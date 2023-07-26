https://ria.ru/20230726/rubl-1886236458.html

Время платить. Отношения России с партнерами изменились

Время платить. Отношения России с партнерами изменились - РИА Новости, 26.07.2023

Время платить. Отношения России с партнерами изменились

Доля рублевого экспорта с февраля прошлого года существенно повысилась, все меньше расчетов идет в долларах и евро, все больше — в нацвалютах. Перераспределение РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T08:00

2023-07-26T08:00

2023-07-26T08:03

экономика

россия

индия

китай

евросоюз

газпром

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Доля рублевого экспорта с февраля прошлого года существенно повысилась, все меньше расчетов идет в долларах и евро, все больше — в нацвалютах. Перераспределение торговых цепочек и жесткая позиция по газу принесли результаты, однако не помешали ослаблению рубля. Почему так вышло и чего ждать дальше — в материале РИА Новости.Как считатьЗа отечественные товары теперь преимущественно расплачиваются рублем. До прошлой весны на евро и доллар приходилось более 80 процентов, однако теперь — около 34. Во многом на это повлияли сами западные страны: их агрессивная монетарная политика подтолкнула других к переходу на национальные денежные единицы. Соответствующие договоренности заключили, например, Россия, Китай, Индия, ОАЭ. Министр финансов Саудовской Аравии заявлял, что власти готовы обсуждать торговлю без участия доллара. Даже французская энергетическая компания TotalEnergies впервые провела сделку в китайской валюте. В результате расчеты в юанях, рупиях и дирхамах выросли до 26,9 процента. С 2019-го по февраль 2022-го этот показатель не превышал 2,3 процента.Москва воспользовалась ситуацией и перевела внушительную часть контрактов в "нетоксичные" валюты. Однако Западу тоже пришлось подстраиваться и переключать половину платежей в рубли. "Есть существенный прогресс, эти платежи проходят быстро и без проблем. Но полностью избавиться от валюты нельзя: она нужна для импорта. Но тот же юань или дирхам — вполне комфортные для нас варианты", — считает член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.Эксперт отмечает, что рублями Европа оплачивает в основном газ. В частности, те 42,4 миллиона кубометров в сутки, которые "Газпром" подает транзитом через Украину.Даже под санкциями торговля не прекращается — она выгодна обеим сторонам. "Очевидно, что экономика ЕС сильно страдает из-за частичного ограничения на необходимые ему энергоресурсы, союз не может себе позволить полностью запретить их. Нам тоже невыгодно отказываться от основной статьи доходов", — говорит партнер группы компаний "Платежи и переводы" Георгий Михайлец.Инфляция и бюджетНесмотря на положительную динамику, рубль заметно ослаб, и на то есть причины. Нефтегазовый экспорт падает, а импорт активно восстанавливается. В июне сальдо торгового баланса было отрицательным (около 1,4 миллиарда долларов) — впервые с августа 2020-го. ЦБ указывает, что прибыль от внешней торговли уменьшается из-за сокращения объемов поставок и снижения цен. Особенно на энергетические товары: за полгода доходов от их продажи стало меньше на 47 процентов. Министр финансов Антон Силуанов говорит, что поступления пока отстают от плана.Ситуацию усугубляет дефицит бюджета, так как он балансируется ослаблением национальной валюты. "Для Минфина важно иметь высокие рублевые поступления, поскольку и расход в тех же единицах", — объясняет Разуваев. Михайлец соглашается, что слабеющий рубль помогает выполнять государству платежные обязательства: "Наша экономика все еще ориентирована на экспорт, так что логика проста: чем дороже доллар и евро, тем больше рублей мы выручим за ту же поставку".По оценкам Силуанова, дефицит бюджета по итогам года составит 2-2,5 процента ВВП, однако в расчет закладывали более высокие доходы от нефти и газа. Тем не менее министр уверен, что у страны достаточно ресурсов для плановых и дополнительных расходов.Восполнять нехватку средств будут в том числе за счет "Газпрома". "Компания — один из важнейших доноров бюджета, и сейчас активно планируется повышение внутренних тарифов. Раньше бюджет обеспечивали экспортные доходы, а продажи в России шли в лучшем случае по себестоимости", — напоминает Разуваев. По его мнению, с увеличением цен на газ подорожает практически все, а инфляция частично покроет нехватку доходов в казну.ЦБ сдерживает рост цен регулированием ключевой ставки. В июне ее подняли до 8,5 процента. В банке поясняют, что подорожание товаров превысило целевой показатель в четыре процента и к концу года может достигнуть 6,5.ПрогнозыЭксперты ожидают, что к концу года рубль все же удастся укрепить до 65-70 к доллару. "Ставка продолжит расти. До 9-9,5 процента точно", — уверен Разуваев. При этом торговый баланс будет выравниваться, а доля национальной валюты в расчетах станет еще выше. В качестве стимула внешней торговли называют цифровой рубль — законодательная база уже подготовлена.Относительно единой валюты БРИКС мнения расходятся. Одни полагают, что в ней на самом деле никто не заинтересован: страны слишком далеко друг от друга, экономики у них абсолютно разные, договориться не получится. Например, Индия прежде всего укрепляет рупию и не планирует отказываться от нее в пользу чего бы то ни было.Другие эксперты считают, что преимуществ гораздо больше и ни одной из стран не придется менять свои деньги на условные "БРИКи". "Валюту, скорее всего, примут в промежутке с 2025-го по 2030 год, вопрос только — в какой форме", — отмечает Михайлец. Он допускает, что блок прибегнет к опыту ЕС и введет для начала виртуальную единицу по типу ЭКЮ — предшественника евро. Она предназначена исключительно для международных расчетов, эмиссии или розничных цен для нее не будет, а стоимость предполагается определять национальными валютами пропорционально весу экономик.Так или иначе, свободная торговля внутри союза позволит гораздо проще и быстрее расплачиваться, что даст России возможность нарастить экспорт и укрепить рубль.

https://ria.ru/20230531/platezhi-1875134566.html

https://ria.ru/20230723/gaz-1885582125.html

россия

индия

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экономика, россия, индия, китай, евросоюз, газпром, центральный банк рф (цб рф)