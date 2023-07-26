https://ria.ru/20230726/sanktsii-1886285271.html

Пушков заявил об ошибочности санкций Запада

Пушков заявил об ошибочности санкций Запада - РИА Новости, 26.07.2023

Пушков заявил об ошибочности санкций Запада

Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя доклад Международного валютного фонда (МВФ) по прогнозу росту ВВП... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T02:54

2023-07-26T02:54

2023-07-26T02:54

экономика

россия

алексей пушков

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

совет федерации рф

мвф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5abb8233815070c701e8af209e4c89d7.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя доклад Международного валютного фонда (МВФ) по прогнозу росту ВВП России в 2023 году, заявил в своем телеграм-канале, что Запад именно экономику считал "ахиллесовой пятой" России, но ошибся, теперь же РФ предстоит доказать, что расчеты Запада несостоятельны и относительно средне- и долгосрочных антироссийских санкций. "Показательно, что еще в 2022 году на Западе именно экономику считали "ахилессовой пятой" России. Сегодня уже абсолютно ясно, что в западных столицах ошибались. Теперь там делают ставку не на быстрое, а на средне- и долгосрочное влияние западных санкций. России предстоит доказать, что и эти расчеты столь же несостоятельны, сколь и предыдущие", - написал Пушков.МВФ в своем докладе во вторник улучшил прогноз роста российской экономики в 2023 году на 0,8 процентного пункта по сравнению с апрельской оценкой - до 1,5%. Повышение прогноза МВФ объясняет высокими показателями розничной торговли, строительства и промышленного производства в первом полугодии и "крупными налогово-бюджетными стимулами", обеспечивающими такой рост. Прогноз на 2024 год оставлен без изменения на уровне 1,3%. В 2022 году ВВП России сократился на 2,1% после роста на 5,6% в 2021 году. Минэкономразвития РФ пока официально прогнозирует, что ВВП России в 2023 году увеличится на 1,2%, однако глава ведомства Максим Решетников в середине июня говорил, что темпы роста могут превысить прогноз. Банк России в минувшую пятницу улучшил прогноз по динамике ВВП в 2023 году, теперь ждет его рост в диапазоне 1,5-2,5% вместо 0,5-2%. Регулятор сохранил прогноз по росту экономики в 2024 году на уровне 0,5-2,5%.

https://ria.ru/20230725/afrika-1886002105.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, алексей пушков, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), совет федерации рф, мвф