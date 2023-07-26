Рейтинг@Mail.ru
Суд приговорил основателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам колонии - РИА Новости, 26.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 26.07.2023 (обновлено: 13:44 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/sachkov-1886359749.html
Суд приговорил основателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам колонии
Суд приговорил основателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам колонии - РИА Новости, 26.07.2023
Суд приговорил основателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам колонии
Мосгорсуд приговорил основателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам заключения по обвинению в государственной измене, сообщил корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:17
2023-07-26T13:44
московский городской суд
происшествия
россия
group-ib
илья сачков
дело основателя group-ib сачкова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886366646_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb355bc8f09d446d2d309e0bde2725f0.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил основателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам заключения по обвинению в государственной измене, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.&quot;Признать Сачкова виновным, &lt;...&gt; назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима&quot;, — огласил решение судья.Также подсудимому назначили ограничение свободы на один год после освобождения из колонии и штраф в 500 тысяч рублей.Адвокат Сачкова Сергей Афанасьев заявил РИА Новости, что защита будет обжаловать приговор.Сачкова арестовали в сентябре 2021 года. Суть предъявленных ему обвинений осталась неизвестной из-за секретности дела, связанного с госизменой. Как отмечали адвокаты, расследование не связано с деятельностью Group-IB.Обвинение требовало для Сачкова 18-летнего заключения, защита настаивала на оправдании. Сам подсудимый виновным себя не признал.Незадолго до вынесения приговора в верифицированном канале Сачкова в Telegram опубликовали его письмо. В нем он заявил, что обвинительный приговор станет одной "из самых успешных операций американских спецслужб" и спланированным ударом по российскому IT-сектору.Весной компания по кибербезопасности Group-IB завершила выделение российских активов. Бизнес выкупили локальные акционеры и топ-менеджмент, он продолжил работать в России под брендом F.A.C.C.T. (Fight Against Cybercrime Technologies — борьба с технологиями киберпреступности).
https://ria.ru/20230628/kislitsin-1880895159.html
https://ria.ru/20220322/group-ib-1779505012.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886366646_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_a6b3b6028b3bbeae42cf3166fcedf3e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московский городской суд, происшествия, россия, group-ib, илья сачков, дело основателя group-ib сачкова
Московский городской суд, Происшествия, Россия, Group-IB, Илья Сачков, Дело основателя Group-IB Сачкова
Суд приговорил основателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам колонии

Мосгорсуд приговорил основателя Group-IB Сачкова к 14 годам колонии по делу о госизмене

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОснователь Group-IB Илья Сачков, обвиняемый в госизмене, во время оглашения приговора в Мосгорсуде
Основатель Group-IB Илья Сачков, обвиняемый в госизмене, во время оглашения приговора в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Основатель Group-IB Илья Сачков, обвиняемый в госизмене, во время оглашения приговора в Мосгорсуде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил основателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам заключения по обвинению в государственной измене, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
«

"Признать Сачкова виновным, <...> назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима", — огласил решение судья.

Также подсудимому назначили ограничение свободы на один год после освобождения из колонии и штраф в 500 тысяч рублей.
Адвокат Сачкова Сергей Афанасьев заявил РИА Новости, что защита будет обжаловать приговор.
Сотрудник полиции
Сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина задержали 22 июня в Казахстане
28 июня, 14:01
Сачкова арестовали в сентябре 2021 года. Суть предъявленных ему обвинений осталась неизвестной из-за секретности дела, связанного с госизменой. Как отмечали адвокаты, расследование не связано с деятельностью Group-IB.
Обвинение требовало для Сачкова 18-летнего заключения, защита настаивала на оправдании. Сам подсудимый виновным себя не признал.
Незадолго до вынесения приговора в верифицированном канале Сачкова в Telegram опубликовали его письмо. В нем он заявил, что обвинительный приговор станет одной "из самых успешных операций американских спецслужб" и спланированным ударом по российскому IT-сектору.
Весной компания по кибербезопасности Group-IB завершила выделение российских активов. Бизнес выкупили локальные акционеры и топ-менеджмент, он продолжил работать в России под брендом F.A.C.C.T. (Fight Against Cybercrime Technologies — борьба с технологиями киберпреступности).
Основатель международной компании Group-IB Илья Сачков
Основатель Group-IB Сачков заявил из СИЗО, что "нужен России как никогда"
22 марта 2022, 18:09
 
Московский городской судПроисшествияРоссияGroup-IBИлья СачковДело основателя Group-IB Сачкова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала