https://ria.ru/20230726/sanktsii-1886396843.html

Постпреды ЕС согласовали продление персональных санкций против России

Постпреды ЕС согласовали продление персональных санкций против России - РИА Новости, 26.07.2023

Постпреды ЕС согласовали продление персональных санкций против России

Постпреды ЕС на заседании в Брюсселе в среду согласовали продление действия персональных санкций против России в связи с ситуацией на Украине, сообщили в... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T15:06

2023-07-26T15:06

2023-07-26T15:17

специальная военная операция на украине

россия

украина

евросоюз

испания

санкции в отношении россии

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Постпреды ЕС на заседании в Брюсселе в среду согласовали продление действия персональных санкций против России в связи с ситуацией на Украине, сообщили в представительстве председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Испании."Постоянные представители ЕС согласовали продление ограничительных мер, связанных с территориальной целостностью Украины", - говорится в сообщении представительства в Twitter. Персональные санкции по Украине, как правило, продлеваются каждые полгода.После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза включают почти 1800 физлиц и организаций. Ограничительные меры ЕС в отношении фигурантов, включенных в "черный список", предполагают замораживание активов, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять им средства. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880030193.html

https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880016777.html

https://ria.ru/20230623/neft-1879959404.html

россия

украина

испания

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, евросоюз, испания, санкции в отношении россии, экономика