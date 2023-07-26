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Пушков заявил об ошибочности санкций Запада - РИА Новости, 26.07.2023
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02:54 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/sanktsii-1886285271.html
Пушков заявил об ошибочности санкций Запада
Пушков заявил об ошибочности санкций Запада - РИА Новости, 26.07.2023
Пушков заявил об ошибочности санкций Запада
Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя доклад Международного валютного фонда (МВФ) по прогнозу росту ВВП... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T02:54
2023-07-26T02:54
экономика
россия
алексей пушков
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
совет федерации рф
мвф
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя доклад Международного валютного фонда (МВФ) по прогнозу росту ВВП России в 2023 году, заявил в своем телеграм-канале, что Запад именно экономику считал "ахиллесовой пятой" России, но ошибся, теперь же РФ предстоит доказать, что расчеты Запада несостоятельны и относительно средне- и долгосрочных антироссийских санкций. &quot;Показательно, что еще в 2022 году на Западе именно экономику считали &quot;ахилессовой пятой&quot; России. Сегодня уже абсолютно ясно, что в западных столицах ошибались. Теперь там делают ставку не на быстрое, а на средне- и долгосрочное влияние западных санкций. России предстоит доказать, что и эти расчеты столь же несостоятельны, сколь и предыдущие&quot;, - написал Пушков.МВФ в своем докладе во вторник улучшил прогноз роста российской экономики в 2023 году на 0,8 процентного пункта по сравнению с апрельской оценкой - до 1,5%. Повышение прогноза МВФ объясняет высокими показателями розничной торговли, строительства и промышленного производства в первом полугодии и "крупными налогово-бюджетными стимулами", обеспечивающими такой рост. Прогноз на 2024 год оставлен без изменения на уровне 1,3%. В 2022 году ВВП России сократился на 2,1% после роста на 5,6% в 2021 году. Минэкономразвития РФ пока официально прогнозирует, что ВВП России в 2023 году увеличится на 1,2%, однако глава ведомства Максим Решетников в середине июня говорил, что темпы роста могут превысить прогноз. Банк России в минувшую пятницу улучшил прогноз по динамике ВВП в 2023 году, теперь ждет его рост в диапазоне 1,5-2,5% вместо 0,5-2%. Регулятор сохранил прогноз по росту экономики в 2024 году на уровне 0,5-2,5%.
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экономика, россия, алексей пушков, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), совет федерации рф, мвф
Экономика, Россия, Алексей Пушков, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Совет Федерации РФ, МВФ
Пушков заявил об ошибочности санкций Запада

Пушков: России предстоит доказать, что ставка Запада на долгосрочные санкции ошибочна

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГлава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя доклад Международного валютного фонда (МВФ) по прогнозу росту ВВП России в 2023 году, заявил в своем телеграм-канале, что Запад именно экономику считал "ахиллесовой пятой" России, но ошибся, теперь же РФ предстоит доказать, что расчеты Запада несостоятельны и относительно средне- и долгосрочных антироссийских санкций.
«

"Показательно, что еще в 2022 году на Западе именно экономику считали "ахилессовой пятой" России. Сегодня уже абсолютно ясно, что в западных столицах ошибались. Теперь там делают ставку не на быстрое, а на средне- и долгосрочное влияние западных санкций. России предстоит доказать, что и эти расчеты столь же несостоятельны, сколь и предыдущие", - написал Пушков.

МВФ в своем докладе во вторник улучшил прогноз роста российской экономики в 2023 году на 0,8 процентного пункта по сравнению с апрельской оценкой - до 1,5%. Повышение прогноза МВФ объясняет высокими показателями розничной торговли, строительства и промышленного производства в первом полугодии и "крупными налогово-бюджетными стимулами", обеспечивающими такой рост. Прогноз на 2024 год оставлен без изменения на уровне 1,3%. В 2022 году ВВП России сократился на 2,1% после роста на 5,6% в 2021 году.
Минэкономразвития РФ пока официально прогнозирует, что ВВП России в 2023 году увеличится на 1,2%, однако глава ведомства Максим Решетников в середине июня говорил, что темпы роста могут превысить прогноз. Банк России в минувшую пятницу улучшил прогноз по динамике ВВП в 2023 году, теперь ждет его рост в диапазоне 1,5-2,5% вместо 0,5-2%. Регулятор сохранил прогноз по росту экономики в 2024 году на уровне 0,5-2,5%.
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