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НАТО усилит разведку в районе Черного моря после отмены зерновой сделки - РИА Новости, 26.07.2023
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18:09 26.07.2023 (обновлено: 18:29 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/sdelka-1886455173.html
НАТО усилит разведку в районе Черного моря после отмены зерновой сделки
НАТО усилит разведку в районе Черного моря после отмены зерновой сделки - РИА Новости, 26.07.2023
НАТО усилит разведку в районе Черного моря после отмены зерновой сделки
НАТО на фоне прекращения черноморской зерновой инициативы усиливает разведку в регионе Черного моря, в том числе с помощью БПЛА, говорится в заявлении по итогам РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T18:09
2023-07-26T18:29
черное море
нато
в мире
россия
владимир путин
оон
россельхозбанк
болгария
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БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости. НАТО на фоне прекращения черноморской зерновой инициативы усиливает разведку в регионе Черного моря, в том числе с помощью БПЛА, говорится в заявлении по итогам Совета НАТО-Украина."НАТО и ее члены наращивают наблюдение и разведку в черноморском регионе, в том числе посредством морских патрульных самолетов и беспилотных летательных аппаратов", - указывается в документе.В альянсе напомнили, что присутствие НАТО в регионе было увеличено еще в прошлом году, в том числе за счет двух новых многонациональных боевых групп в Болгарии и Румынии.В альянсе также указали, что Россия своими действиями якобы создает "риски стабильности" Черного моря, которое имеет стратегическое значение для НАТО.Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении с 18 июля заключенной в 2022 году зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин также неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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черное море, нато, в мире, россия, владимир путин, оон, россельхозбанк, болгария
Черное море, НАТО, В мире, Россия, Владимир Путин, ООН, Россельхозбанк, Болгария
НАТО усилит разведку в районе Черного моря после отмены зерновой сделки

НАТО усилит разведку в районе Черного моря после выхода России из зерновой сделки

© AP Photo / Sercan OzkurnazliГрузовые суда в Черном море
Грузовые суда в Черном море - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Sercan Ozkurnazli
Грузовые суда в Черном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости. НАТО на фоне прекращения черноморской зерновой инициативы усиливает разведку в регионе Черного моря, в том числе с помощью БПЛА, говорится в заявлении по итогам Совета НАТО-Украина.
"НАТО и ее члены наращивают наблюдение и разведку в черноморском регионе, в том числе посредством морских патрульных самолетов и беспилотных летательных аппаратов", - указывается в документе.
В альянсе напомнили, что присутствие НАТО в регионе было увеличено еще в прошлом году, в том числе за счет двух новых многонациональных боевых групп в Болгарии и Румынии.
В альянсе также указали, что Россия своими действиями якобы создает "риски стабильности" Черного моря, которое имеет стратегическое значение для НАТО.
Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении с 18 июля заключенной в 2022 году зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин также неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Проверка судна Норд Винд под флагом Барбадоса, которое следует с Украины с грузом зерна, в порту Стамбула - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Любой ценой: Турции нужна зерновая сделка
18 июля, 08:00
 
Черное мореНАТОВ миреРоссияВладимир ПутинООНРоссельхозбанкБолгария
 
 
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