https://ria.ru/20230726/sachkov-1886399111.html
Защита основателя Group-IB Сачкова обратится к Путину
Защита основателя Group-IB Сачкова обратится к Путину - РИА Новости, 26.07.2023
Защита основателя Group-IB Сачкова обратится к Путину
Защита основателя Group-IB Ильи Сачкова, осужденного на 14 лет лишения свободы за госизмену, обратится к Владимиру Путину в связи с приговором, говорится в... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:11
2023-07-26T15:11
2023-07-26T15:11
технологии
россия
владимир путин
group-ib
илья сачков
дело основателя group-ib сачкова
происшествия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Защита основателя Group-IB Ильи Сачкова, осужденного на 14 лет лишения свободы за госизмену, обратится к Владимиру Путину в связи с приговором, говорится в сообщении компании F.A.С.С.T. (ранее - Group-IB). В среду Мосгорсуд приговорил Сачкова к 14 годам колонии строгого режима. Его адвокат Сергей Афанасьев заявил РИА Новости, что решение будет обжаловано. Прокурор просил 18 лет, защита настаивала на невиновности Сачкова. "Защита Ильи Сачкова заявила о намерении обжаловать приговор и обратиться к президенту РФ", - заявили в компании. Незадолго до приговора в верифицированном канале Сачкова в Telegram было опубликовано его письмо. В нем он заявил, что обвинительный приговор станет одной "из самых успешных операций американских спецслужб" и спланированным ударом по российскому IT-сектору. Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. Как сообщала защита бизнесмена, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании. Весной компания по кибербезопасности Group-IB завершила выделение российских активов, бизнес был выкуплен локальными акционерами и топ-менеджментом и продолжил работать в России под брендом F.A.C.C.T. (Fight Against Cybercrime Technologies - борьба с технологиями киберпреступности).
https://ria.ru/20230628/kislitsin-1880901478.html
https://ria.ru/20220322/group-ib-1779505012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владимир путин, group-ib, илья сачков, дело основателя group-ib сачкова, происшествия
Технологии, Россия, Владимир Путин, Group-IB, Илья Сачков, Дело основателя Group-IB Сачкова, Происшествия
Защита основателя Group-IB Сачкова обратится к Путину
Защита основателя Group-IB Сачкова, получившего 14 лет за госизмену, обратится к Путину
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Защита основателя Group-IB Ильи Сачкова, осужденного на 14 лет лишения свободы за госизмену, обратится к Владимиру Путину в связи с приговором, говорится в сообщении компании F.A.С.С.T. (ранее - Group-IB).
В среду Мосгорсуд приговорил Сачкова к 14 годам колонии строгого режима. Его адвокат Сергей Афанасьев
заявил РИА Новости, что решение будет обжаловано. Прокурор просил 18 лет, защита настаивала на невиновности Сачкова.
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"Защита Ильи Сачкова заявила о намерении обжаловать приговор и обратиться к президенту РФ", - заявили в компании.
Незадолго до приговора в верифицированном канале Сачкова в Telegram было опубликовано его письмо. В нем он заявил, что обвинительный приговор станет одной "из самых успешных операций американских спецслужб" и спланированным ударом по российскому IT-сектору.
Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. Как сообщала защита бизнесмена, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.
Весной компания по кибербезопасности Group-IB завершила выделение российских активов, бизнес был выкуплен локальными акционерами и топ-менеджментом и продолжил работать в России
под брендом F.A.C.C.T. (Fight Against Cybercrime Technologies - борьба с технологиями киберпреступности).
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