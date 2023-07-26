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НАТО усилит разведку в районе Черного моря после отмены зерновой сделки

НАТО усилит разведку в районе Черного моря после отмены зерновой сделки - РИА Новости, 26.07.2023

НАТО усилит разведку в районе Черного моря после отмены зерновой сделки

НАТО на фоне прекращения черноморской зерновой инициативы усиливает разведку в регионе Черного моря, в том числе с помощью БПЛА, говорится в заявлении по итогам РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T18:09

2023-07-26T18:09

2023-07-26T18:29

черное море

нато

в мире

россия

владимир путин

оон

россельхозбанк

болгария

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БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости. НАТО на фоне прекращения черноморской зерновой инициативы усиливает разведку в регионе Черного моря, в том числе с помощью БПЛА, говорится в заявлении по итогам Совета НАТО-Украина."НАТО и ее члены наращивают наблюдение и разведку в черноморском регионе, в том числе посредством морских патрульных самолетов и беспилотных летательных аппаратов", - указывается в документе.В альянсе напомнили, что присутствие НАТО в регионе было увеличено еще в прошлом году, в том числе за счет двух новых многонациональных боевых групп в Болгарии и Румынии.В альянсе также указали, что Россия своими действиями якобы создает "риски стабильности" Черного моря, которое имеет стратегическое значение для НАТО.Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении с 18 июля заключенной в 2022 году зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин также неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html

черное море

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болгария

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черное море, нато, в мире, россия, владимир путин, оон, россельхозбанк, болгария