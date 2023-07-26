https://ria.ru/20230726/sachkov-1886399111.html

Защита основателя Group-IB Сачкова обратится к Путину

Защита основателя Group-IB Сачкова обратится к Путину - РИА Новости, 26.07.2023

Защита основателя Group-IB Сачкова обратится к Путину

Защита основателя Group-IB Ильи Сачкова, осужденного на 14 лет лишения свободы за госизмену, обратится к Владимиру Путину в связи с приговором, говорится в... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T15:11

2023-07-26T15:11

2023-07-26T15:11

технологии

россия

владимир путин

group-ib

илья сачков

дело основателя group-ib сачкова

происшествия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Защита основателя Group-IB Ильи Сачкова, осужденного на 14 лет лишения свободы за госизмену, обратится к Владимиру Путину в связи с приговором, говорится в сообщении компании F.A.С.С.T. (ранее - Group-IB). В среду Мосгорсуд приговорил Сачкова к 14 годам колонии строгого режима. Его адвокат Сергей Афанасьев заявил РИА Новости, что решение будет обжаловано. Прокурор просил 18 лет, защита настаивала на невиновности Сачкова. "Защита Ильи Сачкова заявила о намерении обжаловать приговор и обратиться к президенту РФ", - заявили в компании. Незадолго до приговора в верифицированном канале Сачкова в Telegram было опубликовано его письмо. В нем он заявил, что обвинительный приговор станет одной "из самых успешных операций американских спецслужб" и спланированным ударом по российскому IT-сектору. Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. Как сообщала защита бизнесмена, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании. Весной компания по кибербезопасности Group-IB завершила выделение российских активов, бизнес был выкуплен локальными акционерами и топ-менеджментом и продолжил работать в России под брендом F.A.C.C.T. (Fight Against Cybercrime Technologies - борьба с технологиями киберпреступности).

https://ria.ru/20230628/kislitsin-1880901478.html

https://ria.ru/20220322/group-ib-1779505012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, владимир путин, group-ib, илья сачков, дело основателя group-ib сачкова, происшествия