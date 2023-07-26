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Постпреды ЕС согласовали продление персональных санкций против России - РИА Новости, 26.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:06 26.07.2023 (обновлено: 15:17 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/sanktsii-1886396843.html
Постпреды ЕС согласовали продление персональных санкций против России
Постпреды ЕС согласовали продление персональных санкций против России - РИА Новости, 26.07.2023
Постпреды ЕС согласовали продление персональных санкций против России
Постпреды ЕС на заседании в Брюсселе в среду согласовали продление действия персональных санкций против России в связи с ситуацией на Украине, сообщили в... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:06
2023-07-26T15:17
специальная военная операция на украине
россия
украина
евросоюз
испания
санкции в отношении россии
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Постпреды ЕС на заседании в Брюсселе в среду согласовали продление действия персональных санкций против России в связи с ситуацией на Украине, сообщили в представительстве председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Испании."Постоянные представители ЕС согласовали продление ограничительных мер, связанных с территориальной целостностью Украины", - говорится в сообщении представительства в Twitter. Персональные санкции по Украине, как правило, продлеваются каждые полгода.После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза включают почти 1800 физлиц и организаций. Ограничительные меры ЕС в отношении фигурантов, включенных в "черный список", предполагают замораживание активов, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять им средства. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880030193.html
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россия
украина
испания
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россия, украина, евросоюз, испания, санкции в отношении россии, экономика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Евросоюз, Испания, Санкции в отношении России, Экономика
Постпреды ЕС согласовали продление персональных санкций против России

Постпредство Испании: ЕС согласовал продление персональных санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Постпреды ЕС на заседании в Брюсселе в среду согласовали продление действия персональных санкций против России в связи с ситуацией на Украине, сообщили в представительстве председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Испании.
"Постоянные представители ЕС согласовали продление ограничительных мер, связанных с территориальной целостностью Украины", - говорится в сообщении представительства в Twitter. Персональные санкции по Украине, как правило, продлеваются каждые полгода.
Директор МДЦ Артек Константин Федоренко - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Евросоюз ввел санкции против директора "Артека"
23 июня, 15:36
После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза включают почти 1800 физлиц и организаций. Ограничительные меры ЕС в отношении фигурантов, включенных в "черный список", предполагают замораживание активов, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять им средства. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Евгений Поддубный, военный корреспондент, ВГТРК - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
ЕС ввел персональные санкции против четверых российских журналистов
23 июня, 14:47
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
ЕС запретил импорт российской нефти по северной ветке "Дружбы"
23 июня, 11:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвросоюзИспанияСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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