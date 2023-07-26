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Европейский суд постановил снять санкции ЕС с экс-генпрокурора Украины
Европейский суд постановил снять санкции ЕС с экс-генпрокурора Украины - РИА Новости, 26.07.2023
Европейский суд постановил снять санкции ЕС с экс-генпрокурора Украины
Суд Евросоюза в среду отменил решение Совета ЕС о внесении экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема в санкционные списки, следует из решения... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T14:58
2023-07-26T14:58
2023-07-26T14:58
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виктор пшонка
европейский суд
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Суд Евросоюза в среду отменил решение Совета ЕС о внесении экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема в санкционные списки, следует из решения суда. Сообщается, что суд ЕС отменил решение о санкциях против Пшонки и его сына, сославшись на ошибки в оценке и сомнения в том, что они были основаны на достаточно "прочной фактической базе". "Суд предписывает Совету ЕС оплатить соответствующие расходы", - говорится в документе. Ранее Пшонка фигурировал в санкционном списке ЕС за "растрату государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением".
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в мире, украина, виктор пшонка, европейский суд, евросоюз
В мире, Украина, Виктор Пшонка, Европейский суд, Евросоюз
Европейский суд постановил снять санкции ЕС с экс-генпрокурора Украины
Европейский суд постановил снять санкции ЕС с экс-генпрокурора Украины Пшонки и его сына