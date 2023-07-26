Источник раскрыл, когда ЕС может опубликовать санкции против Белоруссии
Новый пакет санкций Евросоюза против Белоруссии опубликуют не раньше следующей недели
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против Белоруссии будет опубликован не ранее следующей недели, сообщил РИА Новости источник в ЕС.
"Письменная процедура (окончательного утверждения санкций - ред) еще не была активирована. Вероятно, это произойдет в пятницу... Более точная информация по дате публикации появится в конце следующей недели", - сообщил собеседник агентства.
Ранее польское информагентство PAP также сообщало, что пакет мер против Белоруссии включит экономические ограничения на поставки в Белоруссию военного оборудования, оружия, боеприпасов, товаров двойного назначения, авиазапчастей. Как сообщил постпред Польши при ЕС Анджей Садош, из санкционного списка не будут исключены удобрения.
Новый пакет санкций против Белоруссии в ЕС согласовывали много месяцев. Европейские источники указывали, что за блокадой санкций стояла часть стран Западной Европы, которые требовали, чтобы принятие новых мер в отношении Белоруссии сопровождалось отменой ранее принятых ограничений, касающихся калийных удобрений. В Минске, в свою очередь, заявляли, что нефтеперерабатывающая, калийная, табачная отрасли республики больше всего пострадали от западных санкций. Высокопоставленный европейский источник накануне заседания глав МИД ЕС 20 июля заявлял журналистам, что "Евросоюз уже принял шесть пакетов (антибелорусских санкций – ред.) по разным направлениям". По его словам, в настоящее время в ЕС сконцентрировались на обсуждении двух отдельных вопросов: "санкциях за различные действия, связанные с нарушением прав человека" в Белоруссии, а также "приведении санкций против Белоруссии в соответствие с санкциями против России".
По словам источника, ограничения против Белоруссии по правам человека планируется приурочить к годовщине последних выборов в Белоруссии в августе. "По моим данным, санкции будут опубликованы к этой дате", - сообщил он журналистам. Источник добавил, что Белоруссия по мнению ЕС якобы "все больше втягивается в украинский конфликт", поэтому в союзе считают "политически важным сблизить два санкционных режима (против России и против Белоруссии – ред.)".