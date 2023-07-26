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Постпреды Евросоюза согласовали новый пакет санкций против Белоруссии - РИА Новости, 26.07.2023
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14:18 26.07.2023 (обновлено: 14:36 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/sanktsii-1886383712.html
Постпреды Евросоюза согласовали новый пакет санкций против Белоруссии
Постпреды Евросоюза согласовали новый пакет санкций против Белоруссии - РИА Новости, 26.07.2023
Постпреды Евросоюза согласовали новый пакет санкций против Белоруссии
Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании в Брюсселе в среду согласовали новый пакет санкций против Белоруссии за внутреннюю ситуацию, а также за... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T14:18
2023-07-26T14:36
белоруссия
евросоюз
в мире
испания
санкции ес в отношении белоруссии
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БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании в Брюсселе в среду согласовали новый пакет санкций против Белоруссии за внутреннюю ситуацию, а также за сотрудничество с Россией, сообщили в представительстве председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Испании."Сегодня послы ЕС договорились о принятии ограничительных мер ввиду ситуации в Белоруссии и ее причастности к российской агрессии против Украины. Меры включают списки физических и юридических лиц", - указывается в сообщении представительства в Twitter. Ранее европейские источники сообщали, что новый пакет санкций против Минска может вступить в силу уже на этой неделе.При этом высокопоставленный европейский источник накануне встречи глав МИД стран ЕС 20 июля заявил журналистам, что "Евросоюз уже принял шесть пакетов (антибелорусских санкций – ред.) по разным направлениям". По его словам, в настоящее время в ЕС сконцентрировались на обсуждении двух отдельных вопросов: "санкциях за различные действия, связанные с нарушением прав человека" в Белоруссии, а также "приведении санкций против Белоруссии в соответствие с санкциями против России".По словам источника, ограничения против Белоруссии по правам человека планируется приурочить к годовщине последних выборов в Белоруссии в августе. "По моим данным, санкции будут опубликованы к этой дате", - сообщил он журналистам. Источник добавил, что Белоруссия по мнению ЕС якобы "все больше втягивается в украинский конфликт", поэтому в союзе считают "политически важным сблизить два санкционных режима (против России и против Белоруссии – ред.)".Ранее польское информагентство PAP также сообщало, что пакет мер против Белоруссии включит экономические ограничения на поставки в Белоруссию военного оборудования, оружия, боеприпасов, товаров двойного назначения, авиазапчастей. Как сообщил постпред Польши при ЕС Анджей Садош, из санкционного списка также не будут исключены удобрения.
https://ria.ru/20230718/order-1884917193.html
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белоруссия, евросоюз, в мире, испания, санкции ес в отношении белоруссии
Белоруссия, Евросоюз, В мире, Испания, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
Постпреды Евросоюза согласовали новый пакет санкций против Белоруссии

Постпредство Испании сообщило о согласовании в ЕС нового пакета санкций против Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании в Брюсселе в среду согласовали новый пакет санкций против Белоруссии за внутреннюю ситуацию, а также за сотрудничество с Россией, сообщили в представительстве председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Испании.
"Сегодня послы ЕС договорились о принятии ограничительных мер ввиду ситуации в Белоруссии и ее причастности к российской агрессии против Украины. Меры включают списки физических и юридических лиц", - указывается в сообщении представительства в Twitter. Ранее европейские источники сообщали, что новый пакет санкций против Минска может вступить в силу уже на этой неделе.
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При этом высокопоставленный европейский источник накануне встречи глав МИД стран ЕС 20 июля заявил журналистам, что "Евросоюз уже принял шесть пакетов (антибелорусских санкций – ред.) по разным направлениям". По его словам, в настоящее время в ЕС сконцентрировались на обсуждении двух отдельных вопросов: "санкциях за различные действия, связанные с нарушением прав человека" в Белоруссии, а также "приведении санкций против Белоруссии в соответствие с санкциями против России".
По словам источника, ограничения против Белоруссии по правам человека планируется приурочить к годовщине последних выборов в Белоруссии в августе. "По моим данным, санкции будут опубликованы к этой дате", - сообщил он журналистам. Источник добавил, что Белоруссия по мнению ЕС якобы "все больше втягивается в украинский конфликт", поэтому в союзе считают "политически важным сблизить два санкционных режима (против России и против Белоруссии – ред.)".
Ранее польское информагентство PAP также сообщало, что пакет мер против Белоруссии включит экономические ограничения на поставки в Белоруссию военного оборудования, оружия, боеприпасов, товаров двойного назначения, авиазапчастей. Как сообщил постпред Польши при ЕС Анджей Садош, из санкционного списка также не будут исключены удобрения.
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