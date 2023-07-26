https://ria.ru/20230726/sayty-1886389411.html
В Латвии закрыли доступ к трем российским сайтам
В Латвии закрыли доступ к трем российским сайтам - РИА Новости, 26.07.2023
В Латвии закрыли доступ к трем российским сайтам
Латвийский Национальный совет по электронным СМИ закрыл доступ к трем российским сайтам, в том числе сайту ЧВК "Вагнер", якобы из-за угрозы безопасности Латвии, РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T14:34
2023-07-26T14:34
2023-07-26T14:34
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Латвийский Национальный совет по электронным СМИ закрыл доступ к трем российским сайтам, в том числе сайту ЧВК "Вагнер", якобы из-за угрозы безопасности Латвии, сообщило в среду агентство LETA со ссылкой на заявление совета. "Национальный совет по электронным СМИ принял решение закрыть доступ в Латвии к трем российским сайтам — wagner2022.ru, dentv.ru и yapolitic.ru", - говорится в сообщении. В качестве обоснования латвийский регулятор указал, что dentv.ru "очерняет Украину и украинцев", "распространяет ложную информацию о том, что НАТО готовится напасть на Россию", и "весь нарратив портала направлен против украинской нации и западного мира", на yapolitic.ru можно смотреть российские политические программы, а wagner2022.ru приглашает вступить в ЧВК "Вагнер". "В целом указанные сайты распространяют нарратив о том, что в ситуации на Украине виноваты страны Запада и НАТО, а Россия хочет только обеспечить мир во всем мире... Распространение такой информации с умышленным введением в заблуждение об истинных целях России на Украине, настраивание против украинского государства и народа негативно влияет на мирное сосуществование различных социальных групп в Латвии, а также создает риски для различных негативных провокаций, что представляет значительную угрозу национальной безопасности и общественному порядку в Латвии", - утверждают в Национальном совете по электронным СМИ. По мнению совета, в данном случае польза для общества от блокирования сайтов превосходит урон от ограничения прав, поскольку общество "больше не будет получать информацию, угрожающую безопасности Латвии, Украины и Европы в целом, а также заведомо вводящую в заблуждение". Как говорится на сайте телеканала, "День ТВ" является площадкой для обсуждения политической повестки дня представителями идеологической палитры, придерживающимися традиционных, патриотических взглядов. В рамках программ канала - политические, новостные, экономические, религиозные, исторические и культурные темы в дискуссиях и мнениях широкого круга экспертов. На сайте "Я политик" размещены записи российских политических программ и ток-шоу, выходящих на телеканалах, радиостанциях и хостинге YouTube. Решение Нацсовета может быть обжаловано в Административном районном суде в течение месяца, однако обжалование решения не прекращает его действия, которое должно наступить немедленно, сообщает LETA. Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
https://ria.ru/20230714/latviya-1884193672.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, латвия, в мире, россия
Украина, Латвия, В мире, Россия
В Латвии закрыли доступ к трем российским сайтам
В Латвии закрыли доступ к трем российским интернет-ресурсам, включая сайт "Вагнера"
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Латвийский Национальный совет по электронным СМИ закрыл доступ к трем российским сайтам, в том числе сайту ЧВК "Вагнер", якобы из-за угрозы безопасности Латвии, сообщило в среду агентство LETA со ссылкой на заявление совета.
"Национальный совет по электронным СМИ принял решение закрыть доступ в Латвии к трем российским сайтам — wagner2022.ru, dentv.ru и yapolitic.ru", - говорится в сообщении.
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В качестве обоснования латвийский регулятор указал, что dentv.ru "очерняет Украину
и украинцев", "распространяет ложную информацию о том, что НАТО
готовится напасть на Россию", и "весь нарратив портала направлен против украинской нации и западного мира", на yapolitic.ru можно смотреть российские политические программы, а wagner2022.ru приглашает вступить в ЧВК "Вагнер".
"В целом указанные сайты распространяют нарратив о том, что в ситуации на Украине виноваты страны Запада и НАТО, а Россия
хочет только обеспечить мир во всем мире... Распространение такой информации с умышленным введением в заблуждение об истинных целях России на Украине, настраивание против украинского государства и народа негативно влияет на мирное сосуществование различных социальных групп в Латвии, а также создает риски для различных негативных провокаций, что представляет значительную угрозу национальной безопасности и общественному порядку в Латвии", - утверждают в Национальном совете по электронным СМИ.
По мнению совета, в данном случае польза для общества от блокирования сайтов превосходит урон от ограничения прав, поскольку общество "больше не будет получать информацию, угрожающую безопасности Латвии, Украины и Европы
в целом, а также заведомо вводящую в заблуждение".
Как говорится на сайте телеканала, "День ТВ" является площадкой для обсуждения политической повестки дня представителями идеологической палитры, придерживающимися традиционных, патриотических взглядов. В рамках программ канала - политические, новостные, экономические, религиозные, исторические и культурные темы в дискуссиях и мнениях широкого круга экспертов. На сайте "Я политик" размещены записи российских политических программ и ток-шоу, выходящих на телеканалах, радиостанциях и хостинге YouTube.
Решение Нацсовета может быть обжаловано в Административном районном суде в течение месяца, однако обжалование решения не прекращает его действия, которое должно наступить немедленно, сообщает LETA.
Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии
, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса
, Риги
и Таллина
принципам демократии и свободы слова".
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