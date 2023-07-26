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Аксенов рассказал о лечении участников СВО в санаториях Крыма - РИА Новости, 26.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:56 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/sanatorii-1886339187.html
Аксенов рассказал о лечении участников СВО в санаториях Крыма
Аксенов рассказал о лечении участников СВО в санаториях Крыма - РИА Новости, 26.07.2023
Аксенов рассказал о лечении участников СВО в санаториях Крыма
Участники специальной военной операции смогут пройти лечение и реабилитацию в 32 санаториях Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T11:56
2023-07-26T11:56
специальная военная операция на украине
россия
сергей аксенов (политик)
дмитрий чернышенко
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Участники специальной военной операции смогут пройти лечение и реабилитацию в 32 санаториях Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "В Крыму активно развит оздоровительный туризм – к примеру, здесь находится 32 специализированных санатория, где проходят лечение и реабилитацию участники СВО – такие учреждения могут единоразово предоставить до 18 тыс. койко-мест", - сказал Аксенов на встрече с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Чернышенко. На встрече обсудили вопросы развития туристической, спортивной и научно-образовательной сфер региона, а также ход приемной кампании в вузы. По словам Аксенова, в целом по отрасли, включая детское лечение и частные учреждения, количество койко-мест в Крыму доходит до 58 тысяч. "Это может дать дополнительный толчок к развитию туризма в регионе", – подчеркнул Аксенов.
https://ria.ru/20230719/svo-1885089774.html
россия
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россия, сергей аксенов (политик), дмитрий чернышенко, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Аксенов (политик), Дмитрий Чернышенко, Республика Крым
Аксенов рассказал о лечении участников СВО в санаториях Крыма

Глава Крыма Аксенов: участники СВО могут пройти лечение и реабилитацию в 32 санаториях

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид на побережье Черного моря в Крыму
Вид на побережье Черного моря в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид на побережье Черного моря в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Участники специальной военной операции смогут пройти лечение и реабилитацию в 32 санаториях Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«
"В Крыму активно развит оздоровительный туризм – к примеру, здесь находится 32 специализированных санатория, где проходят лечение и реабилитацию участники СВО – такие учреждения могут единоразово предоставить до 18 тыс. койко-мест", - сказал Аксенов на встрече с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Чернышенко.
На встрече обсудили вопросы развития туристической, спортивной и научно-образовательной сфер региона, а также ход приемной кампании в вузы.
По словам Аксенова, в целом по отрасли, включая детское лечение и частные учреждения, количество койко-мест в Крыму доходит до 58 тысяч.
«
"Это может дать дополнительный толчок к развитию туризма в регионе", – подчеркнул Аксенов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей Аксенов (политик)Дмитрий ЧернышенкоРеспублика Крым
 
 
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