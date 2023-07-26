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В Шерегеше огромный гостиничный комплекс отдадут компании из Таиланда - РИА Новости, 26.07.2023
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Туризм
 
04:30 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/sheregesh-1886186840.html
В Шерегеше огромный гостиничный комплекс отдадут компании из Таиланда
В Шерегеше огромный гостиничный комплекс отдадут компании из Таиланда - РИА Новости, 26.07.2023
В Шерегеше огромный гостиничный комплекс отдадут компании из Таиланда
Таиландская компания Dusit станет гостиничным оператором нового туристического центра, создаваемого в Шерегеше при участии "Туризм.РФ", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T04:30
2023-07-26T04:30
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кемеровская область
сноуборд
отели
таиланд
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Таиландская компания Dusit станет гостиничным оператором нового туристического центра, создаваемого в Шерегеше при участии "Туризм.РФ", сообщили в пресс-службе корпорации. "Соглашение о намерениях подписано с международным гостиничным оператором из Таиланда, компанией Dusit, на управление возводимыми отелями первой очереди туристического центра "Новый Шерегеш", проектируемого в Кузбассе", – указывается в сообщении. Там уточнили, что мастер-план территории первой очереди строительства включает в себя новые трех- и четырехзвездочные отели на 454 номера, а также горнолыжный комплекс, состоящий из трех подъемников и 12 километров новых трасс. Стратегия проекта предполагает круглогодичное использование курорта. Строительство обеспечивающей инженерно-транспортной инфраструктуры осуществляется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". "В рамках усиления сервисной составляющей проекта был привлечен ведущий отельный оператор из Таиланда. С его участием в Шерегеше будет развиваться отельный сервис мирового уровня, что привлечет не только российских туристов, но и гостей из-за рубежа", – говорится в сообщении. В корпорации уточнили, что в последние годы турпоток в Шерегеш вырос почти в два раза, только в зимний период более миллиона лыжников посещают курорт. Загрузка существующих отелей в зимний период достигает 90 процентов, в летний – около 40 процентов.
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новости - туризм, туризм, туристы, кемеровская область, сноуборд, отели, таиланд
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Кемеровская область, Сноуборд, Отели, Таиланд
В Шерегеше огромный гостиничный комплекс отдадут компании из Таиланда

"Туризм.РФ": компания из Таиланда будет управлять новым гостиничным центром в Шерегеше

© РИА Новости / Ольга РаспоповаКурорт Шерегеш. Вид на поселок
Курорт Шерегеш. Вид на поселок - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Ольга Распопова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Таиландская компания Dusit станет гостиничным оператором нового туристического центра, создаваемого в Шерегеше при участии "Туризм.РФ", сообщили в пресс-службе корпорации.
"Соглашение о намерениях подписано с международным гостиничным оператором из Таиланда, компанией Dusit, на управление возводимыми отелями первой очереди туристического центра "Новый Шерегеш", проектируемого в Кузбассе", – указывается в сообщении.
Там уточнили, что мастер-план территории первой очереди строительства включает в себя новые трех- и четырехзвездочные отели на 454 номера, а также горнолыжный комплекс, состоящий из трех подъемников и 12 километров новых трасс. Стратегия проекта предполагает круглогодичное использование курорта. Строительство обеспечивающей инженерно-транспортной инфраструктуры осуществляется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
"В рамках усиления сервисной составляющей проекта был привлечен ведущий отельный оператор из Таиланда. С его участием в Шерегеше будет развиваться отельный сервис мирового уровня, что привлечет не только российских туристов, но и гостей из-за рубежа", – говорится в сообщении.
В корпорации уточнили, что в последние годы турпоток в Шерегеш вырос почти в два раза, только в зимний период более миллиона лыжников посещают курорт. Загрузка существующих отелей в зимний период достигает 90 процентов, в летний – около 40 процентов.
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