https://ria.ru/20230726/sdelka-1886357516.html

В Пакистане выразили надежду на возрождение зерновой сделки

В Пакистане выразили надежду на возрождение зерновой сделки - РИА Новости, 26.07.2023

В Пакистане выразили надежду на возрождение зерновой сделки

Глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым сообщил, что надеется на возрождение черноморской... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T13:10

2023-07-26T13:10

2023-07-26T13:43

пакистан

в мире

билавал бхутто зардари

сергей лавров

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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июл – РИА Новости. Глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым сообщил, что надеется на возрождение черноморской зерновой инициативы.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована."Признавая важность этой инициативы и ее потенциальное воздействие на нарушение глобальных цепочек поставок продовольствия, вызывающее продовольственную инфляцию и проблемы, связанные с продовольственной безопасностью, министр иностранных дел Билавал Бхутто Зардари подчеркнул необходимость согласованных усилий по поиску жизнеспособных решений, которые, в частности, принесли бы пользу развивающимся странам, уже испытывающим экономические трудности. Он выразил надежду, что все стороны, вовлеченные в Черноморскую зерновую инициативу, вступят в конструктивный диалог, чтобы возродить эту инициативу", - сообщил МИД Пакистана по итогам разговораТам отметили, что "в этой связи министр иностранных дел подтвердил поддержку Пакистаном международных усилий по восстановлению сделки путем учета озабоченностей всех сторон".МИД Пакистана добавил, что Зардари "проинформировал своего российского коллегу о своих обсуждениях по Черноморской зерновой инициативе с министрами иностранных дел Украины и Турции, госсекретарем США и верховным представителем ЕС". В свою очередь "министр иностранных дел Лавров поделился точкой зрения России по этому вопросу", сообщил МИД, подчеркнув, что министры договорились оставаться в тесном контакте по этому вопросу."Два министра провели полезный обмен мнениями по двусторонним вопросам и растущему сотрудничеству в различных областях. Министр иностранных дел также возобновил приглашение министру иностранных дел Лаврову посетить Пакистан", - добавили в МИД.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886327475.html

https://ria.ru/20230721/posledstviya-1885369769.html

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пакистан, в мире, билавал бхутто зардари, сергей лавров