Комедия была дважды номинирована на "Золотой глобус" и единожды на "Оскар". Сильвер также работал над несколькими сериалами в качестве продюсера. Он получил премию CableACE Awards за многосерийный фильм "Братья" и награду "Выбор народа" за ситком "Вебстер".

нью-йорк (город)

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

кино, нью-йорк (город), знаменитости