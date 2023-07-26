Рейтинг@Mail.ru
В Пакистане выразили надежду на возрождение зерновой сделки - РИА Новости, 26.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 26.07.2023 (обновлено: 13:43 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/sdelka-1886357516.html
В Пакистане выразили надежду на возрождение зерновой сделки
В Пакистане выразили надежду на возрождение зерновой сделки - РИА Новости, 26.07.2023
В Пакистане выразили надежду на возрождение зерновой сделки
Глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым сообщил, что надеется на возрождение черноморской... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:10
2023-07-26T13:43
пакистан
в мире
билавал бхутто зардари
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884645189_0:292:3072:2019_1920x0_80_0_0_5a2d39b0edaaa279c79520d0efbbb41b.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июл – РИА Новости. Глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым сообщил, что надеется на возрождение черноморской зерновой инициативы.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована."Признавая важность этой инициативы и ее потенциальное воздействие на нарушение глобальных цепочек поставок продовольствия, вызывающее продовольственную инфляцию и проблемы, связанные с продовольственной безопасностью, министр иностранных дел Билавал Бхутто Зардари подчеркнул необходимость согласованных усилий по поиску жизнеспособных решений, которые, в частности, принесли бы пользу развивающимся странам, уже испытывающим экономические трудности. Он выразил надежду, что все стороны, вовлеченные в Черноморскую зерновую инициативу, вступят в конструктивный диалог, чтобы возродить эту инициативу", - сообщил МИД Пакистана по итогам разговораТам отметили, что "в этой связи министр иностранных дел подтвердил поддержку Пакистаном международных усилий по восстановлению сделки путем учета озабоченностей всех сторон".МИД Пакистана добавил, что Зардари "проинформировал своего российского коллегу о своих обсуждениях по Черноморской зерновой инициативе с министрами иностранных дел Украины и Турции, госсекретарем США и верховным представителем ЕС". В свою очередь "министр иностранных дел Лавров поделился точкой зрения России по этому вопросу", сообщил МИД, подчеркнув, что министры договорились оставаться в тесном контакте по этому вопросу."Два министра провели полезный обмен мнениями по двусторонним вопросам и растущему сотрудничеству в различных областях. Министр иностранных дел также возобновил приглашение министру иностранных дел Лаврову посетить Пакистан", - добавили в МИД.
https://ria.ru/20230726/afrika-1886327475.html
https://ria.ru/20230721/posledstviya-1885369769.html
пакистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884645189_372:632:2260:2048_1920x0_80_0_0_af0a2bb26b342e18aa91da792592ffc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пакистан, в мире, билавал бхутто зардари, сергей лавров
Пакистан, В мире, Билавал Бхутто Зардари, Сергей Лавров
В Пакистане выразили надежду на возрождение зерновой сделки

Глава МИД Пакистана Зардари выразил надежду на возрождение зерновой сделки

© AP Photo / Andrew KravchenkoГрузовик разгружает зерно
Грузовик разгружает зерно - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Грузовик разгружает зерно. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июл – РИА Новости. Глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым сообщил, что надеется на возрождение черноморской зерновой инициативы.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Погрузка зерна в порту Измаила - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Постпред Эритреи: Запад использовал Африку в зерновой сделке против России
Вчера, 11:14
«
"Признавая важность этой инициативы и ее потенциальное воздействие на нарушение глобальных цепочек поставок продовольствия, вызывающее продовольственную инфляцию и проблемы, связанные с продовольственной безопасностью, министр иностранных дел Билавал Бхутто Зардари подчеркнул необходимость согласованных усилий по поиску жизнеспособных решений, которые, в частности, принесли бы пользу развивающимся странам, уже испытывающим экономические трудности. Он выразил надежду, что все стороны, вовлеченные в Черноморскую зерновую инициативу, вступят в конструктивный диалог, чтобы возродить эту инициативу", - сообщил МИД Пакистана по итогам разговора
Там отметили, что "в этой связи министр иностранных дел подтвердил поддержку Пакистаном международных усилий по восстановлению сделки путем учета озабоченностей всех сторон".
МИД Пакистана добавил, что Зардари "проинформировал своего российского коллегу о своих обсуждениях по Черноморской зерновой инициативе с министрами иностранных дел Украины и Турции, госсекретарем США и верховным представителем ЕС". В свою очередь "министр иностранных дел Лавров поделился точкой зрения России по этому вопросу", сообщил МИД, подчеркнув, что министры договорились оставаться в тесном контакте по этому вопросу.
«
"Два министра провели полезный обмен мнениями по двусторонним вопросам и растущему сотрудничеству в различных областях. Министр иностранных дел также возобновил приглашение министру иностранных дел Лаврову посетить Пакистан", - добавили в МИД.
Пшеница - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Шах и мат: Запад проморгал последствия выхода России из зерновой сделки
21 июля, 08:00
 
ПакистанВ миреБилавал Бхутто ЗардариСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала