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Аксенов рассказал о лечении участников СВО в санаториях Крыма
Аксенов рассказал о лечении участников СВО в санаториях Крыма - РИА Новости, 26.07.2023
Аксенов рассказал о лечении участников СВО в санаториях Крыма
Участники специальной военной операции смогут пройти лечение и реабилитацию в 32 санаториях Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T11:56
2023-07-26T11:56
2023-07-26T11:56
специальная военная операция на украине
россия
сергей аксенов (политик)
дмитрий чернышенко
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Участники специальной военной операции смогут пройти лечение и реабилитацию в 32 санаториях Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "В Крыму активно развит оздоровительный туризм – к примеру, здесь находится 32 специализированных санатория, где проходят лечение и реабилитацию участники СВО – такие учреждения могут единоразово предоставить до 18 тыс. койко-мест", - сказал Аксенов на встрече с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Чернышенко. На встрече обсудили вопросы развития туристической, спортивной и научно-образовательной сфер региона, а также ход приемной кампании в вузы. По словам Аксенова, в целом по отрасли, включая детское лечение и частные учреждения, количество койко-мест в Крыму доходит до 58 тысяч. "Это может дать дополнительный толчок к развитию туризма в регионе", – подчеркнул Аксенов.
https://ria.ru/20230719/svo-1885089774.html
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россия, сергей аксенов (политик), дмитрий чернышенко, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Аксенов (политик), Дмитрий Чернышенко, Республика Крым
Аксенов рассказал о лечении участников СВО в санаториях Крыма
Глава Крыма Аксенов: участники СВО могут пройти лечение и реабилитацию в 32 санаториях