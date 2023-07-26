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В Польше на реке Одра заметили мертвую рыбу, плывущую из Чехии - РИА Новости, 26.07.2023
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15:38 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/ryba-1886407436.html
В Польше на реке Одра заметили мертвую рыбу, плывущую из Чехии
В Польше на реке Одра заметили мертвую рыбу, плывущую из Чехии - РИА Новости, 26.07.2023
В Польше на реке Одра заметили мертвую рыбу, плывущую из Чехии
Мертвая рыба плывет по Одре из Чехии в Польшу, сообщает предприятие "Польские воды". РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:38
2023-07-26T15:38
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ВАРШАВА, 26 июл - РИА Новости. Мертвая рыба плывет по Одре из Чехии в Польшу, сообщает предприятие "Польские воды"."Двадцать шестого июля в утренние часы сотрудники "Польских вод" в Гливице на реке Одра в районе старого автомобильного моста в деревне Халупки заметили в пограничных водах с Чешской Республикой поступление непосредственно с территории Чехии мертвой рыбы", - говорится в сообщении.О происшествии польские специалисты немедленно проинформировали своих чешских коллег. По их данным, пока удалось обнаружить мертвыми "несколько десятков рыб разных видов".В "Водах польских" утверждают, что источник мора рыбы находится не на территории Польши."Источник мора рыбы не находится в Польской Республике. Ни на одном участке реки Одер не было зафиксировано мора рыбы", - говорится в сообщении.В августе прошлого года в Польше на реке Одра был зафиксирован массовый мор рыбы, к очистке реки привлекли польскую армию. Через несколько дней после начала мора рыбы, от немецких специалистов, которые исследовали образцы воды в Одре ниже по течению, стала поступать информация о наличии в воде ртути. Позже польские власти опровергли эту информацию.В свою очередь министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва утверждает, что ее чешский коллега подтвердил мор рыбы на чешском участке Одры."Я срочно связалась по телефону с министром окружающей среды Чешской Республики Петром Гладиком, который подтвердил мор рыбы в Одре на чешской стороне недалеко от границы", - написала Москва в Twitter."Министр сообщил, что на место выехали службы для отбора проб для анализа. Мы на связи. Мы будем проинформированы о результатах исследований и текущей ситуации. Польские службы также проводят исследования в Халупках после того, как наблюдалось поступление мертвой рыбы со стороны Чехии", - добавила она.
https://ria.ru/20230629/inspektory-1881174733.html
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польша, чехия, в мире, москва, анна москва
Польша, Чехия, В мире, Москва, Анна Москва
В Польше на реке Одра заметили мертвую рыбу, плывущую из Чехии

Сотрудники компании "Польские воды" заметили мертвую рыбу, плывущую по реке Одра из Чехии

CC BY-SA 4.0 / Grzegorz Gołębiowski / Вид на реку Одра
Вид на реку Одра - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
CC BY-SA 4.0 / Grzegorz Gołębiowski /
Вид на реку Одра. Архивное фото
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ВАРШАВА, 26 июл - РИА Новости. Мертвая рыба плывет по Одре из Чехии в Польшу, сообщает предприятие "Польские воды".
"Двадцать шестого июля в утренние часы сотрудники "Польских вод" в Гливице на реке Одра в районе старого автомобильного моста в деревне Халупки заметили в пограничных водах с Чешской Республикой поступление непосредственно с территории Чехии мертвой рыбы", - говорится в сообщении.
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О происшествии польские специалисты немедленно проинформировали своих чешских коллег. По их данным, пока удалось обнаружить мертвыми "несколько десятков рыб разных видов".
В "Водах польских" утверждают, что источник мора рыбы находится не на территории Польши.
"Источник мора рыбы не находится в Польской Республике. Ни на одном участке реки Одер не было зафиксировано мора рыбы", - говорится в сообщении.
В августе прошлого года в Польше на реке Одра был зафиксирован массовый мор рыбы, к очистке реки привлекли польскую армию. Через несколько дней после начала мора рыбы, от немецких специалистов, которые исследовали образцы воды в Одре ниже по течению, стала поступать информация о наличии в воде ртути. Позже польские власти опровергли эту информацию.
В свою очередь министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва утверждает, что ее чешский коллега подтвердил мор рыбы на чешском участке Одры.
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"Я срочно связалась по телефону с министром окружающей среды Чешской Республики Петром Гладиком, который подтвердил мор рыбы в Одре на чешской стороне недалеко от границы", - написала Москва в Twitter.
"Министр сообщил, что на место выехали службы для отбора проб для анализа. Мы на связи. Мы будем проинформированы о результатах исследований и текущей ситуации. Польские службы также проводят исследования в Халупках после того, как наблюдалось поступление мертвой рыбы со стороны Чехии", - добавила она.
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