https://ria.ru/20230726/sachkov-1886359749.html

Суд приговорил основателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам колонии

Суд приговорил основателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам колонии - РИА Новости, 26.07.2023

Суд приговорил основателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам колонии

Мосгорсуд приговорил основателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам заключения по обвинению в государственной измене, сообщил корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T13:17

2023-07-26T13:17

2023-07-26T13:44

московский городской суд

происшествия

россия

group-ib

илья сачков

дело основателя group-ib сачкова

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил основателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам заключения по обвинению в государственной измене, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Признать Сачкова виновным, <...> назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима", — огласил решение судья.Также подсудимому назначили ограничение свободы на один год после освобождения из колонии и штраф в 500 тысяч рублей.Адвокат Сачкова Сергей Афанасьев заявил РИА Новости, что защита будет обжаловать приговор.Сачкова арестовали в сентябре 2021 года. Суть предъявленных ему обвинений осталась неизвестной из-за секретности дела, связанного с госизменой. Как отмечали адвокаты, расследование не связано с деятельностью Group-IB.Обвинение требовало для Сачкова 18-летнего заключения, защита настаивала на оправдании. Сам подсудимый виновным себя не признал.Незадолго до вынесения приговора в верифицированном канале Сачкова в Telegram опубликовали его письмо. В нем он заявил, что обвинительный приговор станет одной "из самых успешных операций американских спецслужб" и спланированным ударом по российскому IT-сектору.Весной компания по кибербезопасности Group-IB завершила выделение российских активов. Бизнес выкупили локальные акционеры и топ-менеджмент, он продолжил работать в России под брендом F.A.C.C.T. (Fight Against Cybercrime Technologies — борьба с технологиями киберпреступности).

https://ria.ru/20230628/kislitsin-1880895159.html

https://ria.ru/20220322/group-ib-1779505012.html

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Кирилл Волков

московский городской суд, происшествия, россия, group-ib, илья сачков, дело основателя group-ib сачкова