https://ria.ru/20230726/sanktsii-1886383712.html

Постпреды Евросоюза согласовали новый пакет санкций против Белоруссии

Постпреды Евросоюза согласовали новый пакет санкций против Белоруссии - РИА Новости, 26.07.2023

Постпреды Евросоюза согласовали новый пакет санкций против Белоруссии

Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании в Брюсселе в среду согласовали новый пакет санкций против Белоруссии за внутреннюю ситуацию, а также за... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T14:18

2023-07-26T14:18

2023-07-26T14:36

белоруссия

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в мире

испания

санкции ес в отношении белоруссии

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БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании в Брюсселе в среду согласовали новый пакет санкций против Белоруссии за внутреннюю ситуацию, а также за сотрудничество с Россией, сообщили в представительстве председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Испании."Сегодня послы ЕС договорились о принятии ограничительных мер ввиду ситуации в Белоруссии и ее причастности к российской агрессии против Украины. Меры включают списки физических и юридических лиц", - указывается в сообщении представительства в Twitter. Ранее европейские источники сообщали, что новый пакет санкций против Минска может вступить в силу уже на этой неделе.При этом высокопоставленный европейский источник накануне встречи глав МИД стран ЕС 20 июля заявил журналистам, что "Евросоюз уже принял шесть пакетов (антибелорусских санкций – ред.) по разным направлениям". По его словам, в настоящее время в ЕС сконцентрировались на обсуждении двух отдельных вопросов: "санкциях за различные действия, связанные с нарушением прав человека" в Белоруссии, а также "приведении санкций против Белоруссии в соответствие с санкциями против России".По словам источника, ограничения против Белоруссии по правам человека планируется приурочить к годовщине последних выборов в Белоруссии в августе. "По моим данным, санкции будут опубликованы к этой дате", - сообщил он журналистам. Источник добавил, что Белоруссия по мнению ЕС якобы "все больше втягивается в украинский конфликт", поэтому в союзе считают "политически важным сблизить два санкционных режима (против России и против Белоруссии – ред.)".Ранее польское информагентство PAP также сообщало, что пакет мер против Белоруссии включит экономические ограничения на поставки в Белоруссию военного оборудования, оружия, боеприпасов, товаров двойного назначения, авиазапчастей. Как сообщил постпред Польши при ЕС Анджей Садош, из санкционного списка также не будут исключены удобрения.

https://ria.ru/20230718/order-1884917193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, евросоюз, в мире, испания, санкции ес в отношении белоруссии