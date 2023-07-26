https://ria.ru/20230726/sheregesh-1886186840.html

В Шерегеше огромный гостиничный комплекс отдадут компании из Таиланда

В Шерегеше огромный гостиничный комплекс отдадут компании из Таиланда - РИА Новости, 26.07.2023

В Шерегеше огромный гостиничный комплекс отдадут компании из Таиланда

Таиландская компания Dusit станет гостиничным оператором нового туристического центра, создаваемого в Шерегеше при участии "Туризм.РФ", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T04:30

2023-07-26T04:30

2023-07-26T04:30

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Таиландская компания Dusit станет гостиничным оператором нового туристического центра, создаваемого в Шерегеше при участии "Туризм.РФ", сообщили в пресс-службе корпорации. "Соглашение о намерениях подписано с международным гостиничным оператором из Таиланда, компанией Dusit, на управление возводимыми отелями первой очереди туристического центра "Новый Шерегеш", проектируемого в Кузбассе", – указывается в сообщении. Там уточнили, что мастер-план территории первой очереди строительства включает в себя новые трех- и четырехзвездочные отели на 454 номера, а также горнолыжный комплекс, состоящий из трех подъемников и 12 километров новых трасс. Стратегия проекта предполагает круглогодичное использование курорта. Строительство обеспечивающей инженерно-транспортной инфраструктуры осуществляется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". "В рамках усиления сервисной составляющей проекта был привлечен ведущий отельный оператор из Таиланда. С его участием в Шерегеше будет развиваться отельный сервис мирового уровня, что привлечет не только российских туристов, но и гостей из-за рубежа", – говорится в сообщении. В корпорации уточнили, что в последние годы турпоток в Шерегеш вырос почти в два раза, только в зимний период более миллиона лыжников посещают курорт. Загрузка существующих отелей в зимний период достигает 90 процентов, в летний – около 40 процентов.

https://ria.ru/20230619/kurorty-1877721222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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