Суд приговорил основателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам колонии
Мосгорсуд приговорил основателя Group-IB Сачкова к 14 годам колонии по делу о госизмене
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОснователь Group-IB Илья Сачков, обвиняемый в госизмене, во время оглашения приговора в Мосгорсуде
Основатель Group-IB Илья Сачков, обвиняемый в госизмене, во время оглашения приговора в Мосгорсуде
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил основателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам заключения по обвинению в государственной измене, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
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"Признать Сачкова виновным, <...> назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима", — огласил решение судья.
Также подсудимому назначили ограничение свободы на один год после освобождения из колонии и штраф в 500 тысяч рублей.
Адвокат Сачкова Сергей Афанасьев заявил РИА Новости, что защита будет обжаловать приговор.
Сачкова арестовали в сентябре 2021 года. Суть предъявленных ему обвинений осталась неизвестной из-за секретности дела, связанного с госизменой. Как отмечали адвокаты, расследование не связано с деятельностью Group-IB.
Обвинение требовало для Сачкова 18-летнего заключения, защита настаивала на оправдании. Сам подсудимый виновным себя не признал.
Незадолго до вынесения приговора в верифицированном канале Сачкова в Telegram опубликовали его письмо. В нем он заявил, что обвинительный приговор станет одной "из самых успешных операций американских спецслужб" и спланированным ударом по российскому IT-сектору.
Весной компания по кибербезопасности Group-IB завершила выделение российских активов. Бизнес выкупили локальные акционеры и топ-менеджмент, он продолжил работать в России под брендом F.A.C.C.T. (Fight Against Cybercrime Technologies — борьба с технологиями киберпреступности).