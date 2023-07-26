НАТО усилит разведку в районе Черного моря после отмены зерновой сделки
НАТО усилит разведку в районе Черного моря после выхода России из зерновой сделки
© AP Photo / Sercan OzkurnazliГрузовые суда в Черном море
© AP Photo / Sercan Ozkurnazli
Грузовые суда в Черном море. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости. НАТО на фоне прекращения черноморской зерновой инициативы усиливает разведку в регионе Черного моря, в том числе с помощью БПЛА, говорится в заявлении по итогам Совета НАТО-Украина.
"НАТО и ее члены наращивают наблюдение и разведку в черноморском регионе, в том числе посредством морских патрульных самолетов и беспилотных летательных аппаратов", - указывается в документе.
В альянсе также указали, что Россия своими действиями якобы создает "риски стабильности" Черного моря, которое имеет стратегическое значение для НАТО.
Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении с 18 июля заключенной в 2022 году зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин также неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.