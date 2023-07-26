https://ria.ru/20230726/sanatorii-1886339187.html

Аксенов рассказал о лечении участников СВО в санаториях Крыма

Аксенов рассказал о лечении участников СВО в санаториях Крыма - РИА Новости, 26.07.2023

Аксенов рассказал о лечении участников СВО в санаториях Крыма

Участники специальной военной операции смогут пройти лечение и реабилитацию в 32 санаториях Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T11:56

2023-07-26T11:56

2023-07-26T11:56

специальная военная операция на украине

россия

сергей аксенов (политик)

дмитрий чернышенко

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Участники специальной военной операции смогут пройти лечение и реабилитацию в 32 санаториях Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "В Крыму активно развит оздоровительный туризм – к примеру, здесь находится 32 специализированных санатория, где проходят лечение и реабилитацию участники СВО – такие учреждения могут единоразово предоставить до 18 тыс. койко-мест", - сказал Аксенов на встрече с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Чернышенко. На встрече обсудили вопросы развития туристической, спортивной и научно-образовательной сфер региона, а также ход приемной кампании в вузы. По словам Аксенова, в целом по отрасли, включая детское лечение и частные учреждения, количество койко-мест в Крыму доходит до 58 тысяч. "Это может дать дополнительный толчок к развитию туризма в регионе", – подчеркнул Аксенов.

https://ria.ru/20230719/svo-1885089774.html

россия

республика крым

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россия, сергей аксенов (политик), дмитрий чернышенко, республика крым