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Польша поставит заграждение на Одре из-за мора рыбы на чешской стороне
Польша поставит заграждение на Одре из-за мора рыбы на чешской стороне - РИА Новости, 26.07.2023
Польша поставит заграждение на Одре из-за мора рыбы на чешской стороне
Польша устанавливает заграждение на реке Одра из-за того, что из Чехии плывут мертвые рыбы, сообщил журналистам воевода силезский Ярослав Вечорек. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T18:38
2023-07-26T18:38
2023-07-26T18:38
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ВАРШАВА, 26 июл - РИА Новости. Польша устанавливает заграждение на реке Одра из-за того, что из Чехии плывут мертвые рыбы, сообщил журналистам воевода силезский Ярослав Вечорек. Ранее предприятие "Польские воды" сообщило, что по Одре из Чехии в Польшу плывет мертвая рыба различных видов. "После заседания кризисного штаба мы приняли решение выловить всю мертвую рыбу, которая плывет с чешской стороны, и установить заграждение, которое предназначено для того, чтобы не пускать эту рыбу вниз по течению", - сказал Вечерек. По его словам, на Одре в районе польско-чешской границы уже выловлено около 200 килограммов мертвой рыбы. Воевода отметил, что причина мора рыбы пока не известна. "Мы рассчитываем, что чешская сторона сможет нам передать информацию, что послужило причиной мора рыбы", – сказал он. Вечорек добавил, что основные параметры воды на польской стороне находятся в пределах нормы.
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польша, чехия, в мире
Польша поставит заграждение на Одре из-за мора рыбы на чешской стороне
Польша ставит заграждение на Одре из-за наплыва мертвой рыбы со стороны Чехии
ВАРШАВА, 26 июл - РИА Новости. Польша устанавливает заграждение на реке Одра из-за того, что из Чехии плывут мертвые рыбы, сообщил журналистам воевода силезский Ярослав Вечорек.
Ранее предприятие "Польские воды" сообщило, что по Одре из Чехии в Польшу плывет мертвая рыба различных видов.
"После заседания кризисного штаба мы приняли решение выловить всю мертвую рыбу, которая плывет с чешской стороны, и установить заграждение, которое предназначено для того, чтобы не пускать эту рыбу вниз по течению", - сказал Вечерек.
По его словам, на Одре в районе польско-чешской границы уже выловлено около 200 килограммов мертвой рыбы.
Воевода отметил, что причина мора рыбы пока не известна. "Мы рассчитываем, что чешская сторона сможет нам передать информацию, что послужило причиной мора рыбы", – сказал он.
Вечорек добавил, что основные параметры воды на польской стороне находятся в пределах нормы.
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