https://ria.ru/20230726/rakety-1886286292.html
Тульское КБП досрочно поставило партию ПТРК "Корнет"
Тульское КБП досрочно поставило партию ПТРК "Корнет" - РИА Новости, 26.07.2023
Тульское КБП досрочно поставило партию ПТРК "Корнет"
Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова (Тульское КБП, входит в "Высокоточные комплексы" "Ростеха") в мае-июне текущего года досрочно выполнил... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T03:12
2023-07-26T03:12
2023-07-26T03:12
безопасность
высокоточные комплексы
конструкторское бюро приборостроения
ростех
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова (Тульское КБП, входит в "Высокоточные комплексы" "Ростеха") в мае-июне текущего года досрочно выполнил гособоронзаказ на ряд ракет и пусковых установок для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет", сообщили в среду в пресс-службе "Высокоточных комплексов". "Конструкторское бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова" в 2023 году в мае-июне досрочно выполнил государственный оборонный заказ по ряду управляемых ракет и пусковых установок ПТРК "Корнет". В настоящий момент предприятие работает по выпуску и поставкам этих изделий по опережающему графику", - сообщили в холдинге. Ранее в июле РИА Новости сообщали, что российская команда разработчиков-энтузиастов разработали и успешно испытали в боевых условиях в спецоперации комплекс дистанционного управления "Курган" для противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет", предназначенный для сбережения жизни операторов ПТРК от ответного огня противника.
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безопасность, высокоточные комплексы, конструкторское бюро приборостроения, ростех
Безопасность, Высокоточные комплексы, Конструкторское бюро приборостроения, Ростех
Тульское КБП досрочно поставило партию ПТРК "Корнет"
Тульское КБП досрочно поставило партию ракет и пусковых установок ПТРК "Корнет"
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова (Тульское КБП, входит в "Высокоточные комплексы" "Ростеха") в мае-июне текущего года досрочно выполнил гособоронзаказ на ряд ракет и пусковых установок для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет", сообщили в среду в пресс-службе "Высокоточных комплексов".
"Конструкторское бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова" в 2023 году в мае-июне досрочно выполнил государственный оборонный заказ по ряду управляемых ракет и пусковых установок ПТРК "Корнет". В настоящий момент предприятие работает по выпуску и поставкам этих изделий по опережающему графику", - сообщили в холдинге.
Ранее в июле РИА Новости сообщали, что российская команда разработчиков-энтузиастов разработали и успешно испытали в боевых условиях в спецоперации комплекс дистанционного управления "Курган" для противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет", предназначенный для сбережения жизни операторов ПТРК от ответного огня противника.
Разработчик "Искандеров" нарастил выпуск ряда изделий в 2,5 раза